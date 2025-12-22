Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 21:50
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira surpreenderam os seguidores nesta segunda-feira (22), às vésperas do natal, ao anunciar através de uma nota publicada nas redes sociais que não são mais um casal. Mesmo com a surpresa do anúncio, o fim do relacionamento já era sabido e comentado nos bastidores, entre famosos, amigos do casal e fãs mais atentos.
De acordo com informações do colunista Lucas Pasin, do parceiro do CORREIO Metrópoles, Paolla e Diogo enfrentavam uma crise no relacionamento há algum tempo, mesmo que seguissem afirmando publicamente que estavam juntos. O ex-casal inclusive teria feito uma viagem na tentativa de reacender a paixão, mas percebido que o desgaste já era irreversível.
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira
Em um relacionamento amorosa há quase cinco anos, eles passaram a não serem mais vistos em público há alguns meses, o que também levou a rumores de um rompimento.
Ainda segundo a coluna, os famosos já estavam separados, mas optaram por adiar o anúncio oficial por conta de compromissos profissionais. Como eles eram considerados um dos casais mais queridos, tudo teria sido planejado com calma antes da exposição do término nas redes sociais.
