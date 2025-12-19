Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A intuição guia com precisão estes 4 signos nesta sexta-feira (19 de dezembro), e ignorar os sinais pode custar caro

Um dia em que confiar em si mesmo faz toda a diferença

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 05:00

Anjo, signos, transformação
Anjo, signos, transformação Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 19 de dezembro, é um daqueles dias em que a intuição fala mais alto do que qualquer conselho externo. Há uma energia de recolhimento, escuta interna e clareza silenciosa que ajuda algumas pessoas a enxergarem exatamente o que precisa ser feito. Para estes signos, confiar no próprio instinto não é só seguro, é necessário. Seguir a própria verdade hoje traz leveza, direção e segurança. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Hoje (19 de dezembro), o reconhecimento começa a chegar e a carreira ganha força

Hoje (19 de dezembro), o reconhecimento começa a chegar e a carreira ganha força

Imagem - Um sucesso muito merecido chega para 3 signos a partir de hoje (18 de dezembro)

Um sucesso muito merecido chega para 3 signos a partir de hoje (18 de dezembro)

Imagem - Um amor mais profundo começa para 3 signos nesta quinta-feira (18 de dezembro)

Um amor mais profundo começa para 3 signos nesta quinta-feira (18 de dezembro)

Áries: Hoje, sua percepção aponta diretamente para algo que vinha sendo adiado. Você entende por que precisa agir agora e não depois. A intuição reforça quem você realmente é e lembra do que sempre funcionou para você. Ao confiar em si, o medo perde força e o caminho fica claro.

Dica cósmica: retome algo que fazia você se sentir confiante.

Características de Áries

Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
1 de 7
Características de Áries por Reprodução

Leão: A intuição hoje traz permissão para ser exatamente quem você é, sem ajustes nem explicações. Você percebe onde precisa ter mais paciência e onde pode se expressar livremente. Quando se escuta com honestidade, tudo flui com mais prazer e autenticidade.

Dica cósmica: escolha uma atitude que represente quem você é de verdade.

Características do signo de Leão

Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Leão por Reprodução

Virgem: Um insight sutil, mas poderoso, surge hoje. Você identifica padrões que podem ser ajustados com facilidade e entende onde estava se segurando além do necessário. Confiar nesse sentimento interno fortalece seu propósito e direciona suas próximas decisões.

Dica cósmica: siga a primeira percepção antes de racionalizar demais.

Características do signo de Virgem

Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Virgem por Reprodução

Escorpião: Hoje fica claro onde sua energia estava sendo desperdiçada e o que já pode ser deixado para trás. Seu instinto aponta com precisão o que merece continuidade e o que pede encerramento. Confiar nesse chamado interno traz calma, foco e segurança para avançar.

Dica cósmica: solte algo que já não faz mais sentido.

Características de Escorpião

Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
1 de 6
Características de Escorpião por Reprodução

Tags:

Signo Áries Leão Virgem Escorpião Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Uma fase difícil que parecia interminável finalmente chega ao fim para estes 3 signos hoje (19 de dezembro)

Uma fase difícil que parecia interminável finalmente chega ao fim para estes 3 signos hoje (19 de dezembro)
Imagem - Carta O Eremita indica pausa estratégica e reflexão profunda para os signos nesta sexta (19 de dezembro)

Carta O Eremita indica pausa estratégica e reflexão profunda para os signos nesta sexta (19 de dezembro)
Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (19) podem trazer grandes surpresas

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (19) podem trazer grandes surpresas

MAIS LIDAS

Imagem - Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto
01

Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto

Imagem - Governo da Bahia firma acordo sobre piso do magistério após decisão judicial; veja o que muda
02

Governo da Bahia firma acordo sobre piso do magistério após decisão judicial; veja o que muda

Imagem - 4 signos terão um empurrãozinho do Anjo da Guarda para conquistar os sonhos em 2026
03

4 signos terão um empurrãozinho do Anjo da Guarda para conquistar os sonhos em 2026

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (19 de dezembro) dá ultimato a 3 signos: os ciclos acabam agora; fantasmas do passado vão embora de uma vez por todas
04

Anjo da Guarda desta sexta (19 de dezembro) dá ultimato a 3 signos: os ciclos acabam agora; fantasmas do passado vão embora de uma vez por todas