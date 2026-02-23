BBB 26

Resultado surpreende e parcial da enquete do BBB 26 aponta disputa muito acirrada no Paredão

Parcial indica embate direto entre duas participantes, enquanto decisão oficial será anunciada nesta terça-feira (24)

Fernanda Varela

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 11:49

Maxiane x Milena Crédito: Reprodução

A disputa pelo Paredão do BBB 26 está cada vez mais apertada e a enquete aponta um cenário de forte equilíbrio entre as emparedadas. A diferença entre as duas mais votadas é muito pequena, o que aumenta a expectativa do público às vésperas da eliminação.

O Paredão foi formado após a dinâmica da semana, que contou com indicação do líder e votação da casa durante o programa ao vivo. A movimentação estratégica dentro do jogo intensificou rivalidades e colocou três participantes na berlinda.

Confira as desistências e desclassificações do BBB 26 1 de 6