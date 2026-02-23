Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (23) podem mudar o seu mês

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você sentiu que a preguiça do domingo foi embora num estalo, a explicação está no céu. Nesta segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026, a Lua deixa a calmaria de Touro e mergulha no agitado signo de Gêmeos. Saímos da terra firme e entramos no elemento Ar: é hora de trocar informações, fechar negócios rápidos e, claro, ouvir aquela "pulga atrás da orelha" que sopra os números da sorte.

Com o Sol em Peixes e a Lua em Gêmeos, o dia é um verdadeiro turbilhão de ideias. O desafio? Não se perder em conversas fiadas e focar naquilo que realmente importa: a sua prosperidade. A sorte hoje favorece quem é rápido no gatilho e não tem medo de mudar de ideia na última hora.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    • A segunda chega com a língua afiada e muito charme. No trabalho, apresentações e reuniões serão um sucesso, mas cuidado para não prometer mundos e fundos no calor do momento. No amor, o riso é o melhor tempero hoje.
  • Números da sorte: 3, 15, 27

  • Touro (20/04 a 20/05)
    A Lua em Gêmeos mexe no seu bolso, taurino. É o dia perfeito para diversificar suas fontes de renda ou negociar aquele pagamento atrasado. No amor, alinhar as contas com o parceiro vai evitar dores de cabeça e aproximar vocês.
  • Números da sorte: 12, 33, 54

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    A Lua entrou no seu signo e agora você é o mestre da cerimônia. Sua capacidade de resolver vários problemas ao mesmo tempo vai deixar todo mundo de boca aberta. No amor, sua curiosidade te torna a pessoa mais magnética da roda.
  • Números da sorte: 5, 21, 30

  • Câncer (21/06 - 22/07)
    O barulho do mundo pode parecer alto demais hoje. Você vai preferir os bastidores, o que é ótimo para planejar seus próximos passos em segredo. No amor, fuja de conversas superficiais e busque olho no olho.
  • Números da sorte: 9, 18, 45

  • Leão (23/07 a 22/08)
    Segunda-feira com cara de encontro social. Estar entre amigos vai renovar seu ânimo e pode até trazer uma notícia financeira inesperada. No trabalho, o trabalho em equipe ganha uma velocidade incrível.
  • Números da sorte: 7, 22, 39

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Todos os olhos estão em você no ambiente profissional. Use sua clareza mental para apresentar propostas; os chefes estão ouvindo. No amor, você busca alguém que saiba onde quer chegar e que tenha papo firme sobre o futuro.
  • Números da sorte: 10, 28, 44

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Sua mente quer voar longe. Ótimo dia para lidar com assuntos jurídicos, estudos ou contatos com o exterior. No amor, que tal planejar um curso ou uma viagem cultural com o par? A conexão hoje é intelectual.
  • Números da sorte: 6, 19, 52

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Dia de papo reto. A leveza de Gêmeos ajuda você a falar de temas profundos sem pesar o clima. No trabalho, sua percepção para o que está escondido em contratos ou impostos está infalível.
  • Números da sorte: 13, 31, 60

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    A Lua no seu signo oposto pede que você aprenda a ouvir. Nas negociações, ceder um pouquinho agora pode significar um lucro gigante amanhã. No amor, o diálogo é o único caminho para a paz.
  • Números da sorte: 1, 14, 36

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    A rotina vai ser agitada e sua organização será a sua salvação. Pequenas tarefas podem se acumular, então resolva uma por uma com agilidade. No amor, uma mensagem engraçada no meio da tarde vai ganhar o parceiro.
  • Números da sorte: 8, 26, 49

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
1 de 13
A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    • O dia é de pura sorte, criatividade e romance. Se você tem uma ideia original para vender, a hora é agora. Seu brilho pessoal está atraindo oportunidades e olhares interessados.
  • Números da sorte: 2, 17, 55

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    O foco hoje é o seu "porto seguro". Conversas com a família ou uma mudança na decoração da casa vão te trazer conforto. No trabalho, quem atua de casa ou com o público doméstico terá uma segunda-feira produtiva.
  • Números da sorte: 11, 30, 47

