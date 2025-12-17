CRIME

Facção mandou matar técnicos de internet por falta de pagamento de 'pedágio' em Salvador

Vítimas foram executadas no bairro do Alto do Cabrito pelo Comando Vermelho

Wendel de Novais

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 08:11

Trabalhadores foram mortos com farda Crédito: Reprodução

A morte dos três técnicos de internet executados no bairro do Alto do Cabrito, em Salvador, na noite de terça-feira (16), foi mais uma ação cruel de facções criminosas na capital. De acordo com fonte policial consultada pela reportagem, Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos, Jackson Santos Macedo, 41, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, 28, foram executados por traficantes em uma ação de opressão do Comando Vermelho (CV) pela falta de pagamento do ‘pedágio’ por parte da empresa para qual eles trabalhavam.

“Os três foram levados para uma área que tem sido usada pelos traficantes como local de execuções e desova. O crime não foi tarde, aconteceu no início da noite para dar um recado. Tudo indica, até o momento, que a empresa para qual eles trabalham não faz o pagamento do ‘pedágio’ para atuar ali e a punição imposta pelos criminosos foi pegar os funcionários”, conta o policial, que fala sob anonimato com a reportagem.

Trabalhadores foram mortos com farda 1 de 5

O pedágio citado pela fonte é a taxa cobrada pelas facções a empresas de bairro para atuar em determinadas localidades controladas pelo crime. Ainda segundo a fonte, os três técnicos não tinham qualquer envolvimento com ações criminosas e foram executados com farda e mãos e pés amarrados. No Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), não há nenhum processo contra as vítimas, o que atesta a informação do policial.

A ocorrência foi registrada por volta das 19h30 na na Rua 3 e, após acionamento, policiais militares da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Lobato) foram acionados para atender a ocorrência de homicídio. Ao chegarem ao local, os agentes constataram os óbitos e isolaram a área até a chegada da equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT).