Nada de Andre Marques: após término com advogado, Ana Clara vive romance com baiano; conheça Felipe Aranda

Novo namorado da apresentadora participou do reality show 'Túnel do Amor'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 11:35

Ana Clara e Felipe Aranda na Sapucaí
Ana Clara e Felipe Aranda na Sapucaí Crédito: Dilson Silva/AgNews

A fila andou para Ana Clara! Após viralizar em rumores de um suposto affair com Andre Marques - o que foi negado por ele -, a apresentadora assumiu um novo namorado. Trata-se do administrador baiano Felipe Aranda. Os dois foram flagrados juntos curtindo o Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro 2026, realizado no último sábado (21), na Marquês de Sapucaí.

Felipe é um rosto conhecido na TV brasileira. Ele participou do "Túnel do Amor", reality show apresentado pela própria Ana Clara no Multishow. Os dois passaram o período do Carnaval juntinhos e, inclusive, curtiram a folia nas ruas de Salvador na companhia de amigos do administrador, segundo o portal LeoDias. 

De acordo com o Terra, pessoas próximas afirmaram que a aproximação aconteceu de forma natural após o programa, e que a convivência acabou aproximando ainda mais os dois. As conversas e encontros discretos teriam evoluído para um romance, e Ana Clara, inclusive, teria vindo diversas vezes para a capital baiana para ver o novo amado. No Carnaval, risadas, conversas ao pé do ouvido e momentos de descontração teriam sido percebidos por quem estava por perto.

Ana Clara estava solteira desde o fim de 2025, quando chegou ao fim o seu namoro de três anos com o advogado Bruno Tumoli. O relacionamento era levado de forma reservada, sem grandes exposições públicas.

