Foco no futuro: domingo (21 de dezembro) pede planejamento de metas e escolhas conscientes aos signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 17:17
Com a chegada do Sol em Capricórnio neste domingo (21), o olhar se volta para o futuro. A pergunta que ecoa é simples: “Onde eu quero chegar?”.
O céu favorece planejamento, foco e escolhas mais conscientes.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Muitos signos sentem um impulso de organizar a vida profissional, pensar em metas reais e abandonar caminhos que não trazem mais retorno. Não é pressa, é direção.
Este é um ótimo dia para escrever planos, alinhar objetivos e assumir o protagonismo da própria história.
O novo ciclo começa exigindo atitude.