Revezar equipamento na academia é obrigatório? Especialistas e redes explicam como funciona

Prática não é lei, mas recomendação; personal destaca etiqueta e até benefícios para o treino

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 12:40

Revezar aparelhos é obrigatório?
Revezar aparelhos é obrigatório? Crédito: Smart Fit/Divulgação

A dúvida é comum entre frequentadores: afinal, revezar aparelhos na academia é uma regra obrigatória ou apenas uma questão de bom senso?

A rede Smart Fit esclarece que não existe obrigatoriedade, mas sim uma recomendação. Em resposta a clientes no Reclame Aqui, a empresa colocou um ponto final na dúvida. “Em relação ao revezamento dos aparelhos, não há uma obrigatoriedade de revezamento, nem tampouco do número mínimo de pessoas para utilização dos equipamentos, mas sim a recomendação para garantir o bem-estar de todos os alunos. O foco é garantir que todos tenham a oportunidade de usar os equipamentos, principalmente durante os intervalos de descanso. Existe, sim, um limite de tempo para o uso dos aparelhos.”

As normas internas da rede reforçam esse ponto. O regulamento proíbe que o aluno permaneça sentado sem treinar e incentiva o revezamento durante os intervalos. Além disso, estabelece limite de até 30 minutos de uso em caso de fila para qualquer aparelho.

Para além das regras oficiais, especialistas destacam que revezar pode até melhorar o rendimento do treino. Segundo o personal trainer Luiz Fernando Lukas, pós-graduado em Musculação e Treinamento de Força, a prática ajuda a otimizar o tempo e exige respeito aos colegas. “Perguntar educadamente ‘posso usar enquanto você descansa?’ já abre um diálogo sem parecer invasivo. Mas evite ficar olhando fixo esperando a sua vez. Isso pode passar uma energia estranha e a pessoa se sentir pressionada por você”, orienta.

Ele também reforça a importância de respeitar os intervalos combinados. “Se são 45 segundos de intervalo, cumpra isso! Não dá para pedir para revezar e tomar posse do aparelho fazendo ajustes demorados a cada série, mudar banco, trocar todos os pesos”, alerta.

Além do aspecto social, há benefícios físicos. Estudos indicam que ficar em movimento entre as séries mantém a frequência cardíaca mais estável, evita desaquecimento do corpo e reduz o risco de lesões. Revezar obriga o aluno a levantar-se, manter a mobilidade e até estimular o bombeamento de sangue para os músculos, o que melhora a entrega de oxigênio e nutrientes e pode favorecer a hipertrofia.

Outro ponto positivo é a postura. Permanecer sentado de forma relaxada entre séries pode sobrecarregar a lombar. Ao se levantar, o aluno mantém a coluna alinhada e aproveita o tempo para se preparar para o próximo exercício ou até realizar alongamentos.

As principais dicas para quem vai revezar são: esperar o colega terminar a série antes de pedir para dividir, higienizar o equipamento após o uso, não pressionar o outro com pressa e sempre reajustar banco e cargas antes de retomar sua vez.

Na prática, revezar não é obrigatório, mas é considerado etiqueta básica de academia. A recomendação é clara: dividir os aparelhos garante treinos mais ágeis, respeita o coletivo e ainda pode trazer ganhos para o corpo.

