VEJA O QUE MUDA

Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados

Mudança no calendário letivo afeta cerca de 600 mil estudantes e foi motivada por ajustes nos feriados nacionais

Fernanda Varela

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 14:23

[Edicase]As férias escolares podem ser uma oportunidade valiosa de conexão afetiva e desenvolvimento emocional (Imagem: Yuganov Konstantin | Shutterstock) Crédito: Imagem: Yuganov Konstantin | Shutterstock

Uma decisão do governo vai alterar de forma significativa o calendário escolar a partir de 2027. As férias de inverno, tradicionalmente iniciadas em janeiro, passarão a ocorrer em fevereiro, impactando diretamente centenas de milhares de estudantes.

A mudança não será aplicada no Brasil, mas na Áustria. O Ministério da Educação do país definiu que, em alguns estados federais, o recesso escolar acontecerá a partir da terceira semana de fevereiro. Até então, as férias começavam ainda no mês de janeiro.

Férias 1 de 15

De acordo com as autoridades educacionais austríacas, a alteração foi necessária por causa da organização do calendário de feriados. A concentração de datas comemorativas no início do ano acabou tornando inviável a manutenção do modelo anterior, o que levou o governo a redesenhar o período de descanso para evitar prejuízos ao andamento do ano letivo.

A decisão vai atingir cerca de 600 mil alunos nos estados de Salzburgo, Tirol e Vorarlberg. A expectativa do governo é garantir mais equilíbrio na distribuição das aulas ao longo do ano e evitar interrupções excessivas no calendário escolar.

E no Brasil, muda alguma coisa?

Enquanto a Áustria promove essa reestruturação, no Brasil não há previsão de alteração semelhante. O calendário escolar segue praticamente o mesmo formato adotado nos últimos anos, com aulas retomadas no início de fevereiro.

Em São Paulo, por exemplo, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo já divulgou as datas do ano letivo, que devem servir de referência para outros estados. O cronograma mantém cerca de um mês de férias no início do ano.

As aulas começam no dia 2 de fevereiro

O segundo bimestre termina em 6 de julho

As férias do meio do ano vão de 7 a 23 de julho

O retorno às aulas acontece em 24 de julho

O ano letivo se encerra em 18 de dezembro