Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (19) podem trazer grandes surpresas

A Lua Nova incentiva decisões conscientes; veja os números da sorte para cada signo e aposte com intuição

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 06:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Sexta-feira, 19 de dezembro, chega com energia de renovação e planejamento. A Lua Nova das Intenções abre espaço para ajustar projetos e focar no que realmente importa. Para quem acredita em sorte e numerologia, cada signo tem seus números indicados para potencializar resultados positivos.

Veja a previsão completa do dia para o seu signo:

  • Áries (21/03 a 20/04)
  • Números da sorte: 8, 22, 49
  • Dia propício para: viagens e expansão da mente.

  • Touro (21/04 a 20/05)
  • Números da sorte: 8, 17, 26
  • Dia propício para: Transformação de valores

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
  • Números da sorte: 7, 14, 28
  • Dia propício para: Novos acordos e parcerias

  • Câncer (21/06 a 22/07)
  • Números da sorte: 6, 15, 33
  • Dia propício para: Saúde e novos hábitos

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

  • Leão (22/07 a 22/08)
  • Números da sorte: 5, 19, 23
  • Dia propício para: Criatividade e romance

  • Virgem (23/08 a 22/09)
  • Números da sorte: 4, 13, 22
  • Dia propício para: Projetos domésticos e raízes

  • Libra (23/09 a 22/10)
  • Números da sorte: 3, 12, 30
  • Dia propício para: Comunicação e networking

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
  • Números da sorte: 2, 11, 20
  • Dia propício para: Finanças e autoestima

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
  • Números da sorte: 1, 10, 19
  • Dia propício para: Reinvenção pessoal

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
  • Números da sorte: 12, 21, 39
  • Dia propício para: Intuição e encerramento de ciclos

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

  • Aquário (20/01 a 18/02)
  • Números da sorte: 11, 22, 31
  • Dia propício para: Projetos sociais e sonhos coletivos

  • Peixes (20/02 a 20/03)
  • Números da sorte: 10, 20, 40
  • Dia propício para: Carreira e visibilidade

A dica é confiar na intuição, especialmente ao escolher números para a sorte. Pequenas decisões hoje podem gerar grandes resultados amanhã.

Hoje (19 de dezembro), o reconhecimento começa a chegar e a carreira ganha força

Dia 19 de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data

Carta O Eremita indica pausa estratégica e reflexão profunda para os signos nesta sexta (19 de dezembro)

Cavaleiro domina o baralho cigano desta sexta-feira (19 de dezembro): um dia de avanços e notícias que aceleram seus planos

Anjo da Guarda desta sexta (19 de dezembro) dá ultimato a 3 signos: os ciclos acabam agora; fantasmas do passado vão embora de uma vez por todas

