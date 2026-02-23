Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Resultado surpreende e parcial da enquete do BBB 26 aponta disputa muito acirrada no Paredão

Parcial indica embate direto entre duas participantes, enquanto decisão oficial será anunciada nesta terça-feira (24)

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 11:49

Maxiane x Milena
Maxiane x Milena Crédito: Reprodução

A disputa pelo Paredão do BBB 26 está cada vez mais apertada e a enquete aponta um cenário de forte equilíbrio entre as emparedadas. A diferença entre as duas mais votadas é muito pequena, o que aumenta a expectativa do público às vésperas da eliminação.

Leia mais

Imagem - Pai de Ana Paula Renault grava vídeo e se pronuncia após ser citado em confusão no BBB 26; assista

Pai de Ana Paula Renault grava vídeo e se pronuncia após ser citado em confusão no BBB 26; assista

Imagem - Enquete BBB 26: Quem tem razão na briga, Ana Paula Renault ou Cowboy?

Enquete BBB 26: Quem tem razão na briga, Ana Paula Renault ou Cowboy?

Imagem - Alfinetada no pai e chapéu danificado: entenda a briga entre Ana Paula e Alberto Cowboy no BBB 26

Alfinetada no pai e chapéu danificado: entenda a briga entre Ana Paula e Alberto Cowboy no BBB 26

O Paredão foi formado após a dinâmica da semana, que contou com indicação do líder e votação da casa durante o programa ao vivo. A movimentação estratégica dentro do jogo intensificou rivalidades e colocou três participantes na berlinda.

Confira as desistências e desclassificações do BBB 26

Marcel ameaça deixar casa de vidro do BBB 26 por Reprodução
Henri Castelli deixou o BBB 26 por orientações médicas por Manoella Mello/TV Globo
Pedro desistiu do BBB após praticar ato de importunação sexual por Reprodução
Paulo Augusto empurra Jonas e acaba expulso do BBB 26 por Divulgação/TV Globo
Sol Vega é desclassificada do BBB 26 após briga generalizada por Divulgação
Edilson Capetinha foi expulso após briga com Leandro Boneco por Manoella Mello/TV Globo
1 de 6
Marcel ameaça deixar casa de vidro do BBB 26 por Reprodução

Desde então, torcidas têm se mobilizado nas redes sociais, impulsionando a votação e transformando a disputa em uma das mais comentadas da edição até agora. A definição acontece nesta terça-feira (24), quando uma das emparedadas deixa oficialmente a casa mais vigiada do Brasil.

Tags:

bbb 26

Mais recentes

Imagem - Perdeu 'Êta Mundo Melhor'? Relembre a chantagem de Zulma para casar com Candinho (16 a 21 de fevereiro)

Perdeu 'Êta Mundo Melhor'? Relembre a chantagem de Zulma para casar com Candinho (16 a 21 de fevereiro)
Imagem - Ex-diretor de Marília Mendonça chama velório de “camarote do terror” e relembra bastidores

Ex-diretor de Marília Mendonça chama velório de “camarote do terror” e relembra bastidores
Imagem - Amanda Meirelles surge irreconhecível após procedimentos estéticos: 'Tentaram me cancelar por eu estar bonita'

Amanda Meirelles surge irreconhecível após procedimentos estéticos: 'Tentaram me cancelar por eu estar bonita'

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26
01

Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26

Imagem - Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante
02

Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante

Imagem - Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs
03

Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs

Imagem - Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo
04

Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo