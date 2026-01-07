Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta quarta-feira (7 de janeiro): alguém do passado vai voltar, mexer com emoções e mudar rumos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 00:30
O anjo da guarda desta quarta-feira (7) atua de forma direta sobre memórias, laços interrompidos e pessoas que ficaram mal resolvidas no passado. A energia do dia não é leve, mas é necessária. Algo que parecia superado volta à tona para ser enfrentado de vez. Ignorar não será uma opção. O que retorna vem para provocar mudança, mesmo que cause desconforto no início.
Áries
Uma pessoa do passado reaparece e mexe profundamente com suas emoções. Pode ser alguém que marcou uma virada na sua vida ou deixou questões em aberto. O impacto é imediato e bagunça planos, certezas e até decisões recentes. O anjo da guarda pede cuidado com impulsos e reações explosivas. Nem tudo precisa ser resolvido hoje, mas tudo precisa ser encarado com verdade.
As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão
Câncer
O passado bate à porta por meio de lembranças, mensagens ou encontros inesperados. Emoções antigas ressurgem com força e podem virar sua rotina de cabeça para baixo. O anjo da guarda alerta que esse retorno não acontece por acaso. Há algo que precisa ser compreendido, perdoado ou encerrado. A sensibilidade aumenta, mas também cresce a chance de cura.
As cores de cada signo | Câncer: prata
Capricórnio
Uma situação mal resolvida volta para exigir posicionamento. Pode envolver alguém que você achava que já tinha ficado para trás. O impacto é mais prático do que emocional, mexendo com decisões de trabalho, família ou finanças. O anjo da guarda pede firmeza e responsabilidade. Fugir agora só prolonga o desgaste.
As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra
Mensagem do dia
Quando alguém do passado retorna, não é para bagunçar por mal, é para ensinar o que ainda não foi aprendido. Enfrentar hoje evita carregar o peso amanhã.