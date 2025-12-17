Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Facção mandou matar técnicos de internet por falta de pagamento de 'pedágio' em Salvador

Vítimas foram executadas no bairro do Alto do Cabrito pelo Comando Vermelho

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 08:11

Trabalhadores foram mortos com farda
Trabalhadores foram mortos com farda Crédito: Reprodução

A morte dos três técnicos de internet executados no bairro do Alto do Cabrito, em Salvador, na noite de terça-feira (16), foi mais uma ação cruel de facções criminosas na capital. De acordo com fonte policial consultada pela reportagem, Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos, Jackson Santos Macedo, 41, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, 28, foram executados por traficantes em uma ação de opressão do Comando Vermelho (CV) pela falta de pagamento do ‘pedágio’ por parte da empresa para qual eles trabalhavam.

“Os três foram levados para uma área que tem sido usada pelos traficantes como local de execuções e desova. O crime não foi tarde, aconteceu no início da noite para dar um recado. Tudo indica, até o momento, que a empresa para qual eles trabalham não faz o pagamento do ‘pedágio’ para atuar ali e a punição imposta pelos criminosos foi pegar os funcionários”, conta o policial, que fala sob anonimato com a reportagem.

Trabalhadores foram mortos com farda

Ricardo é um dos técnicos de internet mortos por Reprodução
Trabalhadores foram mortos com farda por Reprodução
Trabalhadores foram mortos com farda por Reprodução
Trabalhadores foram mortos com farda por Reprodução
Polícia Civil investiga o caso por Divulgação
1 de 5
Ricardo é um dos técnicos de internet mortos por Reprodução

O pedágio citado pela fonte é a taxa cobrada pelas facções a empresas de bairro para atuar em determinadas localidades controladas pelo crime. Ainda segundo a fonte, os três técnicos não tinham qualquer envolvimento com ações criminosas e foram executados com farda e mãos e pés amarrados. No Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), não há nenhum processo contra as vítimas, o que atesta a informação do policial.

A ocorrência foi registrada por volta das 19h30 na  na Rua 3 e, após acionamento, policiais militares da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Lobato) foram acionados para atender a ocorrência de homicídio. Ao chegarem ao local, os agentes constataram os óbitos e isolaram a área até a chegada da equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade de Salvador, investiga o triplo homicídio. Guias para perícia e remoção dos corpos foram expedidas, e diligências e oitivas seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do caso. A reportagem procurou a Planet Internet, mas a empresa não se manifestou sobre o caso até o fechamento desta matéria. 

Leia mais

Imagem - Trabalhadores de telefonia são mortos a tiros e encontrados amarrados em Salvador

Trabalhadores de telefonia são mortos a tiros e encontrados amarrados em Salvador

Imagem - PM flagra traição de esposa em motel e executa amante a tiros

PM flagra traição de esposa em motel e executa amante a tiros

Imagem - Vídeo mostra juiz federal da Lava Jato furtando champagnes em supermercado

Vídeo mostra juiz federal da Lava Jato furtando champagnes em supermercado

Tags:

Mortos Facção Pedágio Técnicos de Internet

Mais recentes

Imagem - Corais, shows e parada natalina: confira programação do Natal Salvador desta semana

Corais, shows e parada natalina: confira programação do Natal Salvador desta semana
Imagem - BR-324 terá aumento de 35% no tráfego durante Natal e Ano Novo; veja outras rodovias

BR-324 terá aumento de 35% no tráfego durante Natal e Ano Novo; veja outras rodovias
Imagem - Primeiro caso de 'super gripe' é confirmado no Brasil, diz Ministério da Saúde

Primeiro caso de 'super gripe' é confirmado no Brasil, diz Ministério da Saúde

MAIS LIDAS

Imagem - Fiscalização encontra 'insalubridade extrema' e fecha pastelaria na Bahia
01

Fiscalização encontra 'insalubridade extrema' e fecha pastelaria na Bahia

Imagem - Aposta baiana ganha mais de R$ 130 mil na Mega-Sena; confira resultado
02

Aposta baiana ganha mais de R$ 130 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - Trabalhadores de telefonia são mortos a tiros e encontrados amarrados em Salvador
03

Trabalhadores de telefonia são mortos a tiros e encontrados amarrados em Salvador

Imagem - Facção mandou matar técnicos de internet por falta de pagamento de 'pedágio' em Salvador
04

Facção mandou matar técnicos de internet por falta de pagamento de 'pedágio' em Salvador