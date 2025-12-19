Hora de fechar a boca: tire a sua sorte do dia para esta sexta (19)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 05:00
Hoje é um dia perfeito para abraçar a autoconfiança. Nesta sexta-feira (19), você poderá ser pressionado (a) a provar quem você é, se expor e levantar a sua própria bola, mas a melhor decisão será o silêncio. Se abrir para quem não quer o seu bem não será uma boa pedida e, ao confiar a na sua capacidade, você entenderá que não precisa vender seu peixe a qualquer um.
A sorte do dia te mostra ainda que algumas coisas precisam ser guardadas para si próprio.
Sorte do dia
A mensagem do dia para você é a seguinte:
Trabalhe em silêncio e deixe o sucesso fazer barulho.
