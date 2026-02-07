AUTOESTIMA

Ex-The Voice, Aila Menezes exibe corpo real após perder 70 kg: 'Chorei demais para me amar'

Cantora baiana detalhou sua jornada após a cirurgia bariátrica realizada em 2024

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 12:18

Aila Menezes Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A transformação de Aila Menezes, de 38 anos, vai muito além dos números na balança. A cantora baiana, que ganhou projeção nacional ao participar do The Voice Brasil em 2013, usou as redes sociais nesta quinta-feira (5) para dividir com os seguidores um momento íntimo e cheio de significado.

Em um ensaio fotográfico caseiro, Aila aparece vestindo um body preto, exibindo com orgulho o corpo atual após eliminar mais de 70 quilos desde que passou por uma cirurgia bariátrica, realizada em agosto de 2024. Sem filtros e sem retoques, as imagens vieram acompanhadas de um texto sincero e carregado de emoção.

“Um corpo real merece ser celebrado. Sem filtros, cheio de histórias desenhadas em cada centímetro”, escreveu a artista. Ela contou que a mudança física é resultado de um processo longo, intenso e ainda em andamento. “Eliminei exatos 70 quilos até aqui. Esse é o meu corpo agora. Não é o capítulo final, mas é parte da minha jornada.”

No desabafo, Aila abriu o coração ao falar sobre dores que não aparecem nas fotos. Segundo ela, aprender a amar o próprio corpo exigiu enfrentar traumas profundos e experiências difíceis. “Já chorei demais para conseguir me amar. Já fui refém de amores que machucam. Já tive um corpo magro e uma alma vazia. Já fui dor, silêncio e sobrevivência. Hoje, sou essa mulher que vocês estão vendo”, declarou.

A publicação rapidamente ganhou apoio dos seguidores, que se identificaram com a mensagem de acolhimento e verdade. Ao final do texto, Aila fez questão de deixar um recado direto para outras mulheres que travam batalhas semelhantes com o espelho e com a própria história.