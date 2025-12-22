Após quase cinco anos juntos, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam fim do relacionamento

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 10:38
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira não estão mais juntos. O casal anunciou o fim do relacionamento nesta segunda-feira (22), por meio de um texto publicado simultaneamente nas redes sociais. Após quase cinco anos de união, os dois explicaram que a decisão foi construída com calma, conversa e muito respeito.
No comunicado, Paolla e Diogo reforçam que o término não foi motivado por um episódio específico. Segundo eles, a relação passou por transformações naturais ao longo do tempo. “Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos de fadas, mas do jeito que sempre fomos: reais, intensos e cheios de amor”, escreveram.
O ex-casal fez questão de frisar que não houve rompimento repentino ou conflito. “As relações se transformam. Não existiu um único motivo nem uma ruptura brusca. O que houve foi diálogo, maturidade e respeito”, diz outro trecho da mensagem.
Apesar do fim do namoro, os dois garantiram que seguem com carinho e gratidão pela história que viveram juntos. “Seguiremos caminhos diferentes, guardando um afeto profundo um pelo outro e tudo o que construímos”, afirmaram.
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira
Ao final, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira pediram empatia do público neste momento delicado. “Pedimos sensibilidade e privacidade”, concluíram.
A notícia rapidamente movimentou as redes sociais. Fãs reagiram com surpresa, tristeza e até bom humor. “Achei que era declaração de amor… agora estou sem reação”, comentou uma seguidora. Outro brincou: “2025 precisa acabar” e muitos elogiaram a postura do casal: “Que maturidade! Até para terminar, são elegantes”.