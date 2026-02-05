ASTROLOGIA

Anjo da Guarda anuncia: você será fortalecido para encarar recomeços, não tenha medo e encare

Dia favorece ajustes práticos, decisões conscientes e retomada do controle emocional

Fernanda Varela

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 11:27

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta quinta-feira (5 de fevereiro), a energia do Anjo da Guarda atua de forma construtiva, voltada para recomeços, reorganização da rotina e escolhas mais maduras. O dia convida a colocar ordem no que ficou bagunçado, seja em questões emocionais, profissionais ou práticas. Não é um momento de pressa, e sim de alinhar intenções com atitudes.

A espiritualidade indica que pequenas mudanças feitas hoje têm impacto duradouro. Ajustes simples, quando feitos com consciência, ajudam a recuperar o controle e reduzem a sensação de desgaste acumulado dos últimos dias. É um dia propício para retomar planos, corrigir rotas e agir com mais responsabilidade sobre a própria vida.

Áries

O Anjo da Guarda orienta a canalizar a energia para ações objetivas. O dia favorece decisões práticas, especialmente ligadas a trabalho, finanças ou organização pessoal. Evite dispersão e foque no que realmente precisa ser resolvido. Dar o primeiro passo com consciência evita retrabalho mais adiante.

Virgem

A vibração do dia ajuda a colocar ordem no caos. Pendências antigas podem finalmente ser resolvidas, desde que você evite o excesso de cobrança. O Anjo da Guarda reforça que organização não precisa vir acompanhada de rigidez. Ajustar, simplificar e priorizar será mais eficaz do que tentar controlar tudo.

Escorpião

O momento pede desapego emocional e clareza. Situações que vinham sendo adiadas podem exigir uma decisão definitiva. O Anjo da Guarda fortalece a coragem para encerrar o que já cumpriu seu papel. Recomeçar agora é uma forma de proteção e crescimento, não de perda.

Mensagem do dia