Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (23) podem mudar o seu mês

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 06:00
Se você sentiu que a preguiça do domingo foi embora num estalo, a explicação está no céu. Nesta segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026, a Lua deixa a calmaria de Touro e mergulha no agitado signo de Gêmeos. Saímos da terra firme e entramos no elemento Ar: é hora de trocar informações, fechar negócios rápidos e, claro, ouvir aquela "pulga atrás da orelha" que sopra os números da sorte.
Com o Sol em Peixes e a Lua em Gêmeos, o dia é um verdadeiro turbilhão de ideias. O desafio? Não se perder em conversas fiadas e focar naquilo que realmente importa: a sua prosperidade. A sorte hoje favorece quem é rápido no gatilho e não tem medo de mudar de ideia na última hora.
