Piscina com TV gigante e sala ampla: ex-esposa de Hulk, Iran Ângelo mostra nova mansão em Belo Horizonte

Família decidiu fixar endereço em Minas Gerais após Thiago, de 15 anos, e Ian, de 17, assinarem com o Atlético-MG

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 08:58

Iran Ângelo Crédito: Reprodução/Instagram

Iran Angêlo está de casa nova. A empresária decidiu fixar endereço em Belo Horizonte depois que os dois filhos mais velhos, Thiago, de 15 anos, e Ian, de 17, assinaram contrato para o Atlético-MG. Os dois vão reforçar as categorias de base do Galo, mesmo time do pai, o atacante Hulk.

Com frequência, Iran comenta sobre a saudade dos filhos, que já treinam em BH e ficam distantes da mãe, que mora em São Paulo. Por isso, a nova mansão, agora em Minas Gerais. Ela compartilhou momentos na casa, mostrando uma grande piscina, que conta com um telão de TV acoplado, além da sala. A empresária estava acompanhada da nora, Larissa Maximiano.

Essa não é a única residência de Iran. A influenciadora também é dona de uma cobertura em João Pessoa, capital paraibana, onde o namorado e parte de sua família moram. O imóvel fica na região de Cabedelo, de frente para o mar. A empresária já mostrou alguns registros se exercitando nos cômodos, onde foi possível ver a sala, a varanda com uma piscina, a academia para treinar e a bela vista para o mar. Mas ela mora, na verdade, em São Paulo, onde tem um apartamento de luxo.

Além de Thiago e Ian, Iran também é mãe de Alice, de 12 anos, filha caçula do antigo casamento com Hulk. O relacionamento chegou ao fim em 2019 e, atualmente, o jogador é casado com Camila Ângelo, sobrinha de sua ex-mulher. Os dois, que oficializaram a união em 2020 e celebraram o casamento religioso em 2025, são pais de Zaya, nascida em 2022, e Aisha, nascida em 2024.

