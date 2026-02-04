Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja os 4 exercícios perfeitos para se livrar da flacidez no músculo do 'tchau'

Exercícios de força, consumo correto de proteína e hidratação aparecem como principais aliados para melhorar o aspecto do tríceps

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 13:45

Big Personal
Big Personal Crédito: Reprodução

Se tem uma coisa que incomoda algumas pessoas, é ter o músculo de 'tchauzinho' mole. A flacidez na região do tríceps é uma queixa frequente, especialmente entre mulheres. O problema costuma gerar desconforto estético e faz com que muitas evitem roupas sem manga.

Segundo o profissional de Educação Física Washington Costa, conhecido como Big Personal (@bigpersonall), que dá dicas fitness em suas redes sociais, é possível melhorar significativamente o aspecto da região com estratégias combinadas de treino e alimentação. O primeiro passo, de acordo com o especialista, é investir na movimentação correta dos exercícios.

Leia mais

Imagem - Revezar equipamento na academia é obrigatório? Especialistas e redes explicam como funciona

Revezar equipamento na academia é obrigatório? Especialistas e redes explicam como funciona

Imagem - Afinal, é pra fazer musculação ou cardio primeiro? Veja a ordem ideal para cada objetivo

Afinal, é pra fazer musculação ou cardio primeiro? Veja a ordem ideal para cada objetivo

Imagem - Sem perder o shape? Empresa brasileira lança cerveja com 10g de proteína

Sem perder o shape? Empresa brasileira lança cerveja com 10g de proteína

Em um dos vídeos, ele mostra a execução correta do tríceps na corda, tríceps francês, tríceps testa e tríceps coice. "Realizar o movimento correto é fundamental para que o músculo seja trabalhado. Às vezes o aluno faz o movimento errado e, além de não desenvolver, pode acabar sofrendo uma lesão", explica.

Outro ponto de atenção é o déficit calórico excessivo. Restrições severas favorecem a perda de massa muscular, o que tende a agravar a flacidez. A hidratação também influencia diretamente na saúde e na elasticidade da pele. A orientação é consumir diariamente entre 35 ml e 50 ml de água por quilo de peso corporal, quantidade que pode variar conforme o nível de atividade física e a transpiração. As informações são do Conselho Federal de Nutrição (CFN).

Mulheres treinando: musculação e academia

Mulheres treinando: musculação e academia por Shutterstock
Mulheres treinando: musculação e academia por Shutterstock
Mulheres treinando: musculação e academia por Shutterstock
Mulheres treinando: musculação e academia por Shutterstock
Mulheres treinando: musculação e academia por Shutterstock
Mulheres treinando: musculação e academia por Shutterstock
Mulheres treinando: musculação e academia por Shutterstock
Mulheres treinando: musculação e academia por Shutterstock
Mulheres treinando: musculação e academia por Shutterstock
Mulheres treinando: musculação e academia por Shutterstock
Mulheres treinando: musculação e academia por Shutterstock
Mulheres treinando: musculação e academia por Shutterstock
Mulheres treinando: musculação e academia por Shutterstock
Mulheres treinando: musculação e academia por Shutterstock
Mulheres treinando: musculação e academia por Shutterstock
1 de 15
Mulheres treinando: musculação e academia por Shutterstock

Tags:

Fitness

Mais recentes

Imagem - Como é a mansão de Ana Hickmann, com adega, casa na árvore e seis suítes

Como é a mansão de Ana Hickmann, com adega, casa na árvore e seis suítes
Imagem - Estrelas da série 'Aeroporto: Área Restrita' quebram silêncio após Polícia Federal proibir gravações de nova temporada

Estrelas da série 'Aeroporto: Área Restrita' quebram silêncio após Polícia Federal proibir gravações de nova temporada
Imagem - Como a Lua em Virgem vai transformar a vida amorosa do seu signo nesta quarta (4 de fevereiro)

Como a Lua em Virgem vai transformar a vida amorosa do seu signo nesta quarta (4 de fevereiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Atacante baiano vive melhor fase da carreira em clube europeu: ‘Muito esforço’
01

Atacante baiano vive melhor fase da carreira em clube europeu: ‘Muito esforço’

Imagem - Oportunidade à vista: Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada a partir desta quarta (4 de fevereiro)
02

Oportunidade à vista: Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada a partir desta quarta (4 de fevereiro)

Imagem - Entre a primeira CNH e um carro de R$ 309 mil: Rayssa Leal vive fase de estreia ao volante
03

Entre a primeira CNH e um carro de R$ 309 mil: Rayssa Leal vive fase de estreia ao volante

Imagem - A vida finalmente começa a fluir com menos esforço para 3 signos depois desta quarta-feira (4 de fevereiro)
04

A vida finalmente começa a fluir com menos esforço para 3 signos depois desta quarta-feira (4 de fevereiro)