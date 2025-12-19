Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (19) podem trazer grandes surpresas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 06:00
Sexta-feira, 19 de dezembro, chega com energia de renovação e planejamento. A Lua Nova das Intenções abre espaço para ajustar projetos e focar no que realmente importa. Para quem acredita em sorte e numerologia, cada signo tem seus números indicados para potencializar resultados positivos.
A dica é confiar na intuição, especialmente ao escolher números para a sorte. Pequenas decisões hoje podem gerar grandes resultados amanhã.