Esquema de fraude do INSS na Bahia se torna alvo de operação da PF

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 21:38
Um grupo suspeito de executar um esquema de fraude previdenciária se tornou alvo da Polícia Federal (PF). A Operação Mala Fides foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (18), nas cidades de Salvador e Ipecaetá, no centro-norte do estado, com o objetivo de combater fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
De acordo com a PF, o grupo é investigado por forjar processos administrativos com o uso de documentos falsos para a obtenção irregular de benefícios previdenciários. Eles utilizavam o chamado “kit fraude”, um conjunto de documentos falsificados elaborado para simular a condição de segurado da Previdência Social, possibilitando a concessão indevida de benefícios, como aposentadoria por idade.
Polícia Federal
Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão. As investigações seguem em andamento e buscam identificar a extensão do esquema, bem como a participação de outros envolvidos.
Os suspeitos poderão responder por estelionato previdenciário, além de outros crimes que venham a ser apurados no decorrer das investigações.