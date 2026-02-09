Acesse sua conta
Antes da fama: veja como eram os participantes do BBB 26 na infância

Fotos antigas revelam o lado mais fofo de Veteranos, Camarotes e Pipocas da edição

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 08:05

Breno, Babu, Marciele e Ana Paula Renault do 'BBB 26' na infância
Participantes do 'BBB 26' na infância Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Se dentro da casa do BBB 26 eles protagonizam tretas, alianças e momentos icônicos, fora dela, ou melhor, quando crianças, o que roubava a cena era a fofura. Embarque agora em uma verdadeira viagem ao passado e descubra como eram os participantes do reality ainda na infância. 

Entre veteranos, camarotes e pipocas, as imagens de infância mostram que alguns já davam sinais de carisma desde cedo, enquanto outros surpreendem pela semelhança com o visual atual.

Confira:

Participantes do 'BBB 26' na infância

Breno, Babu, Marciele e Ana Paula Renault do 'BBB 26' na infância
Juliano Floss, do "BBB 26", na infância
Juliano Floss, do "BBB 26", na infância
Tia Milena (à direita), do "BBB 26", com a irmã gêmea Mile
Breno, do "BBB 26", quando era ainda um bebê
Chaiany, do "BBB 26", na infância
Chaiany, do "BBB 26", na infância
Marciele, do BBB 26, na infância
Babu Santana, do "BBB 26", na infância
Jonas Sulzbach, do "BBB 26", na infância
Jonas Sulzbach, do BBB 26, ainda bebê
Jordana, do "BBB 26", com os pais na infância
Solange Couto, do BBB 26, na infância
Solange Couto, do BBB 26, na infância
Leandro, o Boneco, do "BBB 26", na infância
Ana Paula Renault, do "BBB 26", na infância
Ana Paula Renault, do "BBB 26", bebê ao lado dos pais
1 de 17
Breno, Babu, Marciele e Ana Paula Renault do 'BBB 26' na infância

E quem está no quarto paredão do BBB 26? Sarah, Samira e Sol enfrentaram a Prova Bate e Volta. Samira levou a melhor e escapou da eliminação, deixando o Paredão formado por Babu, Sarah e Sol.

Agora, a decisão está com você. Quem deve deixar o BBB 26? Vote aqui.

