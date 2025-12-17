PROIBIDO

Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal

Longa de Martin Scorsese contém cena de sexo e consumo de drogas e foi considerado inapropriado para menores de 18 anos; IFPI abriu sindicância

Wladmir Pinheiro

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 14:12

Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal Crédito: Reprodução

Um professor do campus de Corrente do Instituto Federal do Piauí (IFPI) foi afastado das atividades após exibir o filme O Lobo de Wall Street para alunos do ensino médio. A medida foi confirmada pela instituição na quarta-feira (17).

O filme, que tem Leonardo DiCaprio e é dirigido por Martin Scorsese, narra como um corretor da bolsa de valores cria um verdadeiro império, enriquecendo de forma rápida, mas usando meios ilegais. O longa é recomendado para maiores de 18 anos por conter cenas de sexo, nudez e consumo de drogas.

O Lobo de Wall Street, de Martin Scorsese, traz Leonardo DiCaprio e Margot Robbie

Em comunicado oficial, o IFPI informou que o material apresentado não possuía "classificação etária recomendada para a idade dos alunos". O nome do professor não foi divulgado.

A instituição afirmou que repudia a conduta do professor, e que o episódio foi formalmente denunciado após os estudantes compartilharam imagens da exibição em sala de aula. O caso foi encaminhado à Controladoria Interna do IFPI para a instauração de Processos Administrativos Disciplinares (PAD).

O IFPI informou ainda que está realizando ações para orientar os funcionários junto a outros servidores do campus.

Nota do IFPI

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, em virtude da exibição de filme com classificação etária não recomendado para a idade dos alunos durante uma atividade escolar em sala de aula no campus Corrente, vem a público repudiar quaisquer atos desta natureza. Ressaltamos que estas práticas não condizem com as diretrizes desta instituição que preza pela ética, respeito e segurança de todos os seus alunos, servidores e colaboradores.

Os casos constatados ou formalmente denunciados são encaminhados à Controladoria Interna do IFPI para abertura de Processos Administrativos Disciplinares (PAD) e seguem os ritos e prazos processuais legais necessários para a devida apuração. Reforçamos que esse tipo de denúncia tem prioridade na apuração e aplicação de sanções de acordo com a legislação.

Reforçamos que o servidor envolvido na situação foi afastado para apuração dos fatos, foi aberto um procedimento preliminar para apuração de fatos e atividades orientativas já estão sendo realizadas com servidores e colaboradores.

O IFPI possui equipe multidisciplinar em seus quadros que estão aptos a ouvirem e realizarem acompanhamentos que se façam necessários referentes a esta temática como uma forma de garantir amparo às vítimas deste tipo de situação.