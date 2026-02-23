ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (23) podem mudar o seu mês

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 06:00

Se você sentiu que a preguiça do domingo foi embora num estalo, a explicação está no céu. Nesta segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026, a Lua deixa a calmaria de Touro e mergulha no agitado signo de Gêmeos. Saímos da terra firme e entramos no elemento Ar: é hora de trocar informações, fechar negócios rápidos e, claro, ouvir aquela "pulga atrás da orelha" que sopra os números da sorte.

Com o Sol em Peixes e a Lua em Gêmeos, o dia é um verdadeiro turbilhão de ideias. O desafio? Não se perder em conversas fiadas e focar naquilo que realmente importa: a sua prosperidade. A sorte hoje favorece quem é rápido no gatilho e não tem medo de mudar de ideia na última hora.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)



A segunda chega com a língua afiada e muito charme. No trabalho, apresentações e reuniões serão um sucesso, mas cuidado para não prometer mundos e fundos no calor do momento. No amor, o riso é o melhor tempero hoje. Números da sorte: 3, 15, 27

Touro (20/04 a 20/05)

A Lua em Gêmeos mexe no seu bolso, taurino. É o dia perfeito para diversificar suas fontes de renda ou negociar aquele pagamento atrasado. No amor, alinhar as contas com o parceiro vai evitar dores de cabeça e aproximar vocês. Números da sorte: 12, 33, 54

Gêmeos (21/05 a 20/06)

A Lua entrou no seu signo e agora você é o mestre da cerimônia. Sua capacidade de resolver vários problemas ao mesmo tempo vai deixar todo mundo de boca aberta. No amor, sua curiosidade te torna a pessoa mais magnética da roda. Números da sorte: 5, 21, 30

Câncer (21/06 - 22/07)

O barulho do mundo pode parecer alto demais hoje. Você vai preferir os bastidores, o que é ótimo para planejar seus próximos passos em segredo. No amor, fuja de conversas superficiais e busque olho no olho. Números da sorte: 9, 18, 45

Leão (23/07 a 22/08)

Segunda-feira com cara de encontro social. Estar entre amigos vai renovar seu ânimo e pode até trazer uma notícia financeira inesperada. No trabalho, o trabalho em equipe ganha uma velocidade incrível. Números da sorte: 7, 22, 39

Virgem (23/08 a 22/09)

Todos os olhos estão em você no ambiente profissional. Use sua clareza mental para apresentar propostas; os chefes estão ouvindo. No amor, você busca alguém que saiba onde quer chegar e que tenha papo firme sobre o futuro. Números da sorte: 10, 28, 44

Libra (23/09 a 22/10)

Sua mente quer voar longe. Ótimo dia para lidar com assuntos jurídicos, estudos ou contatos com o exterior. No amor, que tal planejar um curso ou uma viagem cultural com o par? A conexão hoje é intelectual. Números da sorte: 6, 19, 52

Escorpião (23/10 a 21/11)

Dia de papo reto. A leveza de Gêmeos ajuda você a falar de temas profundos sem pesar o clima. No trabalho, sua percepção para o que está escondido em contratos ou impostos está infalível. Números da sorte: 13, 31, 60



Sagitário (22/11 a 21/12)

A Lua no seu signo oposto pede que você aprenda a ouvir. Nas negociações, ceder um pouquinho agora pode significar um lucro gigante amanhã. No amor, o diálogo é o único caminho para a paz. Números da sorte: 1, 14, 36

Capricórnio (22/12 a 20/01)

A rotina vai ser agitada e sua organização será a sua salvação. Pequenas tarefas podem se acumular, então resolva uma por uma com agilidade. No amor, uma mensagem engraçada no meio da tarde vai ganhar o parceiro. Números da sorte: 8, 26, 49

Aquário (20/01 a 18/02)



O dia é de pura sorte, criatividade e romance. Se você tem uma ideia original para vender, a hora é agora. Seu brilho pessoal está atraindo oportunidades e olhares interessados. Números da sorte: 2, 17, 55