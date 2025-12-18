INVESTIGAÇÃO

Esquema de fraude do INSS na Bahia se torna alvo de operação da PF

Foram cumpridos mandados nas cidades de Salvador e Ipecaetá

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 21:38

Polícia Federal Crédito: Divulgação

Um grupo suspeito de executar um esquema de fraude previdenciária se tornou alvo da Polícia Federal (PF). A Operação Mala Fides foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (18), nas cidades de Salvador e Ipecaetá, no centro-norte do estado, com o objetivo de combater fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

De acordo com a PF, o grupo é investigado por forjar processos administrativos com o uso de documentos falsos para a obtenção irregular de benefícios previdenciários. Eles utilizavam o chamado “kit fraude”, um conjunto de documentos falsificados elaborado para simular a condição de segurado da Previdência Social, possibilitando a concessão indevida de benefícios, como aposentadoria por idade.

Polícia Federal 1 de 8

Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão. As investigações seguem em andamento e buscam identificar a extensão do esquema, bem como a participação de outros envolvidos.