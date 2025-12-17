Acesse sua conta
Corais, shows e parada natalina: confira programação do Natal Salvador desta semana

Agenda atrai público no Centro Histórico da capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 09:29

Natal Luz Salvador
Natal Luz Salvador Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

A programação do Natal Salvador continua atraindo o público no Centro Histórico. Nesta semana, corais, shows, desfile de carros antigos e mais uma apresentação da parada natalina “A Corte Soteropolitana do Menino Jesus” estão entre as atrações. Confira abaixo a agenda completa:

Nesta quarta-feira (17), o Palco Anunciação recebe o Coral performático Expressions, às 17h. Mais tarde, às 18h, será a vez de Felipe Evans. Às 19h15, a Banda da Guarda Municipal sobe ao palco com um repertório de sucessos da MPB e clássicos natalinos. A noite do palco montado na Praça Municipal será encerrada pela cantora Cláudia Cunha, que inicia a apresentação às 20h45. Por volta das 19h30, acontece a Bike de Natal, com largada na Rua Chile e roteiro até o Terreiro de Jesus.

A banda Mareson abre os festejos na quinta-feira (18) na Praça Municipal. Às 18h, sobe ao palco o Coral Feeb, seguido do Coral da Câmara Municipal de Salvador, às 19h, e da Banda Seu Wilson, às 20h30. A partir das 19h, o Veteran Car Club realiza o tradicional desfile de carros antigos, com saída do Largo do Campo Grande e chegada no Terreiro de Jesus.

A sexta-feira (19) reserva ao público que comparecer ao Palco Anunciação, na Praça Municipal, as apresentações do Coral Mãe dos Aesos (17h), Banda Compassos (18h) e Ópera B (20h). Às 19h, com roteiro entre a Rua Chile e o Terreiro de Jesus, acontece o desfile natalino “A Corte Soteropolitana do Menino Jesus”.

Veja como foi a abertura no Natal Luz Salvador

Natal Luz Salvador por Valter Pontes / Secom PMS
Natal Luz Salvador por Valter Pontes / Secom PMS
Natal Luz Salvador por Bruno Concha / Secom PMS
Natal Luz Salvador por Valter Pontes / Secom PMS
Natal Luz Salvador por Bruno Concha / Secom PMS
Natal Luz Salvador por Bruno Concha / Secom PMS
Natal Luz Salvador por Bruno Concha / Secom PMS
Natal Luz Salvador por Bruno Concha / Secom PMS
Natal Luz Salvador por Bruno Concha / Secom PMS
Natal Luz Salvador por Bruno Concha / Secom PMS
Natal Luz Salvador por Bruno Concha / Secom PMS
1 de 11
Natal Luz Salvador por Valter Pontes / Secom PMS

“A programação desta semana do Natal Salvador foi pensada para iluminar não somente a cidade, mas também a nossa cultura. Cada atração valoriza artistas, grupos e expressões locais, fomentando a economia criativa e fortalecendo a identidade do nosso povo”, afirma o diretor de Iluminação Pública da Prefeitura, Ângelo Magalhães.

Leia mais

Imagem - A partir de R$ 180: confira valores do Lounge do Festival Virada Salvador 2025

A partir de R$ 180: confira valores do Lounge do Festival Virada Salvador 2025

Imagem - Ivete Sangalo volta a fazer a contagem regressiva na Virada Salvador; veja programação completa

Ivete Sangalo volta a fazer a contagem regressiva na Virada Salvador; veja programação completa

Além da programação diária, o Natal Salvador tem uma série de atividades e espaços fixos, com abertura oficial às 17h, como o túnel iluminado na Rua Chile, o presépio da Cruz Caída, a árvore de Natal de LED na Praça da Sé, a Casa do Papai Noel e a Cortina Iluminada na Faculdade de Medicina, o presépio do Santo Antônio Além do Carmo, o Circuito do Patrimônio nos museus do Centro, a Rota Gastronômica, o Circuito dos Presépios, a Rua Encantada, com participação de artistas de rua, a Exposição Iluminados e o Carrossel Encantado no Terreiro de Jesus.

Tags:

Bahia Salvador Natal

