Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BBB 26: Internautas exigem expulsão de Ana Paula Renault após confusão; veja vídeo da suposta agressão

Assunto “Ana Paula Expulsa” lidera os trending topics

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 13:08

Ana Paula Renault
Ana Paula Renault Crédito: Reprodução

A confusão entre Ana Paula Renault e Alberto Cowboy ganhou um novo desdobramento no Big Brother Brasil 26. Durante a briga que começou após a formação do Paredão deste domingo (22), internautas passaram a pedir a expulsão da sister após um momento envolvendo Milena.

Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault

Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Reportagem do jornal Gazeta de Varginha, no sul de Minas Gerais, sobre Gerardo Renault, pai de Ana Paula por Reprodução
1 de 6
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução

Na cena, Ana Paula partiu em direção ao Quarto Sonho de Voar para confrontar Cowboy. Milena se colocou na frente da porta para impedir a entrada da colega. Mesmo com a sister bloqueando a passagem, Ana Paula continuou tentando abrir a porta e avançar, e acabou havendo contato físico entre as duas.

O trecho circulou rapidamente nas redes sociais, com parte do público classificando o movimento como empurrão e cobrando uma posição da produção. Outros usuários argumentaram que Milena teria se jogado na frente da porta e que o contato aconteceu em meio à tentativa de Ana Paula de seguir até o rival, sem intenção clara de agressão.

Leia mais

Imagem - Jordana expulsa? Participante acusa participante de ter dado empurrão no BBB 26

Jordana expulsa? Participante acusa participante de ter dado empurrão no BBB 26

Imagem - Pai de Chaiany do BBB 26 é dono de empresa milionária? Entenda de onde surgiu o boato

Pai de Chaiany do BBB 26 é dono de empresa milionária? Entenda de onde surgiu o boato

Imagem - Resultado surpreende e parcial da enquete do BBB 26 aponta disputa muito acirrada no Paredão

Resultado surpreende e parcial da enquete do BBB 26 aponta disputa muito acirrada no Paredão

Até o momento, não houve anúncio oficial sobre qualquer punição. O episódio ampliou ainda mais a repercussão da briga entre Ana Paula e Cowboy, que já vinha movimentando a casa e as torcidas desde a madrugada.

Mais recentes

Imagem - Perdeu 'Êta Mundo Melhor'? Relembre a chantagem de Zulma para casar com Candinho (16 a 21 de fevereiro)

Perdeu 'Êta Mundo Melhor'? Relembre a chantagem de Zulma para casar com Candinho (16 a 21 de fevereiro)
Imagem - Ex-diretor de Marília Mendonça chama velório de “camarote do terror” e relembra bastidores

Ex-diretor de Marília Mendonça chama velório de “camarote do terror” e relembra bastidores
Imagem - Amanda Meirelles surge irreconhecível após procedimentos estéticos: 'Tentaram me cancelar por eu estar bonita'

Amanda Meirelles surge irreconhecível após procedimentos estéticos: 'Tentaram me cancelar por eu estar bonita'

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26
01

Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26

Imagem - Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante
02

Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante

Imagem - Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs
03

Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs

Imagem - Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo
04

Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo