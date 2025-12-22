Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram

Os dois anunciaram o término da relação através de nota publicada nas redes sociais nesta segunda-feira (22)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 21:50

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira surpreenderam os seguidores nesta segunda-feira (22), às vésperas do natal, ao anunciar através de uma nota publicada nas redes sociais que não são mais um casal. Mesmo com a surpresa do anúncio, o fim do relacionamento já era sabido e comentado nos bastidores, entre famosos, amigos do casal e fãs mais atentos.

De acordo com informações do colunista Lucas Pasin, do parceiro do CORREIO Metrópoles, Paolla e Diogo enfrentavam uma crise no relacionamento há algum tempo, mesmo que seguissem afirmando publicamente que estavam juntos. O ex-casal inclusive teria feito uma viagem na tentativa de reacender a paixão, mas percebido que o desgaste já era irreversível. 

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam separação após quase cinco anos juntos por Reprodução/Instagram
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira por Reprodução | Instagran
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira por Reprodução
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira por Redes sociais
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira por Reprodução
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais

Em um relacionamento amorosa há quase cinco anos, eles passaram a não serem mais vistos em público há alguns meses, o que também levou a rumores de um rompimento. 

Ainda segundo a coluna, os famosos já estavam separados, mas optaram por adiar o anúncio oficial por conta de compromissos profissionais. Como eles eram considerados um dos casais mais queridos, tudo teria sido planejado com calma antes da exposição do término nas redes sociais.  

Como é a mansão que Paolla vivia com Diogo Nogueira

Veja a mansão de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por André Klotz / casavogue
Veja a mansão de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por André Klotz / casavogue
Veja a mansão de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por André Klotz / casavogue
Veja a mansão de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por André Klotz / casavogue
Veja a mansão de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por André Klotz / casavogue
Veja a mansão de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por André Klotz / casavogue
1 de 6
Veja a mansão de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por André Klotz / casavogue

Leia mais

Imagem - Palo, Samba e mais: relembre os nomes mais inusitados dos filhos de famosos

Palo, Samba e mais: relembre os nomes mais inusitados dos filhos de famosos

Imagem - Ryan vai ficar pobre em Dona de Mim? Saiba desfecho do personagem

Ryan vai ficar pobre em Dona de Mim? Saiba desfecho do personagem

Imagem - Vini Jr. impressiona web ao exibir viagem com Virginia para Dubai: '24h'

Vini Jr. impressiona web ao exibir viagem com Virginia para Dubai: '24h'

Tags:

Paolla Oliveira Diogo Nogueira Término Separação

Mais recentes

Imagem - Palo, Samba e mais: relembre os nomes mais inusitados dos filhos de famosos

Palo, Samba e mais: relembre os nomes mais inusitados dos filhos de famosos
Imagem - Sentimentos intensos: Alguns signos encaram verdades difíceis de lidar hoje (22 de dezembro)

Sentimentos intensos: Alguns signos encaram verdades difíceis de lidar hoje (22 de dezembro)
Imagem - Ryan vai ficar pobre em Dona de Mim? Saiba desfecho do personagem

Ryan vai ficar pobre em Dona de Mim? Saiba desfecho do personagem

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a Pousada Maria Bonita de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha
01

Como é a Pousada Maria Bonita de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha

Imagem - Leão e Capricórnio encaram conversas definitivas e decisões urgentes antes do Ano-Novo
02

Leão e Capricórnio encaram conversas definitivas e decisões urgentes antes do Ano-Novo

Imagem - Ordem para matar técnicos de internet em Salvador partiu de dentro da cadeia
03

Ordem para matar técnicos de internet em Salvador partiu de dentro da cadeia

Imagem - Áries, Capricórnio, Aquário e Peixes recebem uma resposta clara do universo hoje (22 de dezembro)
04

Áries, Capricórnio, Aquário e Peixes recebem uma resposta clara do universo hoje (22 de dezembro)