Veja os 4 exercícios perfeitos para se livrar da flacidez no músculo do 'tchau'

Exercícios de força, consumo correto de proteína e hidratação aparecem como principais aliados para melhorar o aspecto do tríceps

Fernanda Varela

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 13:45

Big Personal Crédito: Reprodução

Se tem uma coisa que incomoda algumas pessoas, é ter o músculo de 'tchauzinho' mole. A flacidez na região do tríceps é uma queixa frequente, especialmente entre mulheres. O problema costuma gerar desconforto estético e faz com que muitas evitem roupas sem manga.

Segundo o profissional de Educação Física Washington Costa, conhecido como Big Personal (@bigpersonall), que dá dicas fitness em suas redes sociais, é possível melhorar significativamente o aspecto da região com estratégias combinadas de treino e alimentação. O primeiro passo, de acordo com o especialista, é investir na movimentação correta dos exercícios.

Em um dos vídeos, ele mostra a execução correta do tríceps na corda, tríceps francês, tríceps testa e tríceps coice. "Realizar o movimento correto é fundamental para que o músculo seja trabalhado. Às vezes o aluno faz o movimento errado e, além de não desenvolver, pode acabar sofrendo uma lesão", explica.

Outro ponto de atenção é o déficit calórico excessivo. Restrições severas favorecem a perda de massa muscular, o que tende a agravar a flacidez. A hidratação também influencia diretamente na saúde e na elasticidade da pele. A orientação é consumir diariamente entre 35 ml e 50 ml de água por quilo de peso corporal, quantidade que pode variar conforme o nível de atividade física e a transpiração. As informações são do Conselho Federal de Nutrição (CFN).