Foco no futuro: domingo (21 de dezembro) pede planejamento de metas e escolhas conscientes aos signos

Solstício desperta desejo de construir algo sólido e duradouro a partir de agora

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 17:17

Com a chegada do Sol em Capricórnio neste domingo (21), o olhar se volta para o futuro. A pergunta que ecoa é simples: “Onde eu quero chegar?”.

O céu favorece planejamento, foco e escolhas mais conscientes.

Muitos signos sentem um impulso de organizar a vida profissional, pensar em metas reais e abandonar caminhos que não trazem mais retorno. Não é pressa, é direção.

Este é um ótimo dia para escrever planos, alinhar objetivos e assumir o protagonismo da própria história.