Anjo da Guarda desta sexta (19 de dezembro) dá ultimato a 3 signos: os ciclos acabam agora; fantasmas do passado vão embora de uma vez por todas

Este anjo traz a força necessária para cortar amarras invisíveis

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 00:30

A sexta-feira (19) chega com a presença poderosa do Anjo da Guarda, que atua como mensageiro da libertação e da cura emocional. Ele vem para afastar de vez os fantasmas do passado que ainda rondam sua mente e seu coração. É o fim de um ciclo que há muito pedia para ser encerrado, e o início de um tempo de leveza, paz e recomeços.

Este anjo traz a força necessária para cortar amarras invisíveis: relações que já se desgastaram, trabalhos que drenam sua energia e lembranças que insistem em reaparecer quando você tenta seguir. É um dia de profunda limpeza espiritual, em que o Universo oferece a chance de soltar o peso do que já foi. O que parecia impossível de deixar para trás começa, enfim, a se dissolver.

O Anjo da Guarda sopra coragem e discernimento. Ele ajuda a enxergar que o passado não define o presente, e que manter-se preso ao que machuca só atrasa a chegada do novo. A mensagem é clara: confie no fluxo da vida. Tudo o que vai embora hoje abre espaço para algo melhor e mais verdadeiro.

Três signos sentirão essa libertação de forma mais intensa: Câncer, Libra e Peixes.

Câncer

O Anjo da Guarda toca seu coração com doçura e firmeza. Ele o ajuda a soltar lembranças de alguém que o decepcionou ou feriu profundamente. O perdão, neste momento, é sua maior forma de liberdade. Ao deixar o passado no lugar dele, você recupera o brilho e a serenidade.

Câncer: prata

Libra

Há situações que pedem encerramento, e o anjo o orienta a agir com equilíbrio. Pode ser um ambiente profissional que já não combina com você ou uma parceria que perdeu o sentido. A vida começa a se reorganizar com mais harmonia quando você decide seguir.

Libra: rosa quartzo

Peixes

A energia angelical limpa mágoas antigas e dissolve ilusões que vinham impedindo o avanço. Pessoas do passado podem tentar se reaproximar, mas o anjo protege sua energia e mostra que é hora de olhar para frente. A libertação vem com sabedoria e intuição.

Peixes: azul marinho

Mensagem do dia: O que vai embora não leva sua luz, apenas o que já não fazia sentido. Deixe o passado partir e siga em frente com o coração leve, pois o Anjo da Guarda o guia para um tempo de paz verdadeira.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

