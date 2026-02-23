BBB 26: Internautas exigem expulsão de Ana Paula Renault após confusão; veja vídeo da suposta agressão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 13:08
A confusão entre Ana Paula Renault e Alberto Cowboy ganhou um novo desdobramento no Big Brother Brasil 26. Durante a briga que começou após a formação do Paredão deste domingo (22), internautas passaram a pedir a expulsão da sister após um momento envolvendo Milena.
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault
Na cena, Ana Paula partiu em direção ao Quarto Sonho de Voar para confrontar Cowboy. Milena se colocou na frente da porta para impedir a entrada da colega. Mesmo com a sister bloqueando a passagem, Ana Paula continuou tentando abrir a porta e avançar, e acabou havendo contato físico entre as duas.
O trecho circulou rapidamente nas redes sociais, com parte do público classificando o movimento como empurrão e cobrando uma posição da produção. Outros usuários argumentaram que Milena teria se jogado na frente da porta e que o contato aconteceu em meio à tentativa de Ana Paula de seguir até o rival, sem intenção clara de agressão.
Até o momento, não houve anúncio oficial sobre qualquer punição. O episódio ampliou ainda mais a repercussão da briga entre Ana Paula e Cowboy, que já vinha movimentando a casa e as torcidas desde a madrugada.