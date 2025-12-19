Acesse sua conta
Descubra quais serão os 4 signos mais sortudos de 2026

Astrólogos apontam que alguns signos estarão alinhados com as bençãos do universo no próximo ano

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 18:48

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Shutterstock

Os astros preparam um 2026 cheio de benções após os desafios enfrentados. Com trânsitos astrológicos poderosos como a dança de Júpiter (o planeta da sorte!) e de Saturno (da responsabilidade), o ano promete algumas reviravoltas e conquistas importantes. De acordo com os astrólogos Nai Tomayno e Yub Miranda, no Personare, 4 signos em especial estarão muito alinhados com o universo no próximo ano e serão os sortudos da vez. 

Descubra quem serão os mais sortudos de 2026: 

Câncer 

Alô, cancerianos! O ano começa com vocês no trono. Até o final de junho, Júpiter transita pelo seu signo, algo que só acontece a cada 12 anos. Nai Tomayno destaca que este é o momento da "coroação pessoal". Sua autoestima será magnética. É a hora de focar 100% em VOCÊ. Mude o visual, faça aquele intercâmbio, lance seu projeto autoral. O mundo vai notar o seu brilho e as portas vão se abrir na base do carisma.

Leão

Leoninos, podem preparar o palco! A partir de julho, Júpiter entra no seu signo e fica lá até o fim do ano, trazendo uma vibe de glow up total. Yub Miranda avisa: a vitalidade volta com tudo! A sorte virá através da visibilidade e da coragem de ser quem você é. Amor, criatividade e liderança. Se você trabalha com imagem ou quer viver um grande romance, o segundo semestre é o seu momento. É hora de rugir alto!

Sagitário

Como Sagitário é regido por Júpiter, a festa do segundo semestre também é de vocês! Quando Júpiter entrar em Leão (signo de Fogo, igual ao seu), ele fará um aspecto super harmônico com o seu Sol. É o retorno do fluxo natural da vida. As coisas param de travar e começam a andar. Aposte em viagens internacionais, justiça, estudos superiores e concursos. Sabe aquela sensação de estar no lugar certo na hora certa? Ela volta com força total a partir de julho. Aproveite para expandir seus horizontes geográficos e mentais.

Gêmeos

Pode não ter Júpiter no signo, mas quem disse que vocês precisam dele para ganhar dinheiro? Gêmeos entra na lista VIP por causa da área financeira e da inovação. Com Júpiter na sua Casa do Dinheiro (no 1º semestre) e a entrada histórica de Urano em Gêmeos, a sorte de vocês vem da "genialidade". Aposte no seu bolso e nas suas ideias! Quem trabalha com internet, vendas ou comunicação pode ter o ano mais lucrativo da década. O universo vai premiar o geminiano que tiver coragem de inovar e quebrar padrões.

Tags:

Signos Astrologia Sorte

