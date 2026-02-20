LUTO

Ator Eric Dane grava entrevista para ser exibida apenas após sua morte e emociona com despedida às filhas

Conhecido por papéis marcantes na TV, artista falou sobre a doença e compartilhou lições de vida em gravação inédita

Fernanda Varela

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 14:24

Ator esteve em produções como 'Grey's Anatomy' e 'Euphoria' Crédito: Reprodução

O ator Eric Dane, que morreu nesta quinta-feira (19), aos 53 anos, deixou registrada uma entrevista com exibição prevista apenas após sua morte. O conteúdo foi divulgado nesta sexta-feira (20) pela Netflix, no episódio do programa Famous Last Words, e reúne reflexões sobre a vida, a doença e mensagens direcionadas à família.

Diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica em 2025, Dane falou abertamente sobre o avanço da condição e o impacto na sua rotina. Na entrevista, ele destacou a importância de enfrentar dificuldades com coragem.

Relebre papéis de Eric Dane 1 de 10

“Lute com todas as suas forças e com dignidade. Quando você enfrentar desafios, de saúde ou de qualquer outra natureza, lute. Nunca desista. Lute até o seu último suspiro. Esta doença está lentamente consumindo meu corpo, mas jamais consumirá meu espírito”, afirmou.

Além do relato sobre a doença, o ator também fez uma declaração à esposa, Rebecca Gayheart. “Quando alguém assistir a isto, jamais terei me apaixonado por outra mulher tão profundamente quanto me apaixonei por Rebecca”, disse.

No trecho final, Dane direciona palavras às filhas Billie e Georgia, com conselhos sobre como viver o presente e buscar propósito.

“Primeiro, vivam o agora. Agora mesmo. No presente. É difícil, mas aprendi a fazer isso. Durante anos, vaguei mentalmente, perdido em meus próprios pensamentos por longos períodos, afundando em autopiedade, vergonha e dúvidas. Repassei decisões, questionei minhas ações. ‘Eu não deveria ter feito isso. Eu nunca deveria ter feito aquilo.’ Chega”.

Ele também incentivou as filhas a encontrarem paixões que deem sentido à vida. “Em segundo lugar, apaixonem-se. Não necessariamente por uma pessoa, embora eu também recomende isso. Mas apaixonem-se por algo. Encontrem sua paixão, sua alegria. Encontrem aquilo que te faz querer levantar da cama de manhã”.