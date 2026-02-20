Acesse sua conta
O que é ELA? Entenda a doença que causou a morte do ator Eric Dane aos 53 anos

Saiba como a Esclerose Lateral Amiotrófica age no organismo e quais são os sintomas iniciais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 06:44

Eric Dane
Ator esteve em produções como 'Grey's Anatomy' e 'Euphoria' Crédito: Reprodução

A morte de Eric Dane, aos 53 anos, reacendeu a discussão sobre a esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença degenerativa que compromete os movimentos e ainda não tem cura. O ator havia tornado público o diagnóstico em abril do ano passado e morreu nesta quinta-feira (19).

  • Mas afinal, o que é a esclerose lateral amiotrófica?

A ELA é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta os neurônios motores, células responsáveis por enviar comandos do cérebro para os músculos. Com o avanço da condição, esses neurônios se desgastam ou morrem, interrompendo a comunicação com o corpo.

Na prática, isso significa perda gradual da força muscular, dificuldade de coordenação e, com o tempo, incapacidade de realizar movimentos simples, como andar, levantar objetos, falar ou engolir. Em estágios mais avançados, a doença compromete a respiração.

O nome pode parecer complicado, mas tem significado direto: “esclerose” remete a endurecimento; “lateral” refere-se à região da medula espinhal afetada; e “amiotrófica” indica a atrofia muscular decorrente da fraqueza.

  • Quais são os sintomas?

Os primeiros sinais costumam ser sutis: fraqueza em braços ou pernas, cãibras frequentes ou contrações musculares involuntárias. Com a progressão, podem surgir:

  • Dificuldade para andar ou subir escadas
  • Problemas na fala, com voz arrastada ou rouquidão
  • Engasgos frequentes
  • Perda de peso
  • Dificuldade para respirar

A evolução é lenta, mas contínua. A maioria dos pacientes vive entre três e cinco anos após o diagnóstico, embora haja exceções.

  • Existe cura?

Não. A ELA ainda não tem cura. O tratamento é focado em retardar a progressão dos sintomas e oferecer qualidade de vida. Isso inclui medicamentos específicos, fisioterapia, acompanhamento fonoaudiológico, terapia ocupacional e suporte respiratório quando necessário.

Cerca de 25% dos pacientes sobrevivem mais de cinco anos após o diagnóstico, segundo dados do Ministério da Saúde.

Um dos casos mais conhecidos mundialmente foi o do físico britânico Stephen Hawking, que conviveu com a doença por mais de cinco décadas, um período muito acima da média.

  • O que causa a ELA?

As causas exatas ainda não são totalmente compreendidas. A idade é um dos principais fatores de risco, a doença é mais comum entre 55 e 75 anos. Aproximadamente 10% dos casos têm origem genética. Também são estudadas possíveis relações com alterações químicas no cérebro e fatores autoimunes.

