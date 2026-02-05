Acesse sua conta
Anjo da Guarda anuncia: você será fortalecido para encarar recomeços, não tenha medo e encare

Dia favorece ajustes práticos, decisões conscientes e retomada do controle emocional

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 11:27

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta quinta-feira (5 de fevereiro), a energia do Anjo da Guarda atua de forma construtiva, voltada para recomeços, reorganização da rotina e escolhas mais maduras. O dia convida a colocar ordem no que ficou bagunçado, seja em questões emocionais, profissionais ou práticas. Não é um momento de pressa, e sim de alinhar intenções com atitudes.

A espiritualidade indica que pequenas mudanças feitas hoje têm impacto duradouro. Ajustes simples, quando feitos com consciência, ajudam a recuperar o controle e reduzem a sensação de desgaste acumulado dos últimos dias. É um dia propício para retomar planos, corrigir rotas e agir com mais responsabilidade sobre a própria vida.

Áries

O Anjo da Guarda orienta a canalizar a energia para ações objetivas. O dia favorece decisões práticas, especialmente ligadas a trabalho, finanças ou organização pessoal. Evite dispersão e foque no que realmente precisa ser resolvido. Dar o primeiro passo com consciência evita retrabalho mais adiante.

Viagens que são a cara de Áries

Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock
Monteverde (Costa Rica) – Tirolesas, pontes suspensas e experiências de risco controlado, com muita ação por Shutterstock
Serra do Divisor (AC) – Natureza selvagem, trilhas difíceis, rios fortes e sensação real de aventura por Wikimedia Commons/Reprodução
Patagônia (Argentina) – Superação e paisagens extremas por Wikimedia Commons/Reprodução
Fernando de Noronha (PE) – Esporte, mergulho e energia alta por Wikimedia Commons/Reprodução
Chapada dos Guimarães (MT) – Trilhas fortes e sensação de desafio por Wikimedia Commons/Reprodução
Urubici (SC) – Frio, aventura e paisagens impactantes por Divulgação
Bertioga (SP) – Ação, trilhas e praia sem monotonia por Prefeitura de Bertioga/Divulgação
Queenstown (Nova Zelândia) – Esportes radicais sem pausa por Wikimedia Commons/Reprodução
Cidade do Cabo (África do Sul) – Aventura e natureza dramática por Shutterstock
1 de 10
Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock

Virgem

A vibração do dia ajuda a colocar ordem no caos. Pendências antigas podem finalmente ser resolvidas, desde que você evite o excesso de cobrança. O Anjo da Guarda reforça que organização não precisa vir acompanhada de rigidez. Ajustar, simplificar e priorizar será mais eficaz do que tentar controlar tudo.

Viagens que são a cara de Virgem

Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock
São Raimundo Nonato (PI) – Turismo estruturado e valor histórico por Shutterstock
Copenhague (Dinamarca) – Funcionalidade e bem-estar por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Organização extrema por Shutterstock
Holambra (SP) – Organização, limpeza e estética bem cuidada por Shutterstock
Curitiba (PR) – Planejamento urbano por Shutterstock
default por Divulgação PMM
Viena (Áustria) – Cultura organizada por Shutterstock
Helsinque (Finlândia) – Simplicidade consciente por Shutterstock
Zurique (Suíça) – Precisão e limpeza por Shutterstock
1 de 10
Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock

Escorpião

O momento pede desapego emocional e clareza. Situações que vinham sendo adiadas podem exigir uma decisão definitiva. O Anjo da Guarda fortalece a coragem para encerrar o que já cumpriu seu papel. Recomeçar agora é uma forma de proteção e crescimento, não de perda.

Viagens que são a cara de Escorpião

Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock
Machu Picchu (Peru) – Mistério e espiritualidade por Shutterstock
São Miguel das Missões (RS) – História profunda e simbólica por Wikipédia/Reprodução
Mostar (Bósnia e Herzegovina) - – História marcada por conflitos e reconstrução simbólica por Shutterstock
Parque Nacional do Jaú (AM) – Isolamento e sensação de mistério por Iasmina Freire/ICMBio
Petra (Jordânia) – Mistério e impacto histórico por Shutterstock
Transilvânia (Romênia) – História sombria e fascinante por Shutterstock
Pantanal (MS) – Natureza intensa e silenciosa por Shutterstock
Ouro Preto (MG) – Passado intenso e atmosfera forte por Shutterstock
Chapada Diamantina (BA) – Trilhas profundas e conexão interior por Shutterstock
1 de 10
Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock

Mensagem do dia

Reorganizar a própria vida também é um ato espiritual. Quando você coloca ordem por dentro, o caminho à frente se abre com mais leveza e segurança.

