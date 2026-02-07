4 signos entram em fase de paixão avassaladora e decisões profundas neste sábado (7 de fevereiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 13:30
Prepare o coração, porque a temperatura subiu! Se você gosta de um amor morno, hoje talvez se sinta um pouco fora de órbita. Para os nativos de Escorpião, a Lua no seu signo te deixa com um magnetismo quase hipnótico, você está no comando e seus instintos nunca estiveram tão afiados. Siga o que o seu corpo diz, pois a pele não mente.
Para os Arianos, o clima é de "tudo ou nada". É o momento de resolver crises antigas através de uma entrega honesta e profunda; a superficialidade hoje só vai te irritar. Já Câncer e Peixes surfam em águas amigas, onde a criatividade e a fé se transformam em sedução pura. Alguém com uma aura misteriosa pode cruzar o seu caminho e mudar a sua visão de mundo em um estalar de dedos.
O recado do céu é claro: não tenha medo de mergulhar fundo. A Lua em Escorpião detesta joguinhos e prefere a verdade nua e crua. Se você está em um relacionamento, aproveite para ter aquela conversa que renova a chama. Se está só, deixe que sua intuição te guie até os lugares certos. O amor hoje não é apenas um sentimento, é uma transformação.