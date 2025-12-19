ASTROLOGIA

A intuição guia com precisão estes 4 signos nesta sexta-feira (19 de dezembro), e ignorar os sinais pode custar caro

Um dia em que confiar em si mesmo faz toda a diferença

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 05:00

Anjo, signos, transformação Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 19 de dezembro, é um daqueles dias em que a intuição fala mais alto do que qualquer conselho externo. Há uma energia de recolhimento, escuta interna e clareza silenciosa que ajuda algumas pessoas a enxergarem exatamente o que precisa ser feito. Para estes signos, confiar no próprio instinto não é só seguro, é necessário. Seguir a própria verdade hoje traz leveza, direção e segurança. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Hoje, sua percepção aponta diretamente para algo que vinha sendo adiado. Você entende por que precisa agir agora e não depois. A intuição reforça quem você realmente é e lembra do que sempre funcionou para você. Ao confiar em si, o medo perde força e o caminho fica claro.

Dica cósmica: retome algo que fazia você se sentir confiante.

Leão: A intuição hoje traz permissão para ser exatamente quem você é, sem ajustes nem explicações. Você percebe onde precisa ter mais paciência e onde pode se expressar livremente. Quando se escuta com honestidade, tudo flui com mais prazer e autenticidade.

Dica cósmica: escolha uma atitude que represente quem você é de verdade.

Virgem: Um insight sutil, mas poderoso, surge hoje. Você identifica padrões que podem ser ajustados com facilidade e entende onde estava se segurando além do necessário. Confiar nesse sentimento interno fortalece seu propósito e direciona suas próximas decisões.

Dica cósmica: siga a primeira percepção antes de racionalizar demais.

Escorpião: Hoje fica claro onde sua energia estava sendo desperdiçada e o que já pode ser deixado para trás. Seu instinto aponta com precisão o que merece continuidade e o que pede encerramento. Confiar nesse chamado interno traz calma, foco e segurança para avançar.

Dica cósmica: solte algo que já não faz mais sentido.