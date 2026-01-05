ASTROLOGIA

Anjo da Guarda desta segunda (5 de janeiro) avisa a 6 signos: começa agora a era mais poderosa de recomeços da sua vida

Recado espiritual desta segunda-feira (5) aponta ajustes de rota, novos limites e decisões que definem o ritmo de 2026

Fernanda Varela

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 00:30

Horóscopo, zodíaco, astrologia e signos Crédito: Divulgação

O Anjo da Guarda do dia 5 de janeiro traz uma energia de reorganização. Para seis signos, o momento pede escolhas mais maduras, menos repetição de padrões antigos e mais responsabilidade com o próprio bem-estar. Não é sobre mudar tudo de uma vez, mas sobre mudar o que já ficou claro que não funciona mais.

Áries

O recado para Áries fala de ritmo. O Anjo da Guarda pede que você não comece o ano acelerando demais. Saber dosar força e paciência evita conflitos e desgaste desnecessário logo no início do ciclo.

10 livros para quem é do signo de Áries 1 de 10

Touro

Para Touro, o tema é limite. O Anjo da Guarda indica que dizer não será essencial para preservar energia e estabilidade. Nem toda demanda merece sua atenção ou seu esforço.

10 livros para quem é do signo de Touro 1 de 10

Gêmeos

O Anjo da Guarda aponta foco emocional. O momento pede menos dispersão e mais presença nas escolhas. Insistir em muitas possibilidades ao mesmo tempo pode atrasar decisões importantes.

10 livros para quem é do signo de Gêmeos 1 de 10

Leão

Para Leão, o recado envolve humildade emocional. O Anjo da Guarda orienta a ouvir mais e provar menos. Relações se fortalecem quando há troca real, não apenas liderança.

10 livros para quem é do signo de Leão 1 de 10

Virgem

O tema para Virgem é aceitação. O Anjo da Guarda mostra que nem tudo precisa ser ajustado ou corrigido. Algumas situações só pedem compreensão e seguimento.

10 livros para quem é do signo de Virgem 1 de 10

Aquário

O recado para Aquário fala de coerência. O Anjo da Guarda indica que alinhar discurso e prática será essencial para evitar frustrações em 2026. A mudança começa na atitude diária.

10 livros para quem é do signo de Aquário 1 de 10

Mensagem do dia