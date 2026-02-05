Acesse sua conta
Academia de Salvador faz post sobre vulgaridade de look dos alunos e gera revolta: 'Machistas'

Publicação sobre regras de comportamento foi criticada por focar apenas nas mulheres; academia se pronunciou após repercussão

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 12:58

CBX Salvador
CBX Salvador Crédito: Reprodução

Uma postagem feita pela academia CBX Fitness, em Caminho de Areia, Salvador, provocou forte reação negativa entre alunos e seguidores nas redes sociais ao ser interpretada como machista e direcionada exclusivamente ao público feminino. A publicação, que fala sobre regras e vulgaridade no ambiente da academia, acabou gerando críticas sobre uma possível insinuação voltada para o controle de vestimenta e comportamento das mulheres.

Nos comentários, alunos questionaram a necessidade do post e afirmaram nunca ter presenciado excessos no modo de se vestir das frequentadoras. “Eu treino na CBX e nunca vi nada demais na roupa das meninas, no máximo um short mais curto, mas nada exagerado”, escreveu uma seguidora, que também questionou qual seria, a partir de agora, o chamado dress code da academia.

Outros comentários apontaram desconforto com a mensagem transmitida. “Achei pesado. Imagine, agora vamos ter que limitar a forma como devemos malhar”, disse uma aluna. Houve ainda quem classificasse a publicação como machista e ofensiva, destacando que as imagens ilustrativas usadas no post representavam apenas mulheres. “Claramente foi um post direcionado apenas para o público feminino, que já sofre julgamentos o tempo inteiro”, afirmou outra usuária.

Parte das críticas também chamou atenção para o impacto do conteúdo no ambiente interno da academia. Segundo algumas alunas, a postagem poderia estimular um clima de julgamento entre as próprias mulheres, tornando o espaço menos acolhedor. “Agora as mulheres vão ficar uma olhando o look da outra, vai ficar um clima super estranho”, comentou uma seguidora.

Após a repercussão negativa, a CBX Fitness se pronunciou nas redes sociais. A academia afirmou que a intenção da postagem não foi atacar ou constranger nenhum grupo específico e reconheceu que a comunicação poderia ter sido melhor conduzida. No posicionamento, a empresa destacou que a mensagem tinha como objetivo reforçar regras gerais de convivência e comportamento, válidas para todos, independentemente de gênero - apesar das fotos dos posts terem imagens sempre femininas.

A academia também sinalizou que irá revisar sua comunicação para evitar interpretações semelhantes no futuro, reforçando o compromisso com um ambiente respeitoso, seguro e inclusivo para todos os alunos.

