Resultado surpreende e parcial da enquete do BBB 26 aponta disputa muito acirrada no Paredão

Fernanda Varela
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 11:49
A disputa pelo Paredão do BBB 26 está cada vez mais apertada e a enquete aponta um cenário de forte equilíbrio entre as emparedadas. A diferença entre as duas mais votadas é muito pequena, o que aumenta a expectativa do público às vésperas da eliminação.
O Paredão foi formado após a dinâmica da semana, que contou com indicação do líder e votação da casa durante o programa ao vivo. A movimentação estratégica dentro do jogo intensificou rivalidades e colocou três participantes na berlinda.
Desde então, torcidas têm se mobilizado nas redes sociais, impulsionando a votação e transformando a disputa em uma das mais comentadas da edição até agora. A definição acontece nesta terça-feira (24), quando uma das emparedadas deixa oficialmente a casa mais vigiada do Brasil.