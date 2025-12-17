LAZER

Corais, shows e parada natalina: confira programação do Natal Salvador desta semana

Agenda atrai público no Centro Histórico da capital baiana

Millena Marques

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 09:29

Natal Luz Salvador Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

A programação do Natal Salvador continua atraindo o público no Centro Histórico. Nesta semana, corais, shows, desfile de carros antigos e mais uma apresentação da parada natalina “A Corte Soteropolitana do Menino Jesus” estão entre as atrações. Confira abaixo a agenda completa:

Nesta quarta-feira (17), o Palco Anunciação recebe o Coral performático Expressions, às 17h. Mais tarde, às 18h, será a vez de Felipe Evans. Às 19h15, a Banda da Guarda Municipal sobe ao palco com um repertório de sucessos da MPB e clássicos natalinos. A noite do palco montado na Praça Municipal será encerrada pela cantora Cláudia Cunha, que inicia a apresentação às 20h45. Por volta das 19h30, acontece a Bike de Natal, com largada na Rua Chile e roteiro até o Terreiro de Jesus.

A banda Mareson abre os festejos na quinta-feira (18) na Praça Municipal. Às 18h, sobe ao palco o Coral Feeb, seguido do Coral da Câmara Municipal de Salvador, às 19h, e da Banda Seu Wilson, às 20h30. A partir das 19h, o Veteran Car Club realiza o tradicional desfile de carros antigos, com saída do Largo do Campo Grande e chegada no Terreiro de Jesus.

A sexta-feira (19) reserva ao público que comparecer ao Palco Anunciação, na Praça Municipal, as apresentações do Coral Mãe dos Aesos (17h), Banda Compassos (18h) e Ópera B (20h). Às 19h, com roteiro entre a Rua Chile e o Terreiro de Jesus, acontece o desfile natalino “A Corte Soteropolitana do Menino Jesus”.

“A programação desta semana do Natal Salvador foi pensada para iluminar não somente a cidade, mas também a nossa cultura. Cada atração valoriza artistas, grupos e expressões locais, fomentando a economia criativa e fortalecendo a identidade do nosso povo”, afirma o diretor de Iluminação Pública da Prefeitura, Ângelo Magalhães.