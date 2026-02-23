Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Piscina com TV gigante e sala ampla: ex-esposa de Hulk, Iran Ângelo mostra nova mansão em Belo Horizonte

Família decidiu fixar endereço em Minas Gerais após Thiago, de 15 anos, e Ian, de 17, assinarem com o Atlético-MG

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 08:58

Iran Ângelo
Iran Ângelo Crédito: Reprodução/Instagram

Iran Angêlo está de casa nova. A empresária decidiu fixar endereço em Belo Horizonte depois que os dois filhos mais velhos, Thiago, de 15 anos, e Ian, de 17, assinaram contrato para o Atlético-MG. Os dois vão reforçar as categorias de base do Galo, mesmo time do pai, o atacante Hulk.

Com frequência, Iran comenta sobre a saudade dos filhos, que já treinam em BH e ficam distantes da mãe, que mora em São Paulo. Por isso, a nova mansão, agora em Minas Gerais. Ela compartilhou momentos na casa, mostrando uma grande piscina, que conta com um telão de TV acoplado, além da sala. A empresária estava acompanhada da nora, Larissa Maximiano.

Iran Ângelo mostra nova casa em Belo Horizonte

Iran Ângelo mostra nova casa em Belo Horizonte por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo mostra nova casa em Belo Horizonte por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo mostra nova casa em Belo Horizonte por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo mostra nova casa em Belo Horizonte por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo mostra nova casa em Belo Horizonte por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo mostra nova casa em Belo Horizonte por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo mostra nova casa em Belo Horizonte por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo mostra nova casa em Belo Horizonte por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo mostra nova casa em Belo Horizonte por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo mostra nova casa em Belo Horizonte por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo mostra nova casa em Belo Horizonte por Reprodução/Instagram
1 de 11
Iran Ângelo mostra nova casa em Belo Horizonte por Reprodução/Instagram

Essa não é a única residência de Iran. A influenciadora também é dona de uma cobertura em João Pessoa, capital paraibana, onde o namorado e parte de sua família moram. O imóvel fica na região de Cabedelo, de frente para o mar. A empresária já mostrou alguns registros se exercitando nos cômodos, onde foi possível ver a sala, a varanda com uma piscina, a academia para treinar e a bela vista para o mar. Mas ela mora, na verdade, em São Paulo, onde tem um apartamento de luxo.

Iran Ângelo e Lucas Suassuna

Iran Ângelo e Lucas Suassuna por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo e Lucas Suassuna por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo e Lucas Suassuna por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo e Lucas Suassuna por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo e Lucas Suassuna por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo e Lucas Suassuna por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo e Lucas Suassuna por Reprodução/Instagram
1 de 7
Iran Ângelo e Lucas Suassuna por Reprodução/Instagram

Além de Thiago e Ian, Iran também é mãe de Alice, de 12 anos, filha caçula do antigo casamento com Hulk. O relacionamento chegou ao fim em 2019 e, atualmente, o jogador é casado com Camila Ângelo, sobrinha de sua ex-mulher. Os dois, que oficializaram a união em 2020 e celebraram o casamento religioso em 2025, são pais de Zaya, nascida em 2022, e Aisha, nascida em 2024.

Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk

Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
Thiago e Ian, filhos de Iran Angêlo e Hulk, assinaram com o Atlético-MG por Reprodução/Instagram
Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
1 de 14
Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram

Iran Ângelo

Iran Ângelo por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo por Reprodução/Instagram
1 de 16
Iran Ângelo por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Virginia Fonseca relata turbulência intensa em voo: 'Minha mãe começou a orar'

Virginia Fonseca relata turbulência intensa em voo: 'Minha mãe começou a orar'

Imagem - Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26

Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26

Imagem - Treta explode no BBB 26 após Cowboy citar pai de Ana Paula e sister se irrita

Treta explode no BBB 26 após Cowboy citar pai de Ana Paula e sister se irrita

Tags:

Mansão Casamento de Hulk Paraíba E Camila Ângelo Hulk Hulk Paraíba Iran Ângelo Thiago Ian Alice

Mais recentes

Imagem - Perdeu 'Êta Mundo Melhor'? Relembre a chantagem de Zulma para casar com Candinho (16 a 21 de fevereiro)

Perdeu 'Êta Mundo Melhor'? Relembre a chantagem de Zulma para casar com Candinho (16 a 21 de fevereiro)
Imagem - Ex-diretor de Marília Mendonça chama velório de “camarote do terror” e relembra bastidores

Ex-diretor de Marília Mendonça chama velório de “camarote do terror” e relembra bastidores
Imagem - Amanda Meirelles surge irreconhecível após procedimentos estéticos: 'Tentaram me cancelar por eu estar bonita'

Amanda Meirelles surge irreconhecível após procedimentos estéticos: 'Tentaram me cancelar por eu estar bonita'

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26
01

Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26

Imagem - Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante
02

Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante

Imagem - Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs
03

Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs

Imagem - Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo
04

Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo