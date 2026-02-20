SIGNOS

Horóscopo (23 de fevereiro e 1º de março) aponta fase de sensibilidade e alerta para impulsos; veja previsão para os 12 signos

Movimentos em Peixes intensificam emoções e pedem cautela na comunicação e nas decisões

Fernanda Varela

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 14:54

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

A semana que começa nesta segunda-feira (23) será marcada por uma energia mais sensível, introspectiva e propícia ao encerramento de ciclos. A forte presença de planetas em Peixes tende a ampliar a intuição, mas também pode gerar confusão emocional e dificuldade de clareza em decisões importantes. O período exige atenção redobrada com impulsos, expectativas irreais e comunicação.

No campo coletivo, o momento favorece reflexões profundas, reorganização de sentimentos e ajustes nas relações. Ao mesmo tempo, tensões ligadas à busca por liberdade podem provocar atitudes inesperadas, exigindo mais maturidade e equilíbrio.

Áries

A semana será voltada para introspecção e organização interna. Pendências emocionais podem vir à tona, exigindo maturidade para lidar com o passado. Apesar da vontade de agir rapidamente, o ideal será desacelerar e refletir antes de tomar decisões. Impulsos podem gerar conflitos desnecessários, especialmente em momentos de tensão.

Touro

O foco estará nas relações sociais e nos projetos em grupo. Ainda assim, haverá necessidade de momentos de recolhimento para processar emoções. O período favorece curas internas e revisões do passado, mas pede cautela com reações impulsivas diante de imprevistos, especialmente no convívio coletivo.

Gêmeos

A vida profissional ganha destaque, com possibilidade de conexões importantes. No entanto, promessas e acordos devem ser analisados com cuidado para evitar frustrações. Mudanças repentinas no trabalho podem surgir, e a melhor estratégia será agir com prudência e clareza.

Câncer

O desejo de expandir horizontes e buscar novos conhecimentos estará em alta. Apesar disso, será necessário manter disciplina para transformar ideias em algo concreto. A comunicação tende a fluir melhor, favorecendo oportunidades, desde que haja organização e foco.

Leão

A semana será de transformações internas e revisões emocionais. Questões financeiras e afetivas exigirão responsabilidade. Nos relacionamentos, o diálogo será essencial, mas impulsos podem gerar atritos. O momento pede equilíbrio entre razão e intuição.

Virgem

As relações ganham destaque e podem trazer aprendizados importantes. Haverá espaço para resolver pendências emocionais e fortalecer vínculos. Ainda assim, será necessário manter os pés no chão para evitar idealizações e lidar melhor com mudanças inesperadas.

Libra

A rotina e o bem-estar estarão em foco. O período favorece organização e ajustes no dia a dia, mas pode trazer sobrecarga mental se não houver clareza nas tarefas. Imprevistos no trabalho exigirão paciência e controle emocional para evitar desgaste.

Escorpião

A busca por prazer e realização pessoal estará em evidência, mas será preciso conciliar desejos com responsabilidades. No ambiente familiar, tensões podem surgir. A chave será agir com flexibilidade e evitar transformar pequenos conflitos em algo maior.

Sagitário

A atenção estará voltada para o lar e as emoções. O momento favorece reorganização interna e fortalecimento de vínculos familiares. A comunicação será essencial para evitar mal-entendidos, especialmente diante de situações inesperadas.

Capricórnio

A semana pede atenção à comunicação e aos detalhes. Negociações e conversas devem ser conduzidas com clareza para evitar ruídos. Questões financeiras também exigirão responsabilidade, principalmente diante de imprevistos.

Aquário

O desejo por autonomia estará mais forte, mas será importante controlar impulsos para evitar instabilidade. A semana pede cautela com gastos e decisões financeiras, além de mais planejamento antes de mudanças importantes.

Peixes

Os piscianos viverão um período de renovação e maior conexão com a própria essência. Apesar disso, será essencial manter o senso de realidade para evitar ilusões. Organização e clareza serão fundamentais para transformar ideias em ações concretas.