Antes da fama: veja como eram os participantes do BBB 26 na infância

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 08:05
Se dentro da casa do BBB 26 eles protagonizam tretas, alianças e momentos icônicos, fora dela, ou melhor, quando crianças, o que roubava a cena era a fofura. Embarque agora em uma verdadeira viagem ao passado e descubra como eram os participantes do reality ainda na infância.
Entre veteranos, camarotes e pipocas, as imagens de infância mostram que alguns já davam sinais de carisma desde cedo, enquanto outros surpreendem pela semelhança com o visual atual.
Participantes do 'BBB 26' na infância
E quem está no quarto paredão do BBB 26? Sarah, Samira e Sol enfrentaram a Prova Bate e Volta. Samira levou a melhor e escapou da eliminação, deixando o Paredão formado por Babu, Sarah e Sol.
Agora, a decisão está com você. Quem deve deixar o BBB 26? Vote aqui.