Ex-The Voice, Aila Menezes exibe corpo real após perder 70 kg: 'Chorei demais para me amar'

Cantora baiana detalhou sua jornada após a cirurgia bariátrica realizada em 2024

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 12:18

Aila Menezes Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

A transformação de Aila Menezes, de 38 anos, vai muito além dos números na balança. A cantora baiana, que ganhou projeção nacional ao participar do The Voice Brasil em 2013, usou as redes sociais nesta quinta-feira (5) para dividir com os seguidores um momento íntimo e cheio de significado.

Em um ensaio fotográfico caseiro, Aila aparece vestindo um body preto, exibindo com orgulho o corpo atual após eliminar mais de 70 quilos desde que passou por uma cirurgia bariátrica, realizada em agosto de 2024. Sem filtros e sem retoques, as imagens vieram acompanhadas de um texto sincero e carregado de emoção.

“Um corpo real merece ser celebrado. Sem filtros, cheio de histórias desenhadas em cada centímetro”, escreveu a artista. Ela contou que a mudança física é resultado de um processo longo, intenso e ainda em andamento. “Eliminei exatos 70 quilos até aqui. Esse é o meu corpo agora. Não é o capítulo final, mas é parte da minha jornada.”

No desabafo, Aila abriu o coração ao falar sobre dores que não aparecem nas fotos. Segundo ela, aprender a amar o próprio corpo exigiu enfrentar traumas profundos e experiências difíceis. “Já chorei demais para conseguir me amar. Já fui refém de amores que machucam. Já tive um corpo magro e uma alma vazia. Já fui dor, silêncio e sobrevivência. Hoje, sou essa mulher que vocês estão vendo”, declarou.

Antes e Depois: Aila Menezes

Cantora Aila Menezes por Reprodução/Redes Sociais
Ex-The Voice, Aila Menezes reflete sobre autoestima após eliminar mais de 70 kg por Reprodução/Redes Sociais
Ex-The Voice, Aila Menezes reflete sobre autoestima após eliminar mais de 70 kg por Reprodução/Redes Sociais
Ex-The Voice, Aila Menezes reflete sobre autoestima após eliminar mais de 70 kg por Reprodução/Redes Sociais
Ex-The Voice, Aila Menezes reflete sobre autoestima após eliminar mais de 70 kg por Reprodução/Redes Sociais
Ex-The Voice, Aila Menezes reflete sobre autoestima após eliminar mais de 70 kg por Reprodução/Redes Sociais
Aila Menezes por Divulgação
Aila Menezes perdeu 51kg por Reprodução
Cantora Aila Menezes participou do The Voice 2013 por Reprodução/Redes Sociais
cantora Aila Menezes por Reprodução/Redes Sociais
Aila Menezes antes e depois de ganhar peso por Reprodução/Redes Sociais
Aila Menezes antes da bariátrica (à esquerda) e sete meses depois da cirurgia (à direita) por Reprodução/Redes Sociais
Aila Menezes antes de ganhar peso por Reprodução/Redes Sociais
Aila Menezes em post no Instagram por Reprodução I Instagram @ailamenezes
Aila Menezes por Redes sociais
1 de 15
Cantora Aila Menezes por Reprodução/Redes Sociais

A publicação rapidamente ganhou apoio dos seguidores, que se identificaram com a mensagem de acolhimento e verdade. Ao final do texto, Aila fez questão de deixar um recado direto para outras mulheres que travam batalhas semelhantes com o espelho e com a própria história.

“Olhe para você com a mesma empatia que oferece às suas amigas. Trate-se com carinho. O autoamor só nasce quando conseguimos cuidar também das feridas que nos adoeceram”, concluiu.

Tags:

Cantora Bariátrica the Voice Brasil Emagrecimento Aila Menezes Emagrecer Ex-the Voice

