Anjo da Superação mostra o que 4 signos não devem levar para 2026 a partir desta sexta-feira (19 de dezembro)

É hora de largar o que não faz mais sentido, olhar mais para si e se esforçar alcançar seus objetivos

Felipe Sena

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 10:30

Momento é de desapegos Crédito: Imagem criada por IA

Para entrar em um novo ciclo com tranquilidade e leveza, é importante não apenas realizar pedidos, mas soltar coisas que não fazem mais sentido. De acordo com a astrologia, cada elemento do Zodíaco tem um “peso” específico que precisa deixar ir antes da virada do ano. Confira o que alguns signos devem deixar para trás em 2025, para brilhar em 2026!

Áries

É hora de aprender a respirar e pensar antes de agir. Melhor do que explodir e depois perguntar, cultive a pausa estratégica. É importante trabalhar a compaixão e a reflexão, que ajudará a construir uma base sólida. Sua energia servirá para aquecer e iluminar, construindo pontes e não as destruindo.

Touro

Respire porque o mundo não vai acabar se algo sair do roteiro. Em 2026, o segredo é confiar no fluxo da vida. Permita-se errar, delegar tarefas e viver novas emoções sem a necessidade de ter garantias absolutas. A flexibilidade será sua maior riqueza.

Aquário

O conselho para o signo de Ar é: menos é mais. Em 2026, é fundamental concentrar sua energia mental no que realmente importa e tem futuro. Por isso, abandone conversas vazias e traga suas ideias para o chão. A disciplina será a ponte entre o que você imagina e o que você realiza.

Escorpião