Alfinetada no pai e chapéu danificado: entenda a briga entre Ana Paula e Alberto Cowboy no BBB 26

Discussão após o Paredão deste domingo (22) teve gritos, objeto amassado, choro e troca de acusações na casa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 10:44

Ana Paula e Cowboy
Ana Paula e Cowboy Crédito: Reprodução

A madrugada desta segunda-feira (23) foi marcada por uma das discussões mais intensas do Big Brother Brasil 26. Os veteranos Ana Paula Renault e Alberto Cowboy protagonizaram uma sequência de brigas que começou na cozinha, avançou para os quartos e terminou com provocações no banheiro da casa.

O conflito ganhou força logo após a formação do Paredão deste domingo (22) e envolveu menção à família, acusações de desumanidade e até um chapéu amassado no meio da tensão.

Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault

Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Reportagem do jornal Gazeta de Varginha, no sul de Minas Gerais, sobre Gerardo Renault, pai de Ana Paula por Reprodução
1 de 6
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução

Comentário sobre pai dá início à briga

A discussão teve origem quando Ana Paula se desentendeu com Jonas Sulzbach depois da votação. No meio do bate-boca, Alberto entrou na conversa e fez uma provocação que irritou a jornalista. “Vai lá, vai! Você é tão humana, né? A Milena perdeu a prova para você ver seu pai”, disse ele.

A referência ao pai da sister foi o estopim. Visivelmente abalada, Ana Paula foi atrás do empresário, que seguiu para o Quarto Sonho de Voar. Ela tentou confrontá-lo, mas foi contida por colegas antes de entrar no cômodo.

Chapéu vira alvo da revolta

Minutos depois, a mineira encontrou um chapéu de Cowboy pela casa e decidiu amassá-lo. Aos gritos, disparou: “Fala do meu pai de novo, desgraçado! Você não sabe o que eu estou passando aqui. Eu quase não entro aqui por causa dele”.

O acessório danificado foi levado até Alberto por outros participantes. Ao ver o objeto amassado, ele minimizou o prejuízo material, mas criticou a postura da rival. “Isso aqui é palha. Para isso, tem remédio. Agora, para a desumanidade dela, não tem remédio, não”, afirmou.

Alberto Cowboy (BBB 7 e 26)

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Alberto Cowboy, do 'BBB 26', com a mulhe, Priscilla por Reprodução | Instagram
Alberto Cowboy colocou brothers na mira para o paredão por Reprodução | TV Globo
Alberto Cowboy é o primeiro líder do BBB 26 por Reprodução/Globoplay
Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7 por Reprodução/TV Globo
Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7 por Reprodução/TV Globo
Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7 por Reprodução/TV Globo
Alberto Cowboy por Globoplay/Reprodução
BBB 26 - Alberto Cowboy (Paredão) por Divulgação
Alberto Cowboy por Divulgação
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy por Divulgação
Alberto Cowboy, do BBB 7 por Reprodução
Alberto Cowboy, do BBB 7 por Reprodução
A medalha de prata vai para Felipe Cobra, do BBB7. Em disputa contra Alberto Cowboy, ele teve a maior rejeição daquela edição do programa. O brother foi derrotado com 93% dos votos do público por Foto: TV Globo/Divulgação
Derrotado por Analy no paredão com 85% da rejeição popular, Alberto Cowboy não foi bem visto pelo público por se tornar inimigo de Diego Alemão, o vencedor do BBB7 por Foto: TV Globo/Divulgação
1 de 23
Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

Choro e desabafo no quarto

Depois do confronto, Ana Paula foi para o Quarto Sonho de Eternidade, onde caiu no choro. Em conversa com aliados, explicou que o comentário mexeu com uma situação delicada vivida recentemente.

“No Réveillon, o meu pai estava praticamente morto. Eu virei para minha madrasta e falei: ‘Eu não vou mais’. [...] Não tinha como eu entrar aqui, meu pai estava praticamente morto”, desabafou.

Ela lamentou ainda a distância da família durante o confinamento. Breno tentou tranquilizá-la e afirmou que o pai estaria orgulhoso da participação dela no programa.

Ana Paula Renault fez procedimentos estéticos antes de entrar no 'BBB 26'

Ana Paula Renault do 'BBB 16' e 'BBB 26' por Divulgação/TV Globo
Ana Paula Renault no 'BBB 16' e no 'BBB 26' por Divulgação/TV Globo
Ana Paula Renault no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault, do BBB 16 por Reprodução
Ana Paula Renault no 'BBB 16' e no 'BBB 26' por Divulgação/TV Globo
Ana Paula Renault por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
BBB 16 - Ana Paula Renault por Reprodução/TV Globo
[Edicase]Ana Paula Renault marcou o programa com os seus bordões (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) por
1 de 18
Ana Paula Renault do 'BBB 16' e 'BBB 26' por Divulgação/TV Globo

Aliados entram na discussão

Ainda no quarto, Juliano Floss demonstrou indignação com a atitude de Cowboy. “Eu juro que tive vontade de ir lá cobrá-lo, mas acho que ia me perder porque me deu raiva”, disse. O dançarino acusou o empresário de provocar e se retirar dos embates.

Enquanto isso, Cowboy conversava com outros brothers e mantinha a crítica à postura da jornalista.

Novo embate na cozinha e no banheiro

Horas depois, os dois voltaram a se encontrar na cozinha. Ana Paula classificou o comentário sobre seu pai como golpe baixo. “Não se fala de coisas externas num jogo que não vale externo”, afirmou. Alberto rebateu dizendo que ela seria a mais desumana da casa.

O clima esquentou novamente no banheiro, quando a sister voltou a provocar o adversário. “Coronel, não esquece de dar um beijinho de boa noite na sua filha, se não o papel de bom moço cai”, disse. Ele respondeu que o enredo dela estaria fraco. Ana Paula retrucou que o jogo dele começava a se complicar.

Ao retornar para o quarto, prometeu que o rival não teria “um minuto de paz” dentro da casa.

Rivalidade ganha novo capítulo

A sequência de discussões reforça a rivalidade entre os dois veteranos e deve influenciar os próximos desdobramentos do jogo. Com o Paredão formado e alianças cada vez mais tensionadas, o embate entre Ana Paula e Alberto Cowboy passa a ocupar o centro das estratégias e das torcidas do BBB 26.

