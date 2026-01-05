Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da Guarda desta segunda (5 de janeiro) avisa a 6 signos: começa agora a era mais poderosa de recomeços da sua vida

Recado espiritual desta segunda-feira (5) aponta ajustes de rota, novos limites e decisões que definem o ritmo de 2026

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 00:30

Horóscopo, zodíaco, astrologia e signos
Horóscopo, zodíaco, astrologia e signos Crédito: Divulgação

O Anjo da Guarda do dia 5 de janeiro traz uma energia de reorganização. Para seis signos, o momento pede escolhas mais maduras, menos repetição de padrões antigos e mais responsabilidade com o próprio bem-estar. Não é sobre mudar tudo de uma vez, mas sobre mudar o que já ficou claro que não funciona mais.

Leia mais

Imagem - A Árvore domina o Baralho Cigano desta segunda-feira (5 de janeiro): crescimento contínuo e bases que se fortalecem

A Árvore domina o Baralho Cigano desta segunda-feira (5 de janeiro): crescimento contínuo e bases que se fortalecem

Imagem - O que antes parecia distante começa a fluir: 7 signos vivem um verdadeiro ciclo de abundância em 2026

O que antes parecia distante começa a fluir: 7 signos vivem um verdadeiro ciclo de abundância em 2026

Imagem - 5 signos vão receber as maiores oportunidades financeiras e brilhar no dinheiro em 2026

5 signos vão receber as maiores oportunidades financeiras e brilhar no dinheiro em 2026

Áries

O recado para Áries fala de ritmo. O Anjo da Guarda pede que você não comece o ano acelerando demais. Saber dosar força e paciência evita conflitos e desgaste desnecessário logo no início do ciclo.

10 livros para quem é do signo de Áries

De Sangue e Cinzas – Jennifer L. Armentrout: Match: ritmo acelerado que combina com a impulsividade de Áries. por Divulgação
É Assim Que Acaba – Colleen Hoover: Emocional direto, confronta verdades - Áries gosta de coragem narrativa. por Divulgação
O Alienista – Machado de Assis: Irônico, direto, crítico - humor que Áries aprecia. por Divulgação
O Sol é Para Todos – Harper Lee: Uma história de injustiça que mexe com seu senso de luta. por Divulgação
Holocausto Brasileiro – Daniela Arbex: Impactante e corajoso - combina com sua energia de denúncia. por Divulgação
A Corrida do Escorpião – Maggie Stiefvater: Competição, risco e intensidade - a cara do signo. por Divulgação
O Ceifador – Neal Shusterman: Áries ama dilemas éticos fortes + ação constante. por Divulgação
Clube do Livro dos Homens – Lyssa Kay Adams: Leve, engraçado e rápido - flui bem para quem odeia enrolação. por Divulgação
A Arte de Pedir – Amanda Palmer: Sobre coragem criativa - vibra com Áries. por Divulgação
Garota Exemplar – Gillian Flynn: Ritmo acelerado, reviravoltas secas - perfeito para o signo sem paciência. por Divulgação
1 de 10
De Sangue e Cinzas – Jennifer L. Armentrout: Match: ritmo acelerado que combina com a impulsividade de Áries. por Divulgação

Touro

Para Touro, o tema é limite. O Anjo da Guarda indica que dizer não será essencial para preservar energia e estabilidade. Nem toda demanda merece sua atenção ou seu esforço.

10 livros para quem é do signo de Touro

Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação
Sete Maridos de Evelyn Hugo – Taylor Jenkins Reid: Drama elegante, glamouroso, cheio de camadas - a estética de Touro. por Divulgação
A Vida Invisível de Addie LaRue – V.E. Schwab: Poético, melancólico, belo - o mood perfeito. por Divulgação
Grande Sertão: Veredas – Guimarães Rosa: Um mergulho sensorial em linguagem e paisagem. por Divulgação
A Garota no Trem – Paula Hawkins: Mistério lento e atmosférico - Touro gosta de desenvolver aos poucos. por Divulgação
A Biblioteca da Meia-Noite – Matt Haig: Reflexivo e confortável - Touro ama mensagens de vida. por Divulgação
O Ano em que Disse Sim – Shonda Rhimes: Touro gosta de transformações práticas e reais. por Divulgação
Amor & Gelato – Jenna Evans Welch: Doce, romântico e sensorial - tudo que o signo aprecia. por Divulgação
A Troca – Beth O’Leary: Confortável, lento na medida certa e cheio de afeto. por Divulgação
Torto Arado – Itamar Vieira Junior: Denso, belo e profundamente humano. por Divulgação
1 de 10
Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação

Gêmeos

O Anjo da Guarda aponta foco emocional. O momento pede menos dispersão e mais presença nas escolhas. Insistir em muitas possibilidades ao mesmo tempo pode atrasar decisões importantes.

