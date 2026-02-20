Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ator Eric Dane grava entrevista para ser exibida apenas após sua morte e emociona com despedida às filhas

Conhecido por papéis marcantes na TV, artista falou sobre a doença e compartilhou lições de vida em gravação inédita

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 14:24

Eric Dane
Ator esteve em produções como 'Grey's Anatomy' e 'Euphoria' Crédito: Reprodução

O ator Eric Dane, que morreu nesta quinta-feira (19), aos 53 anos, deixou registrada uma entrevista com exibição prevista apenas após sua morte. O conteúdo foi divulgado nesta sexta-feira (20) pela Netflix, no episódio do programa Famous Last Words, e reúne reflexões sobre a vida, a doença e mensagens direcionadas à família.

Diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica em 2025, Dane falou abertamente sobre o avanço da condição e o impacto na sua rotina. Na entrevista, ele destacou a importância de enfrentar dificuldades com coragem.

Relebre papéis de Eric Dane

Eric Dane em 'Grey’s Anatomy' por Reprodução
Eric Dane em 'Grey’s Anatomy' por Reprodução
Eric Dane em 'Grey’s Anatomy' por Reprodução
Eric Dane em 'Grey’s Anatomy' por Reprodução
Eric Dane em Euphoria por Reprodução
Eric Dane em 'Grey’s Anatomy' por Reprodução
Eric Dane na série Bad Boys! por Reprodução
Eric Dane, astro de 'Grey’s Anatomy', fala sobre luta contra diagnóstico: 'Vou lutar até o fim' por Reprodução
Eric Dane por Reprodução/Getty Images
Eric Dane, astro de 'Grey’s Anatomy' e 'Euphoria', revela diagnóstico de ELA por Reprodução
1 de 10
Eric Dane em 'Grey’s Anatomy' por Reprodução

“Lute com todas as suas forças e com dignidade. Quando você enfrentar desafios, de saúde ou de qualquer outra natureza, lute. Nunca desista. Lute até o seu último suspiro. Esta doença está lentamente consumindo meu corpo, mas jamais consumirá meu espírito”, afirmou.

Além do relato sobre a doença, o ator também fez uma declaração à esposa, Rebecca Gayheart. “Quando alguém assistir a isto, jamais terei me apaixonado por outra mulher tão profundamente quanto me apaixonei por Rebecca”, disse.

Leia mais

Imagem - Patrick Dempsey revela como foram os últimos momentos de Eric Dane na batalha contra ELA: 'Qualidade de vida estava se deteriorando'

Patrick Dempsey revela como foram os últimos momentos de Eric Dane na batalha contra ELA: 'Qualidade de vida estava se deteriorando'

Imagem - Além de Eric Dane, relembre 5 famosos que morreram após diagnóstico de ELA

Além de Eric Dane, relembre 5 famosos que morreram após diagnóstico de ELA

Imagem - O que é ELA? Entenda a doença que causou a morte do ator Eric Dane aos 53 anos

O que é ELA? Entenda a doença que causou a morte do ator Eric Dane aos 53 anos

No trecho final, Dane direciona palavras às filhas Billie e Georgia, com conselhos sobre como viver o presente e buscar propósito.

“Primeiro, vivam o agora. Agora mesmo. No presente. É difícil, mas aprendi a fazer isso. Durante anos, vaguei mentalmente, perdido em meus próprios pensamentos por longos períodos, afundando em autopiedade, vergonha e dúvidas. Repassei decisões, questionei minhas ações. ‘Eu não deveria ter feito isso. Eu nunca deveria ter feito aquilo.’ Chega”.

Leia mais

Imagem - Carta domina o Baralho Cigano desta sexta-feira (20 de fevereiro): caminhos se abrem com clareza e decisões ganham força

Carta domina o Baralho Cigano desta sexta-feira (20 de fevereiro): caminhos se abrem com clareza e decisões ganham força

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

Imagem - Mágoa, acusações e 'exposed': a confusão envolvendo mestre Ciça, filhas e enteada após título da Viradouro

Mágoa, acusações e 'exposed': a confusão envolvendo mestre Ciça, filhas e enteada após título da Viradouro

Ele também incentivou as filhas a encontrarem paixões que deem sentido à vida. “Em segundo lugar, apaixonem-se. Não necessariamente por uma pessoa, embora eu também recomende isso. Mas apaixonem-se por algo. Encontrem sua paixão, sua alegria. Encontrem aquilo que te faz querer levantar da cama de manhã”.

Encerrando a gravação, o ator fez uma despedida direta e emocionada. “Billie e Georgia, vocês são meu coração. Vocês são meu tudo. Boa noite. Amo vocês. Essas são minhas últimas palavras”.

Mais recentes

Imagem - Hoje (21 de fevereiro), decisões firmes dos 12 signos do zodíaco abrem caminhos inesperados

Hoje (21 de fevereiro), decisões firmes dos 12 signos do zodíaco abrem caminhos inesperados
Imagem - Carta domina o Baralho Cigano deste sábado (21 de fevereiro): proteção espiritual afasta energias negativas e traz alívio

Carta domina o Baralho Cigano deste sábado (21 de fevereiro): proteção espiritual afasta energias negativas e traz alívio
Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (21 de fevereiro) alerta 3 signos sobre atitudes impulsivas e necessidade de cautela

Anjo da Guarda deste sábado (21 de fevereiro) alerta 3 signos sobre atitudes impulsivas e necessidade de cautela

MAIS LIDAS

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
01

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
02

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
03

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas

Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
04

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão