Nudismo será proibido na primeira praia a permitir a prática no Brasil

Prefeitura afirma que área perdeu a finalidade original e passou a concentrar atos ilícitos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 09:50

Praia do Pinho, em Balneário Camboriú
Praia do Pinho, em Balneário Camboriú Crédito: Balneário Camboriú Convention & Visitors Bureau/Divulgação

A Prefeitura de Balneário Camboriú anunciou que pretende pôr fim à prática de naturismo na Praia do Pinho, no Litoral Norte de Santa Catarina. A administração municipal informou, no fim da tarde desta quarta-feira (17), que já apresentou a minuta de um decreto que proíbe o nudismo e atividades semelhantes em todas as praias da cidade.

Segundo o município, o texto foi apresentado a associações de moradores das praias agrestes e a representantes das forças de segurança. A proposta é que o decreto passe a valer após a sanção da lei que institui o novo Plano Diretor, atualmente em tramitação na Câmara de Vereadores.

A decisão foi comunicada pela prefeita Juliana Pavan durante reunião no gabinete com lideranças dos bairros Taquaras, Estaleiro e Estaleirinho. De acordo com a prefeitura, o novo Plano Diretor não prevê a destinação de áreas específicas para o naturismo - diferente da legislação de 2006, que oficializou a Praia do Pinho como espaço voltado a essa prática.

Em nota, a administração municipal justificou a mudança afirmando que, ao longo dos anos, a Praia do Pinho teria se afastado do conceito original do naturismo e passado a ser usada para a ocorrência de crimes e atos ilícitos, incluindo delitos de natureza sexual.

Primeira praia de naturismo do país

A Praia do Pinho é considerada a primeira praia de naturismo do Brasil. Localizada entre as praias de Laranjeiras e do Estaleirinho, tem cerca de 500 metros de extensão e acesso facilitado. O nudismo é praticado no local desde a década de 1980.

O espaço sempre foi frequentado por pessoas de diferentes idades e perfis, incluindo famílias, casais hetero e homoafetivos, além de homens solteiros. Entre as regras tradicionais estão a proibição de atos de cunho sexual e a vedação de fotos ou vídeos sem autorização dos frequentadores.

O Complexo Turístico Praia do Pinho afirma que, por se tratar de área pública, não tem poder legal para interferir na faixa de areia, atribuindo a fiscalização aos órgãos públicos.

Nudismo x naturismo

Integrante do movimento naturista e tesoureira da Associação NuParaíso, responsável pela manutenção da praia, Susan Letícia Gals explica que o naturismo vai além da nudez. Para ela, trata-se de uma "filosofia de vida que engloba várias atitudes e, dentre elas, o nudismo".

Segundo Susan, os espaços destinados à prática são reconhecidos pelos municípios e pela Federação Brasileira de Naturismo (FBrN), que estabelece regras de convivência. Ainda assim, não há delimitação de áreas específicas nem idade mínima para frequentar as praias naturistas.

Mesmo com o possível fim do naturismo no Pinho, a prefeitura reforça que a decisão está atrelada à nova legislação urbanística e ao entendimento de que a praia já não cumpre o papel para o qual foi originalmente destinada.

