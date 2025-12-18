Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

4 signos terão um empurrãozinho do Anjo da Guarda para conquistar os sonhos em 2026

A proteção vinda lá de cima estará bem forte para alguns signos no próximo ano

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 18:42

Anjo e signos
Anjo e signos Crédito: Imagem gerada por IA

2026 promete prosperidade, crescimento interior e fortalecimento da conexão com a espiritualidade. Segundo previsões da Astrologia, alguns signos receberão uma espécie de empurrãozinho do anjo da guarda em direção ao sucesso, ou seja, um apoio espiritual os levarão à conquista de seus sonhos. Será um ciclo de superar dificuldades, encontrar paz e construir uma vida melhor.

Signos do Zodíaco

Áries por Canva
Touro por Canva
Gêmeos por Canva
Câncer por Reprodução
Leão por Canva
Virgem por Canva
Escorpião por Canva
Sagitário por Canva
Libra por Canva
Aquário por Canva
Capricórnio por Canva
Peixes por Canva
1 de 12
Áries por Canva

LEIA MAIS

Anjo da Oportunidade pede atenção: carreira dos signos entra em fase de ajustes nesta quinta (18 de dezembro)

Anjo do Amor desta quinta-feira (18 de dezembro) pede diálogo e maturidade para os signos

Um sucesso muito merecido chega para 3 signos a partir de hoje (18 de dezembro)

Hoje (18 de dezembro) marca um ponto de virada silencioso para os signos; decisões feitas agora mudam 2026

Um amor mais profundo começa para 3 signos nesta quinta-feira (18 de dezembro)

Veja os signos que terão uma ajuda do anjo da guarda em 2026 de acordo com o time de astrólogos do site João Bidu:

Virgem

Em primeiro lugar, para os signos de terra, 2026 será o momento de alicerçar a fé e transformar sonhos em realidade. A conexão espiritual trará a paciência e a disciplina necessárias para construir um futuro seguro, permitindo que eles materializem seus propósitos com firmeza e constância.

Câncer

Do mesmo modo, os signos de água, como Peixes e Câncer, sentirão um movimento forte de intuição e empatia. Nesse sentido, o apoio espiritual será um aliado para entender melhor suas emoções e trilhar caminhos de cura e autoconhecimento.

Leão

Igualmente, os signos de fogo, como Áries e Leão, fortalecerão sua fé e terão momentos de renovação espiritual. Desse modo, essa energia lhes dará força extra para liderar projetos e superar obstáculos com coragem e esperança.

Aquário

Finalmente, para os signos de ar com maior apoio espiritual em 2026, o novo ano será um período de busca por harmonia interior e renovação de fé. Logo, com o auxílio do universo, Libra e Aquário terão desenvoltura para equilibrar suas emoções e abrir espaço para novas experiências espirituais.

Leia mais

Imagem - Rota refeita: 4 signos vão mudar de emprego no início de 2026

Rota refeita: 4 signos vão mudar de emprego no início de 2026

Imagem - 3 signos terão um fim de ano pesado e melancólico; saiba quais são eles

3 signos terão um fim de ano pesado e melancólico; saiba quais são eles

Imagem - Astrologia prevê: 3 signos podem ficar podres de ricos em 2026

Astrologia prevê: 3 signos podem ficar podres de ricos em 2026

Tags:

Signos Astrologia

Mais recentes

Imagem - Sensibilidade em alta: Veja a mensagem que o Anjo da Proteção tem para o seu signo nesta quinta (18 de dezembro)

Sensibilidade em alta: Veja a mensagem que o Anjo da Proteção tem para o seu signo nesta quinta (18 de dezembro)
Imagem - Rafa Kalimann encanta ao dançar de barrigão na reta final da gravidez

Rafa Kalimann encanta ao dançar de barrigão na reta final da gravidez
Imagem - Giovanna Lancellotti revela que vomitou nas gravações de Dona de Mim

Giovanna Lancellotti revela que vomitou nas gravações de Dona de Mim

MAIS LIDAS

Imagem - Kombi utilizada por técnicos de internet executados em Salvador é localizada
01

Kombi utilizada por técnicos de internet executados em Salvador é localizada

Imagem - Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal
02

Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal

Imagem - Um amor mais profundo começa para 3 signos nesta quinta-feira (18 de dezembro)
03

Um amor mais profundo começa para 3 signos nesta quinta-feira (18 de dezembro)

Imagem - Aluna morre depois de passar mal durante treino em academia
04

Aluna morre depois de passar mal durante treino em academia