10 livros para quem é do signo de Gêmeos

Leitura de Verão – Emily Henry: Diálogos afiados e meta-humor - exatamente o tipo de narrativa que prende o signo. por Divulgação
Quicksilver – Callie Hart: Ritmo rápido, cheio de provocações e reviravoltas - Gêmeos ama dinamismo. por Divulgação
Sapiens – Yuval Noah Harari: Gêmeos adora temas amplos, curiosos, que explicam o mundo. por Divulgação
A Hora da Estrela – Clarice Lispector: Reflexões breves e filosóficas - combina com a mente sempre ativa do signo. por Divulgação
Quem é Você, Alasca? – John Green: Introspectivo, cheio de diálogos e questões existenciais - perfeito para o signo. por Divulgação
O Homem de Giz – C. J. Tudor: Estilo quebra-cabeça, cheio de pistas - Gêmeos adora montar narrativas. por Divulgação
Tudo é Possível – Elizabeth Strout: Histórias curtas e multifacetadas - Gêmeos gosta de variedade em uma leitura só. por Divulgação
Jogador Nº 1 – Ernest Cline: Referências, inteligência e velocidade - combina com a versatilidade geminiana. por Divulgação
O Projeto Rosie – Graeme Simsion: Humor leve, comunicação e excentricidade - conversa com o jeito curioso do signo. por Divulgação
Tudo é Rio – Carla Madeira: Emocional, intenso e multifacetado - Gêmeos gosta de narrativas que exploram várias camadas. por Divulgação
1 de 10
Leitura de Verão – Emily Henry: Diálogos afiados e meta-humor - exatamente o tipo de narrativa que prende o signo. por Divulgação

Leão

Para Leão, o recado envolve humildade emocional. O Anjo da Guarda orienta a ouvir mais e provar menos. Relações se fortalecem quando há troca real, não apenas liderança.

10 livros para quem é do signo de Leão

A Paciente Silenciosa – Alex Michaelides: Leão ama reviravolta com teatralidade. por Divulgação
A Moreninha – Joaquim Manuel de Macedo: Romântico e social - combina com o charme leonino. por Divulgação
Livro de Azrael – Amber V. Nicole: Escuro, grandioso e dramático - Leão adora impacto. por Divulgação
Amor Teoricamente – Ali Hazelwood: Personagens fortes e diálogos marcantes. por Divulgação
Antes Que o Café Esfrie – Toshikazu Kawaguchi: Sentimental e memorável - Leão adora histórias que marcam. por Divulgação
A Cor Púrpura – Alice Walker: Transformação profunda - Leão ama narrativas de força. por Divulgação
O Homem Invisível – H. G. Wells: Dramático, provocador, cheio de ego e conflito. por Divulgação
Quase um Rockstar – Matthew Quick: Mensagem de força e superação - vibe leonina. por Divulgação
A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes – Suzanne Collins: Ambicioso, dramático e cheio de poder. por Divulgação
A Sutil Arte de Ligar o F*da-se – Mark Manson: Direto, provocador e cheio de personalidade. por Divulgação
1 de 10
A Paciente Silenciosa – Alex Michaelides: Leão ama reviravolta com teatralidade. por Divulgação

Virgem

O tema para Virgem é aceitação. O Anjo da Guarda mostra que nem tudo precisa ser ajustado ou corrigido. Algumas situações só pedem compreensão e seguimento.

