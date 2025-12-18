4 signos terão um empurrãozinho do Anjo da Guarda para conquistar os sonhos em 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 18:42
2026 promete prosperidade, crescimento interior e fortalecimento da conexão com a espiritualidade. Segundo previsões da Astrologia, alguns signos receberão uma espécie de empurrãozinho do anjo da guarda em direção ao sucesso, ou seja, um apoio espiritual os levarão à conquista de seus sonhos. Será um ciclo de superar dificuldades, encontrar paz e construir uma vida melhor.
Signos do Zodíaco
Veja os signos que terão uma ajuda do anjo da guarda em 2026 de acordo com o time de astrólogos do site João Bidu:
Virgem
Em primeiro lugar, para os signos de terra, 2026 será o momento de alicerçar a fé e transformar sonhos em realidade. A conexão espiritual trará a paciência e a disciplina necessárias para construir um futuro seguro, permitindo que eles materializem seus propósitos com firmeza e constância.
Câncer
Do mesmo modo, os signos de água, como Peixes e Câncer, sentirão um movimento forte de intuição e empatia. Nesse sentido, o apoio espiritual será um aliado para entender melhor suas emoções e trilhar caminhos de cura e autoconhecimento.
Leão
Igualmente, os signos de fogo, como Áries e Leão, fortalecerão sua fé e terão momentos de renovação espiritual. Desse modo, essa energia lhes dará força extra para liderar projetos e superar obstáculos com coragem e esperança.
Aquário
Finalmente, para os signos de ar com maior apoio espiritual em 2026, o novo ano será um período de busca por harmonia interior e renovação de fé. Logo, com o auxílio do universo, Libra e Aquário terão desenvoltura para equilibrar suas emoções e abrir espaço para novas experiências espirituais.