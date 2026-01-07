Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados

Mudança no calendário letivo afeta cerca de 600 mil estudantes e foi motivada por ajustes nos feriados nacionais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 14:23

As férias escolares podem ser uma oportunidade valiosa de conexão afetiva e desenvolvimento emocional (Imagem: Yuganov Konstantin | Shutterstock)
[Edicase]As férias escolares podem ser uma oportunidade valiosa de conexão afetiva e desenvolvimento emocional (Imagem: Yuganov Konstantin | Shutterstock) Crédito: Imagem: Yuganov Konstantin | Shutterstock

Uma decisão do governo vai alterar de forma significativa o calendário escolar a partir de 2027. As férias de inverno, tradicionalmente iniciadas em janeiro, passarão a ocorrer em fevereiro, impactando diretamente centenas de milhares de estudantes.

A mudança não será aplicada no Brasil, mas na Áustria. O Ministério da Educação do país definiu que, em alguns estados federais, o recesso escolar acontecerá a partir da terceira semana de fevereiro. Até então, as férias começavam ainda no mês de janeiro.

Férias

Férias por Shutterstock
Férias por Shutterstock
Férias por Shutterstock
Férias por Shutterstock
Férias por Shutterstock
Férias por Shutterstock
Férias por Shutterstock
Férias por Shutterstock
Férias por Shutterstock
Férias por Shutterstock
Férias por Shutterstock
Férias por Shutterstock
Férias por Shutterstock
Férias por Shutterstock
Férias por Shutterstock
1 de 15
Férias por Shutterstock

De acordo com as autoridades educacionais austríacas, a alteração foi necessária por causa da organização do calendário de feriados. A concentração de datas comemorativas no início do ano acabou tornando inviável a manutenção do modelo anterior, o que levou o governo a redesenhar o período de descanso para evitar prejuízos ao andamento do ano letivo.

A decisão vai atingir cerca de 600 mil alunos nos estados de Salzburgo, Tirol e Vorarlberg. A expectativa do governo é garantir mais equilíbrio na distribuição das aulas ao longo do ano e evitar interrupções excessivas no calendário escolar.

Leia mais

Imagem - 'O Agente Secreto' é desclassificado do prêmio de roteiristas e fica fora do WGA Awards; entenda

'O Agente Secreto' é desclassificado do prêmio de roteiristas e fica fora do WGA Awards; entenda

Imagem - Doença do Enxerto Contra o Hospedeiro: entenda a complicação que afetou a saúde de Isabel Veloso após transplante

Doença do Enxerto Contra o Hospedeiro: entenda a complicação que afetou a saúde de Isabel Veloso após transplante

Imagem - Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta quarta-feira (7 de janeiro): alguém do passado vai voltar, mexer com emoções e mudar rumos

Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta quarta-feira (7 de janeiro): alguém do passado vai voltar, mexer com emoções e mudar rumos

E no Brasil, muda alguma coisa?

Enquanto a Áustria promove essa reestruturação, no Brasil não há previsão de alteração semelhante. O calendário escolar segue praticamente o mesmo formato adotado nos últimos anos, com aulas retomadas no início de fevereiro.

Em São Paulo, por exemplo, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo já divulgou as datas do ano letivo, que devem servir de referência para outros estados. O cronograma mantém cerca de um mês de férias no início do ano.

As aulas começam no dia 2 de fevereiro

O segundo bimestre termina em 6 de julho

As férias do meio do ano vão de 7 a 23 de julho

O retorno às aulas acontece em 24 de julho

O ano letivo se encerra em 18 de dezembro

Por enquanto, qualquer mudança mais profunda no calendário escolar brasileiro segue fora do radar das autoridades educacionais.

Tags:

Férias Escola

Mais recentes

Imagem - Detox para limpar o fígado no início do ano é mais fácil do que você pensa; veja como fazer

Detox para limpar o fígado no início do ano é mais fácil do que você pensa; veja como fazer
Imagem - Dez quartos, cinema e sala de jogos: conheça a mansão de R$ 9 milhões de Deborah Secco em Orlando

Dez quartos, cinema e sala de jogos: conheça a mansão de R$ 9 milhões de Deborah Secco em Orlando
Imagem - Caminhos abertos: Capricórnio e mais 2 signos recebem um sinal sobre trabalho e dinheiro nesta quarta (7 de janeiro)

Caminhos abertos: Capricórnio e mais 2 signos recebem um sinal sobre trabalho e dinheiro nesta quarta (7 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Grupo acerta números sorteados na Mega da Virada, mas perde prêmio por não repetir jogo
01

Grupo acerta números sorteados na Mega da Virada, mas perde prêmio por não repetir jogo

Imagem - 4 signos entram em um ciclo poderoso de abundância em 2026
02

4 signos entram em um ciclo poderoso de abundância em 2026

Imagem - Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses
03

Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses

Imagem - Mega da Virada: aposta simples de R$ 6 é a única que corre risco de perder prêmio de R$ 181 milhões
04

Mega da Virada: aposta simples de R$ 6 é a única que corre risco de perder prêmio de R$ 181 milhões