10 livros para quem é do signo de Virgem

Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação
Oito Montanhas – Paolo Cognetti: Contemplativo, preciso e emocional sem exageros - a cara do signo. por Divulgação
Morte no Nilo – Agatha Christie: Mistério lógico e elegante - Virgem ama desvendar padrões. por Divulgação
A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver – Ana Claudia Quintana Arantes: Reflexivo, direto, humano - combina com a profundidade virginiana. por Divulgação
Quarto de Despejo – Carolina Maria de Jesus: Realidade dura, observação precisa e força - Virgem respeita autenticidade. por Divulgação
O Conto da Aia – Margaret Atwood: Crítico e inteligente - estimula a mente analítica. por Divulgação
Os Dois Morrem no Final – Adam Silvera: Emotivo, mas com estrutura enxuta - exatamente o que Virgem gosta. por Divulgação
A Razão do Amor – Ali Hazelwood: Romance com ciência, lógica e método - impossível ser mais virginiano. por Divulgação
As Aventuras de Sherlock Holmes – Arthur Conan Doyle: Raciocínio puro - match total com Virgem. por Divulgação
Klara e o Sol – Kazuo Ishiguro: Sutil, controlado e cheio de camadas - perfeito para o signo. por Divulgação
1 de 10
Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação

Aquário

O recado para Aquário fala de coerência. O Anjo da Guarda indica que alinhar discurso e prática será essencial para evitar frustrações em 2026. A mudança começa na atitude diária.

10 livros para quem é do signo de Aquário

O Iluminado – Stephen King: Sombrio, psicológico e disruptivo - o signo gosta de tensão mental. por Divulgação
Extraordinário – R. J. Palacio: Humanidade, empatia e ruptura de padrões - Aquário vibra. por Divulgação
Feita de Fumaça e Osso – Laini Taylor: Fantasia fora do padrão - Aquário adora o diferente. por Divulgação
O Homem do Castelo Alto – Philip K. Dick: Ucronias e realidades alternativas - Aquário AMA ideias novas. por Divulgação
Iracema – José de Alencar: Construção simbólica e cultural - Aquário aprecia contextos sociais. por Divulgação
Hibisco Roxo – Chimamanda Ngozi Adichie: Questões sociais e culturais - Aquário admira narrativas transformadoras. por Divulgação
A Sociedade do Cansaço – Byung-Chul Han: Crítica contemporânea - Aquário AMA teoria crítica. por Divulgação
Por Lugares Incríveis – Jennifer Niven: Sensibilidade, liberdade, temas sociais e quebra de padrões - combina com o espírito questionador e humanista de Aquário. por Divulgação
A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil – Becky Chambers: Sci-fi caloroso e humanista - perfeito para Aquário. por Divulgação
A Parábola do Semeador – Octavia Butler: Afrofuturismo e política - 100% aquariano. por Divulgação
1 de 10
O Iluminado – Stephen King: Sombrio, psicológico e disruptivo - o signo gosta de tensão mental. por Divulgação

Mensagem do dia

O Anjo da Guarda do dia 5 de janeiro lembra que recomeçar não significa apagar o passado, mas aprender com ele. Escolher com mais consciência hoje evita carregar pesos desnecessários ao longo do ano.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - O amor começa a fluir: 5 signos entram em uma fase de mais estabilidade e conexão

O amor começa a fluir: 5 signos entram em uma fase de mais estabilidade e conexão
Imagem - A segunda-feira (5 de janeiro) começa pedindo mais clareza emocional, foco nas prioridades e decisões conscientes

A segunda-feira (5 de janeiro) começa pedindo mais clareza emocional, foco nas prioridades e decisões conscientes
Imagem - A Árvore domina o Baralho Cigano desta segunda-feira (5 de janeiro): crescimento contínuo e bases que se fortalecem

A Árvore domina o Baralho Cigano desta segunda-feira (5 de janeiro): crescimento contínuo e bases que se fortalecem

MAIS LIDAS

Imagem - Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada
01

Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada

Imagem - Filho de vice-prefeito de cidade no Piauí é encontrado morto no Distrito Federal
02

Filho de vice-prefeito de cidade no Piauí é encontrado morto no Distrito Federal

Imagem - Mega da Virada: qual o prêmio para quem acertou 3 números do bilhete?
03

Mega da Virada: qual o prêmio para quem acertou 3 números do bilhete?

Imagem - Atacante da Série A não se reapresenta, cobra dívida salarial e clube leva caso à Fifa
04

Atacante da Série A não se reapresenta, cobra dívida salarial e clube leva caso à Fifa