Pai de menina: Xamã encanta ao mostrar momento com a filha

Cantor e ator é pai de Hanna, de 4 anos, e Akasha, de 8

Elis Freire

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 19:58

Xam~ã Crédito: Divulgação

Se ele é pai de menina! O cantor e ator Xamã encantou os seguidores na tarde desta sexta-feira (19) ao compartilhar um registro cheio de fofura ao lado da sua filha mais nova Hanna, de 4 anos, fruto do seu relacionamento com a influenciadora Renata Gutierrez. O artista também é pai de Akasha, de 8 anos, da sua relação com a modelo Natasha Hoffemann.

No momento de interação de pai e filha em um elevador, a pequena aparece com uma tiara de princesa, enquanto Xamã segura uma bolsa rosa da menina e alguns materiais de leitura infantis.

Atualmente, Xamã vive um relacionamento com a atriz Sophie Charlotte. Em entrevista ao portal Léo Dias, ele falou sobre a experiência de trabalhar com a amada na novela “Três Graças”, da TV Globo. Os pombinhos já haviam trabalhado juntos no remake de ‘Renascer’, em 2024, quando engataram o romance. “É muito bom poder trabalhar com ela. Assim como foi em ‘Renascer’, a gente estuda bastante e ela me dá muitas percepções. Nós temos a mesma idade, mas ela tem mais experiência no audiovisual”, afirmou o rapper.

Sobre as cenas de romance da companheira na trama, ele brincou: “É uma uma coisa muito comum. “Eu fecho os olhos na hora dessas cenas e depois assisto”, disse, em tom bem-humorado.

