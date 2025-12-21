Acesse sua conta
Foco no futuro: domingo (21 de dezembro) pede planejamento de metas e escolhas conscientes aos signos

Solstício desperta desejo de construir algo sólido e duradouro a partir de agora

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 17:17

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Shutterstock/Reprodução

Com a chegada do Sol em Capricórnio neste domingo (21), o olhar se volta para o futuro. A pergunta que ecoa é simples: “Onde eu quero chegar?”.

O céu favorece planejamento, foco e escolhas mais conscientes.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Muitos signos sentem um impulso de organizar a vida profissional, pensar em metas reais e abandonar caminhos que não trazem mais retorno. Não é pressa, é direção.

Este é um ótimo dia para escrever planos, alinhar objetivos e assumir o protagonismo da própria história.

O novo ciclo começa exigindo atitude.

