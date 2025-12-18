LUTO

Aluna morre depois de passar mal durante treino em academia

É o quinto caso do tipo no Ceará esse ano

Uma aluna morreu na tarde desta quarta-feira (17) após passar mal enquanto treinava em uma academia localizada no bairro Papicu, em Fortaleza (CE). Mesmo com o atendimento médico acionado, ela não resistiu e teve o óbito constatado ainda no local.

A unidade funciona acima de um supermercado, na avenida Engenheiro Santana Júnior, uma das mais movimentadas da capital cearense. A academia informou, por meio de nota, que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para prestar socorro à aluna, cuja idade não foi divulgada.

“Ao chegarem, os profissionais do Samu realizaram os procedimentos necessários, mas infelizmente a aluna veio a falecer”, afirmou a Smartfit no comunicado.

Com esse registro, sobe para cinco o número de mortes em academias no Ceará entre os meses de julho e dezembro deste ano, segundo dados do portal G1. Em todos os episódios, as vítimas sofreram um mal súbito durante a prática de atividades físicas.

O primeiro caso ocorreu em 13 de julho, quando o policial civil Francisco José Alves da Silva Júnior, de 47 anos, morreu enquanto treinava em uma academia de Fortaleza. Amigos relataram que ele sofreu um infarto.

Em 13 de outubro, Cristiano Silva Honorato, de 44 anos, morreu após passar mal em uma academia da rede Gaviões, também na capital. A causa da morte não foi informada. Uma semana depois, em 20 de outubro, Artur do Nascimento, de 45 anos, faleceu em circunstâncias semelhantes em outra unidade da mesma rede, novamente sem divulgação da causa.