Anjo da Guarda desta segunda (5 de janeiro) avisa a 6 signos: começa agora a era mais poderosa de recomeços da sua vida

Fernanda Varela
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 00:30
O Anjo da Guarda do dia 5 de janeiro traz uma energia de reorganização. Para seis signos, o momento pede escolhas mais maduras, menos repetição de padrões antigos e mais responsabilidade com o próprio bem-estar. Não é sobre mudar tudo de uma vez, mas sobre mudar o que já ficou claro que não funciona mais.
Áries
O recado para Áries fala de ritmo. O Anjo da Guarda pede que você não comece o ano acelerando demais. Saber dosar força e paciência evita conflitos e desgaste desnecessário logo no início do ciclo.
Touro
Para Touro, o tema é limite. O Anjo da Guarda indica que dizer não será essencial para preservar energia e estabilidade. Nem toda demanda merece sua atenção ou seu esforço.
Gêmeos
O Anjo da Guarda aponta foco emocional. O momento pede menos dispersão e mais presença nas escolhas. Insistir em muitas possibilidades ao mesmo tempo pode atrasar decisões importantes.
Leão
Para Leão, o recado envolve humildade emocional. O Anjo da Guarda orienta a ouvir mais e provar menos. Relações se fortalecem quando há troca real, não apenas liderança.
Virgem
O tema para Virgem é aceitação. O Anjo da Guarda mostra que nem tudo precisa ser ajustado ou corrigido. Algumas situações só pedem compreensão e seguimento.
Aquário
O recado para Aquário fala de coerência. O Anjo da Guarda indica que alinhar discurso e prática será essencial para evitar frustrações em 2026. A mudança começa na atitude diária.
Mensagem do dia
O Anjo da Guarda do dia 5 de janeiro lembra que recomeçar não significa apagar o passado, mas aprender com ele. Escolher com mais consciência hoje evita carregar pesos desnecessários ao longo do ano.