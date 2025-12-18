Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Esquema de fraude do INSS na Bahia se torna alvo de operação da PF

Foram cumpridos mandados nas cidades de Salvador e Ipecaetá

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 21:38

Polícia Federal
Polícia Federal Crédito: Divulgação

Um grupo suspeito de executar um esquema de fraude previdenciária se tornou alvo da Polícia Federal (PF). A Operação Mala Fides foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (18), nas cidades de Salvador e Ipecaetá, no centro-norte do estado, com o objetivo de combater fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

De acordo com a PF, o grupo é investigado por forjar processos administrativos com o uso de documentos falsos para a obtenção irregular de benefícios previdenciários. Eles utilizavam o chamado “kit fraude”, um conjunto de documentos falsificados elaborado para simular a condição de segurado da Previdência Social, possibilitando a concessão indevida de benefícios, como aposentadoria por idade.

Polícia Federal

Policial rodoviário federal e dois empresários são presos por esquema de pagamento de propina por Divulgação
Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por Reprodução/PCDF
Polícia Federal por Divulgação
Operação da Polícia Federal contra tráfico internacional de mulheres por Divulgação
Operação da Polícia Federal contra tráfico internacional de mulheres por Divulgação
Operação da Polícia Federal contra tráfico internacional de mulheres por Divulgação
Polícia Federal por Reprodução/Polícia Federal
Polícia Federal por Arquivo Agência Brasil
1 de 8
Policial rodoviário federal e dois empresários são presos por esquema de pagamento de propina por Divulgação

Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão. As investigações seguem em andamento e buscam identificar a extensão do esquema, bem como a participação de outros envolvidos.

Os suspeitos poderão responder por estelionato previdenciário, além de outros crimes que venham a ser apurados no decorrer das investigações.

Tags:

Bahia Salvador Polícia Federal Pf Inss

Mais recentes

Imagem - Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto

Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto
Imagem - Enfermeira que se passava por médica obstetra é condenada pela Justiça na Bahia

Enfermeira que se passava por médica obstetra é condenada pela Justiça na Bahia
Imagem - Conheça as melhores empresas de tecnologia da Bahia

Conheça as melhores empresas de tecnologia da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Governo da Bahia firma acordo sobre piso do magistério após decisão judicial; veja o que muda
01

Governo da Bahia firma acordo sobre piso do magistério após decisão judicial; veja o que muda

Imagem - Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’
02

Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’

Imagem - Aposentadoria dos professores terá novas exigências a partir de 2026; entenda
03

Aposentadoria dos professores terá novas exigências a partir de 2026; entenda

Imagem - Anjo da Guarda pede coragem para 4 signos nesta quinta (18 de dezembro): mesmo com medo, encare e avance
04

Anjo da Guarda pede coragem para 4 signos nesta quinta (18 de dezembro): mesmo com medo, encare e avance