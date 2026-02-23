CLIMA TENSO

Alfinetada no pai e chapéu danificado: entenda a briga entre Ana Paula e Alberto Cowboy no BBB 26

Discussão após o Paredão deste domingo (22) teve gritos, objeto amassado, choro e troca de acusações na casa

Fernanda Varela

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 10:44

A madrugada desta segunda-feira (23) foi marcada por uma das discussões mais intensas do Big Brother Brasil 26. Os veteranos Ana Paula Renault e Alberto Cowboy protagonizaram uma sequência de brigas que começou na cozinha, avançou para os quartos e terminou com provocações no banheiro da casa.

O conflito ganhou força logo após a formação do Paredão deste domingo (22) e envolveu menção à família, acusações de desumanidade e até um chapéu amassado no meio da tensão.

Comentário sobre pai dá início à briga

A discussão teve origem quando Ana Paula se desentendeu com Jonas Sulzbach depois da votação. No meio do bate-boca, Alberto entrou na conversa e fez uma provocação que irritou a jornalista. “Vai lá, vai! Você é tão humana, né? A Milena perdeu a prova para você ver seu pai”, disse ele.

A referência ao pai da sister foi o estopim. Visivelmente abalada, Ana Paula foi atrás do empresário, que seguiu para o Quarto Sonho de Voar. Ela tentou confrontá-lo, mas foi contida por colegas antes de entrar no cômodo.

Ana Paula: "VAI FALAR DO PAI DOS OUTROS???"

Cowboy: "Não falei do pai, falei da situação."

Ana: "Golpe baixo."

Cowboy: "Desumana."

Ana Paula: "BATE NUM PAREDÃO COMIGO ENTÃO SEU FILHA DE UMA PUTA, DESGRAÇADO CÍNICO!!"



Chapéu vira alvo da revolta

Minutos depois, a mineira encontrou um chapéu de Cowboy pela casa e decidiu amassá-lo. Aos gritos, disparou: “Fala do meu pai de novo, desgraçado! Você não sabe o que eu estou passando aqui. Eu quase não entro aqui por causa dele”.

O acessório danificado foi levado até Alberto por outros participantes. Ao ver o objeto amassado, ele minimizou o prejuízo material, mas criticou a postura da rival. “Isso aqui é palha. Para isso, tem remédio. Agora, para a desumanidade dela, não tem remédio, não”, afirmou.

Choro e desabafo no quarto

Depois do confronto, Ana Paula foi para o Quarto Sonho de Eternidade, onde caiu no choro. Em conversa com aliados, explicou que o comentário mexeu com uma situação delicada vivida recentemente.

“No Réveillon, o meu pai estava praticamente morto. Eu virei para minha madrasta e falei: ‘Eu não vou mais’. [...] Não tinha como eu entrar aqui, meu pai estava praticamente morto”, desabafou.

Ela lamentou ainda a distância da família durante o confinamento. Breno tentou tranquilizá-la e afirmou que o pai estaria orgulhoso da participação dela no programa.

Aliados entram na discussão

Ainda no quarto, Juliano Floss demonstrou indignação com a atitude de Cowboy. “Eu juro que tive vontade de ir lá cobrá-lo, mas acho que ia me perder porque me deu raiva”, disse. O dançarino acusou o empresário de provocar e se retirar dos embates.

Enquanto isso, Cowboy conversava com outros brothers e mantinha a crítica à postura da jornalista.

Novo embate na cozinha e no banheiro

Horas depois, os dois voltaram a se encontrar na cozinha. Ana Paula classificou o comentário sobre seu pai como golpe baixo. “Não se fala de coisas externas num jogo que não vale externo”, afirmou. Alberto rebateu dizendo que ela seria a mais desumana da casa.

O clima esquentou novamente no banheiro, quando a sister voltou a provocar o adversário. “Coronel, não esquece de dar um beijinho de boa noite na sua filha, se não o papel de bom moço cai”, disse. Ele respondeu que o enredo dela estaria fraco. Ana Paula retrucou que o jogo dele começava a se complicar.

Ao retornar para o quarto, prometeu que o rival não teria “um minuto de paz” dentro da casa.

