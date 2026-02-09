REALITY

Antes da fama: veja como eram os participantes do BBB 26 na infância

Fotos antigas revelam o lado mais fofo de Veteranos, Camarotes e Pipocas da edição

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 08:05

Participantes do 'BBB 26' na infância Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Se dentro da casa do BBB 26 eles protagonizam tretas, alianças e momentos icônicos, fora dela, ou melhor, quando crianças, o que roubava a cena era a fofura. Embarque agora em uma verdadeira viagem ao passado e descubra como eram os participantes do reality ainda na infância.

Entre veteranos, camarotes e pipocas, as imagens de infância mostram que alguns já davam sinais de carisma desde cedo, enquanto outros surpreendem pela semelhança com o visual atual.

Confira:

E quem está no quarto paredão do BBB 26? Sarah, Samira e Sol enfrentaram a Prova Bate e Volta. Samira levou a melhor e escapou da eliminação, deixando o Paredão formado por Babu, Sarah e Sol.