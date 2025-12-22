TELEVISÃO

'Conversa com Bial' volta à Globo em 2026 com novo horário e formato; veja o que muda

Talk show de Pedro Bial promete novidades como auditório e apresentações musicais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 10:11

Conversa com Bial Crédito: Daniela Toviansky/Globo

Se você é fã de boas conversas na TV, pode anotar: o Conversa com Bial já tem data e mudanças importantes para voltar à programação da Globo. Em 2026, o talk show comandado por Pedro Bial retorna de cara nova, com novo horário, formato semanal e exibição por temporadas.

Segundo informações da Folha de São Paulo, a estreia está prevista para o fim de agosto, quando o programa passa a ir ao ar às terças-feiras, mais cedo, na grade da emissora. A proposta é dar mais fôlego às entrevistas e reforçar a identidade do talk show como um espaço de reflexão, escuta e troca de ideias.

Apesar das mudanças, a essência permanece. O programa seguirá apostando em entrevistas profundas, mas agora com novos elementos: presença de auditório, apresentações musicais e gravações em locações especiais. A reformulação busca aproximar ainda mais o público e diversificar a experiência além do estúdio tradicional.

Pedro Bial 1 de 6

A novidade deve ser anunciada oficialmente em breve, ainda durante a atual fase do programa, exibido de segunda a sexta-feira no GNT, às 22h30, e na sequência na TV Globo, após o Jornal da Globo.