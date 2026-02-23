Acesse sua conta
Bêbada? Marina Ruy Barbosa se pronuncia após flagra em que aparece se desequilibrando em trio elétrico

Atriz viralizou após cena durante o Bloco da Anitta, no Rio de Janeiro; veja

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 10:14

Marina Ruy Barbosa em flagra no trio elétrico
Marina Ruy Barbosa em flagra no trio elétrico Crédito: Reprodução

Marina Ruy Barbosa viralizou nas redes sociais após surgir em um vídeo em que aparece se desequilibrando ao tentar descer do trio elétrico durante o Bloco da Anitta, no último domingo (21), no Centro do Rio de Janeiro. Nas imagens, a atriz surge iniciando o movimento para descer do local, mas acaba desistindo e sendo puxada de volta por um homem.

"Marina, eu te entendo. Foi descendo e não conseguiu. Só a gente, clube dos cachacinhas, te entende", escreveu a internauta que fez a postagem. O trecho rapidamente tomou conta das redes sociais, com vários comentários de que a artista estaria alcoolizada. "Uma diva aproveitando a vida", escreveu uma pessoa. "Ela não bebe muito, mas por ela ser magrinha e ter uma alimentação muito leve, a bebida sobe rápido", opinou outra. "Sinal que o open do trio da Anitta valeu a pena", brincou mais uma.

Marina Ruy Barbosa no Bloco da Anitta

Marina Ruy Barbosa e Anitta no Bloco da Anitta por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa no Bloco da Anitta por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa no Bloco da Anitta por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa no Bloco da Anitta por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa no Bloco da Anitta por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa e Anitta nos bastidores do Bloco da Anitta por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa no Bloco da Anitta por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa no Bloco da Anitta por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa no Bloco da Anitta por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa no Bloco da Anitta por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa no Bloco da Anitta por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa no Bloco da Anitta por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa no Bloco da Anitta por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa no Bloco da Anitta por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa no Bloco da Anitta por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa no Bloco da Anitta por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa no Bloco da Anitta por Reprodução/Instagram
1 de 17
Marina Ruy Barbosa e Anitta no Bloco da Anitta por Reprodução/Instagram

Diante da repercussão, a própria Marina resolveu se pronunciar. Ela negou que estivesse bêbada e afirmou: "Pior que nem foi [risos]! Eu queria muito descer para falar com o público que estava tão carinhoso comigo. Fiquei tentando convencer a equipe de segurança, mas fui gongada. E meu amigo que trabalha comigo me puxou e falou: 'Para de ser chata, que vai dar trabalho para eles'".

Mesmo com a explicação, alguns seguidores seguiram duvidando da versão apresentada. "Mas tinha um pouco de teor alcoólico aí também, não?", questionou uma pessoa. "Amiga, cê tava bebaça", afirmou outra.

A autora do vídeo também respondeu: "Marina, eu filmei você dando total atenção para o público e ainda fazendo pose para fotos. Não perdi um lance [risos]. Esse vídeo foi após. Bem depois. Tudo bem um groguezinho. Gente como a gente!".

Além de Marina Ruy Barbosa, o Bloco da Anitta reuniu uma série de outras celebridades, como a atriz Mariana Ximenes, a ex-BBB Juliette, o atleta Tyler Boyd, que é wide receiver do time de futebol americano Cincinnati Bengals, o cantor Carlinhos Brown e o ator chileno Jorge López, que atuou na série Elite.

Tags:

