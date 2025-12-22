'Conversa com Bial' volta à Globo em 2026 com novo horário e formato; veja o que muda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 10:11
Se você é fã de boas conversas na TV, pode anotar: o Conversa com Bial já tem data e mudanças importantes para voltar à programação da Globo. Em 2026, o talk show comandado por Pedro Bial retorna de cara nova, com novo horário, formato semanal e exibição por temporadas.
Segundo informações da Folha de São Paulo, a estreia está prevista para o fim de agosto, quando o programa passa a ir ao ar às terças-feiras, mais cedo, na grade da emissora. A proposta é dar mais fôlego às entrevistas e reforçar a identidade do talk show como um espaço de reflexão, escuta e troca de ideias.
Apesar das mudanças, a essência permanece. O programa seguirá apostando em entrevistas profundas, mas agora com novos elementos: presença de auditório, apresentações musicais e gravações em locações especiais. A reformulação busca aproximar ainda mais o público e diversificar a experiência além do estúdio tradicional.
Pedro Bial
A novidade deve ser anunciada oficialmente em breve, ainda durante a atual fase do programa, exibido de segunda a sexta-feira no GNT, às 22h30, e na sequência na TV Globo, após o Jornal da Globo.
No ar desde 2017, o Conversa com Bial se consolidou como um espaço para quem gosta de ouvir histórias com calma e profundidade. Ao longo dos anos, recebeu nomes de peso da cultura, da televisão e do jornalismo, além de episódios especiais marcantes, como a homenagem a Jô Soares, exibida em 2022.