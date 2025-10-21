Eric Dane, de Grey’s Anatomy, após diagnóstico de ELA, vive personagem com a doença em série da HBO Max

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Flavia Azevedo
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 13:15
O ator Eric Dane, conhecido mundialmente por seu papel em Grey’s Anatomy, fará uma participação especial na segunda temporada da série médica Mentes Extraordinárias, disponível na HBO Max. No episódio 9, que vai ao ar em 24 de novembro, ele interpreta Matthew, um bombeiro que enfrenta dificuldades para revelar à família o diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).
O papel tem forte ligação com a vida real do ator: no início deste ano, Dane revelou ter sido diagnosticado com a mesma doença, que paralisa progressivamente o corpo ao destruir as células nervosas responsáveis pelos movimentos musculares. Na trama, seu personagem busca ajuda do protagonista, o Dr. Oliver Wolf (Zachary Quinto), em um episódio que promete emoção e reflexão sobre a luta contra a ELA.
Relebre papéis de Eric Dane
Por @flaviaazevedoalmeida, com agências