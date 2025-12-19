C* PARA A LUA

Descubra quais serão os 4 signos mais sortudos de 2026

Astrólogos apontam que alguns signos estarão alinhados com as bençãos do universo no próximo ano

Elis Freire

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 18:48

Signos e sorte Crédito: Shutterstock

Os astros preparam um 2026 cheio de benções após os desafios enfrentados. Com trânsitos astrológicos poderosos como a dança de Júpiter (o planeta da sorte!) e de Saturno (da responsabilidade), o ano promete algumas reviravoltas e conquistas importantes. De acordo com os astrólogos Nai Tomayno e Yub Miranda, no Personare, 4 signos em especial estarão muito alinhados com o universo no próximo ano e serão os sortudos da vez.

Descubra quem serão os mais sortudos de 2026:

Câncer

Alô, cancerianos! O ano começa com vocês no trono. Até o final de junho, Júpiter transita pelo seu signo, algo que só acontece a cada 12 anos. Nai Tomayno destaca que este é o momento da "coroação pessoal". Sua autoestima será magnética. É a hora de focar 100% em VOCÊ. Mude o visual, faça aquele intercâmbio, lance seu projeto autoral. O mundo vai notar o seu brilho e as portas vão se abrir na base do carisma.

Leão

Leoninos, podem preparar o palco! A partir de julho, Júpiter entra no seu signo e fica lá até o fim do ano, trazendo uma vibe de glow up total. Yub Miranda avisa: a vitalidade volta com tudo! A sorte virá através da visibilidade e da coragem de ser quem você é. Amor, criatividade e liderança. Se você trabalha com imagem ou quer viver um grande romance, o segundo semestre é o seu momento. É hora de rugir alto!

Sagitário

Como Sagitário é regido por Júpiter, a festa do segundo semestre também é de vocês! Quando Júpiter entrar em Leão (signo de Fogo, igual ao seu), ele fará um aspecto super harmônico com o seu Sol. É o retorno do fluxo natural da vida. As coisas param de travar e começam a andar. Aposte em viagens internacionais, justiça, estudos superiores e concursos. Sabe aquela sensação de estar no lugar certo na hora certa? Ela volta com força total a partir de julho. Aproveite para expandir seus horizontes geográficos e mentais.

Gêmeos

Pode não ter Júpiter no signo, mas quem disse que vocês precisam dele para ganhar dinheiro? Gêmeos entra na lista VIP por causa da área financeira e da inovação. Com Júpiter na sua Casa do Dinheiro (no 1º semestre) e a entrada histórica de Urano em Gêmeos, a sorte de vocês vem da "genialidade". Aposte no seu bolso e nas suas ideias! Quem trabalha com internet, vendas ou comunicação pode ter o ano mais lucrativo da década. O universo vai premiar o geminiano que tiver coragem de inovar e quebrar padrões.