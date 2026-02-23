CLÁSSICOS

Sessão da Tarde desta semana (23 a 27/2) tem filme da Disney, Shrek, filme nacional e mais; veja programação completa

Fernanda Varela

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 05:00

Sessão da Tarde exibe filme sobre disputa de amigas Crédito: Divulgação

A programação da Sessão da Tarde desta semana traz histórias inspiradoras, animação consagrada e drama com dilemas éticos. Entre segunda-feira (23) e sexta-feira (27), sempre na faixa das 15h25, a TV Globo exibe cinco produções que transitam entre esporte, fantasia, comédia e emoção.

Confira os filmes confirmados para cada dia:

Nesta segunda-feira (23), vai ao ar Campeões, produção norte-americana de 2023 dirigida por Bobby Farrelly e estrelada por Woody Harrelson. O longa acompanha Marcus, um técnico profissional de basquete que, após um problema disciplinar, é condenado a prestar serviço comunitário. Ele passa a treinar uma equipe formada por jogadores com deficiência intelectual. Inicialmente descrente do potencial do grupo, o treinador enfrenta seus próprios preconceitos enquanto aprende sobre trabalho em equipe, respeito e superação. O filme mistura drama e humor ao mostrar a evolução do time dentro e fora das quadras.

Na terça-feira (24), a emissora exibe O Comitê da Vida, drama lançado em 2021. A trama gira em torno de um comitê hospitalar responsável por decidir qual paciente receberá um transplante de coração. Com apenas uma hora para escolher entre três pessoas que precisam do órgão para sobreviver, os médicos enfrentam um intenso conflito ético. A narrativa acompanha tanto o momento da decisão quanto as consequências que ela provoca anos depois, explorando questões morais, pressões profissionais e o peso das escolhas na área da saúde.

Já na quarta-feira (25), a programação traz Shrek Terceiro, animação lançada em 2007. No filme, o rei Harold morre e Shrek se vê obrigado a assumir o trono de Tão, Tão Distante, algo que ele não deseja. Para evitar a coroação, o ogro parte em busca de Artie, possível herdeiro do reino. Ao lado de Burro e Gato de Botas, ele enfrenta novos desafios enquanto aprende sobre responsabilidade e amadurecimento. A produção mantém o humor característico da franquia e amplia o universo dos personagens.

Na quinta-feira (26), o destaque é o brasileiro 4×100 – Correndo Por Um Sonho, de 2020. O drama esportivo acompanha atletas do revezamento feminino 4×100 que carregam o trauma de uma derrota marcante em uma final olímpica. Anos depois, elas têm a oportunidade de se reencontrar e reconstruir a equipe, enfrentando conflitos pessoais e a pressão por resultados. O longa aborda superação, união e a busca por redenção dentro do esporte.

Encerrando a semana, na sexta-feira (27), será exibido Fada Madrinha, comédia norte-americana de 2020. A história acompanha uma jovem fada em treinamento que decide provar seu valor ao ajudar uma mulher cujo pedido de socorro foi ignorado anos antes. Ao mergulhar no mundo real, ela descobre que os contos de fadas não funcionam exatamente como nos livros e passa a aprender novas formas de transformar vidas.