4 signos entram em fase de paixão avassaladora e decisões profundas neste sábado (7 de fevereiro)

A entrada da Lua em Escorpião acende o desejo e o mistério; veja o que muda no coração

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 13:30

Signos terão supresas amorosas Crédito: Imagem criada por Inteligência Artificial (IA)

Prepare o coração, porque a temperatura subiu! Se você gosta de um amor morno, hoje talvez se sinta um pouco fora de órbita. Para os nativos de Escorpião, a Lua no seu signo te deixa com um magnetismo quase hipnótico, você está no comando e seus instintos nunca estiveram tão afiados. Siga o que o seu corpo diz, pois a pele não mente.



Para os Arianos, o clima é de "tudo ou nada". É o momento de resolver crises antigas através de uma entrega honesta e profunda; a superficialidade hoje só vai te irritar. Já Câncer e Peixes surfam em águas amigas, onde a criatividade e a fé se transformam em sedução pura. Alguém com uma aura misteriosa pode cruzar o seu caminho e mudar a sua visão de mundo em um estalar de dedos.

