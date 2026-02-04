Veja os 4 exercícios perfeitos para se livrar da flacidez no músculo do 'tchau'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 13:45
Se tem uma coisa que incomoda algumas pessoas, é ter o músculo de 'tchauzinho' mole. A flacidez na região do tríceps é uma queixa frequente, especialmente entre mulheres. O problema costuma gerar desconforto estético e faz com que muitas evitem roupas sem manga.
Segundo o profissional de Educação Física Washington Costa, conhecido como Big Personal (@bigpersonall), que dá dicas fitness em suas redes sociais, é possível melhorar significativamente o aspecto da região com estratégias combinadas de treino e alimentação. O primeiro passo, de acordo com o especialista, é investir na movimentação correta dos exercícios.
Em um dos vídeos, ele mostra a execução correta do tríceps na corda, tríceps francês, tríceps testa e tríceps coice. "Realizar o movimento correto é fundamental para que o músculo seja trabalhado. Às vezes o aluno faz o movimento errado e, além de não desenvolver, pode acabar sofrendo uma lesão", explica.
Outro ponto de atenção é o déficit calórico excessivo. Restrições severas favorecem a perda de massa muscular, o que tende a agravar a flacidez. A hidratação também influencia diretamente na saúde e na elasticidade da pele. A orientação é consumir diariamente entre 35 ml e 50 ml de água por quilo de peso corporal, quantidade que pode variar conforme o nível de atividade física e a transpiração. As informações são do Conselho Federal de Nutrição (CFN).
Mulheres treinando: musculação e academia