RÉVEILLON

Ivete Sangalo volta a fazer a contagem regressiva na Virada Salvador; veja programação completa

Anúncio foi feito nesta quinta-feira (18), em coletiva de imprensa no Hotel Wish, no Campo Grande

Millena Marques

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 11:35

Festival Virada Salvador Crédito: Millena Marques/CORREIO

A Prefeitura de Salvador divulgou a programação oficial do Festival Virada Salvador 2026 na manhã desta quinta-feira (18), durante coletiva no Hotel Wish, no Campo Grande. Entre os artistas que irão se apresentar na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, estão: Ivete Sangalo, Léo Santana, Wesley Safadão, Simone Mendes, Xand Avião, entre outros. Edson Gomes, que também integra a grade da festa, já havia sido anunciado na quarta-feira (17). O evento acontecerá entre 27 e 31 de dezembro.

“Lançamos essa programação agora para garantir que o soteropolitano fique em nossa cidade no Réveillon, não se programe para viajar para outros lugares. É para que toda a Bahia possa vir para nossa cidade. Também tem o propósito de divulgar esta grave para o Brasil, para o mundo, para atrair turistas dos quatro cantos do Brasil e de diversos lugares do mundo”, diz o prefeito Bruno Reis.

Para o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, o Festival Virada Salvador é o segundo principal evento da capital baiana, atrás apenas do Carnaval. “A gente reúne o que há de melhor na música da Bahia, o que faz sucesso no Brasil, de preferência com a maior variedade de ritmos que caiam no gosto do público”, diz.

Programação do Festival Virada Salvador 2026 1 de 5

Ivete Sangalo volta a comandar a contagem regressiva em Salvador para 2026. Em 2024, a cantora participou da chegada do ano novo no Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro. Na capital baiana, Léo Santana, que, neste ano, se apresenta no primeiro dia do evento, comandou o momento.

Na edição passada, que também ocorreu entre 27 e 31 de dezembro, mais de 758 mil passaram pela Festival. Os mais de 50 shows movimentaram não só a Arena o Canta da Cidade, mas também a economia local. Cerca de R$ 400 milhões foram injetados na economia, segundo o prefeito Bruno Reis.

O gestor da Saltur ainda destacou que a última edição do Festival Virada Salvador teve recorde no faturamento de ambulantes. Segundo o presidente da entidade, os vendedores obtiveram uma média de R$ 1,4 mil por dia.

27/12

Léo Foguete

Léo Santana

Parangolé

Wesley Safadão

Xand Avião

28/12

Claudia Leitte

Edson Gomes

Pablo

Simone Mendes

Tony Salles

Algumas atrações do Festival Virada Salvador 2026 1 de 7

29/12

Durval Lelys

Matheus e Kauan

Nattan

Natanzinho Lima

Márcio Victor

30/12

Alok

Bell Marques

Belo

Felipe Amorim

Olodum

31/12

Ivete Sangalo (celebra chegada do Ano Novo, faz a contagem)

Jorge e Mateus

Manu Bahtidão

Mari Fernandes

Timbalada