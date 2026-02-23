BBB 26

BBB 26: Internautas exigem expulsão de Ana Paula Renault após confusão; veja vídeo da suposta agressão

Assunto “Ana Paula Expulsa” lidera os trending topics

Fernanda Varela

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 13:08

Ana Paula Renault Crédito: Reprodução

A confusão entre Ana Paula Renault e Alberto Cowboy ganhou um novo desdobramento no Big Brother Brasil 26. Durante a briga que começou após a formação do Paredão deste domingo (22), internautas passaram a pedir a expulsão da sister após um momento envolvendo Milena.

Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault 1 de 6

Na cena, Ana Paula partiu em direção ao Quarto Sonho de Voar para confrontar Cowboy. Milena se colocou na frente da porta para impedir a entrada da colega. Mesmo com a sister bloqueando a passagem, Ana Paula continuou tentando abrir a porta e avançar, e acabou havendo contato físico entre as duas.

O trecho circulou rapidamente nas redes sociais, com parte do público classificando o movimento como empurrão e cobrando uma posição da produção. Outros usuários argumentaram que Milena teria se jogado na frente da porta e que o contato aconteceu em meio à tentativa de Ana Paula de seguir até o rival, sem intenção clara de agressão.

Até o momento, não houve anúncio oficial sobre qualquer punição. O episódio ampliou ainda mais a repercussão da briga entre Ana Paula e Cowboy, que já vinha movimentando a casa e as torcidas desde a madrugada.