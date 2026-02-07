Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

4 signos entram em fase de paixão avassaladora e decisões profundas neste sábado (7 de fevereiro)

A entrada da Lua em Escorpião acende o desejo e o mistério; veja o que muda no coração

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 13:30

Signos terão supresas amorosas
Signos terão supresas amorosas Crédito: Imagem criada por Inteligência Artificial (IA)

Prepare o coração, porque a temperatura subiu! Se você gosta de um amor morno, hoje talvez se sinta um pouco fora de órbita. Para os nativos de Escorpião, a Lua no seu signo te deixa com um magnetismo quase hipnótico, você está no comando e seus instintos nunca estiveram tão afiados. Siga o que o seu corpo diz, pois a pele não mente.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
1 de 23
Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

LEIA MAIS SOBRE O CASO

O Universo faz a correção que faltava e muda definitivamente o rumo de 3 signos a partir de hoje (7 de fevereiro)

Um recado impossível de ignorar chega do Universo para Câncer, Virgem, Aquário e Peixes hoje (7 de fevereiro)

Cor e número da sorte de hoje (7 de fevereiro): os signos sentem que escolhas conscientes abrem caminhos mais seguros

Os 12 signos sentem um chamado invisível hoje (7 de fevereiro) e nada do que vibra é por acaso

Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados

Para os Arianos, o clima é de "tudo ou nada". É o momento de resolver crises antigas através de uma entrega honesta e profunda; a superficialidade hoje só vai te irritar. Já Câncer e Peixes surfam em águas amigas, onde a criatividade e a fé se transformam em sedução pura. Alguém com uma aura misteriosa pode cruzar o seu caminho e mudar a sua visão de mundo em um estalar de dedos.

O recado do céu é claro: não tenha medo de mergulhar fundo. A Lua em Escorpião detesta joguinhos e prefere a verdade nua e crua. Se você está em um relacionamento, aproveite para ter aquela conversa que renova a chama. Se está só, deixe que sua intuição te guie até os lugares certos. O amor hoje não é apenas um sentimento, é uma transformação.

Leia mais

Imagem - São João em fevereiro? Veja os detalhes do trio elétrico anunciado por João Gomes

São João em fevereiro? Veja os detalhes do trio elétrico anunciado por João Gomes

Imagem - Sucesso nacional: 'O Agente Secreto' alcança marca histórica nos cinemas do Brasil

Sucesso nacional: 'O Agente Secreto' alcança marca histórica nos cinemas do Brasil

Imagem - Ex-Little Mix, Leigh-Anne confirma presença no bloco de Ivete Sangalo no Carnaval

Ex-Little Mix, Leigh-Anne confirma presença no bloco de Ivete Sangalo no Carnaval

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

Mais recentes

Imagem - Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto

Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto
Imagem - Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026

Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026
Imagem - Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens