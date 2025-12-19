Acesse sua conta
Quanto faturaram o vice e o terceiro lugar em A Fazenda além do prêmio milionário?

Reality da Record encerra temporada com valores que despertaram curiosidade do público após a final

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 07:31

Final de A Fazenda 17 está definida
Final de A Fazenda 17 está definida Crédito: Reprodução

A final de A Fazenda 17, exibida nesta quinta-feira (18), não definiu apenas o campeão do reality rural da Record. Além do prêmio principal de R$ 2 milhões, o público passou a buscar informações sobre quanto levaram para casa o segundo e o terceiro colocados da edição.

Diferente de outros realities, a Record não divulga com antecedência os valores destinados aos finalistas que não vencem o programa. Essa estratégia mantém o suspense até o último momento e costuma render debates após o encerramento da temporada.

Nesta edição, o terceiro lugar recebeu um prêmio fixo de R$ 50 mil. O valor funciona como reconhecimento pela trajetória no jogo, já que chegar à final envolve semanas de exposição, provas intensas e embates estratégicos.

Já o segundo colocado ficou com um prêmio mais robusto, que variou conforme a política adotada pela emissora ao longo das temporadas. Em A Fazenda 17, o vice-campeão garantiu uma quantia em dinheiro que costuma girar entre R$ 200 mil e R$ 300 mil, patamar aplicado em edições recentes do reality.

Finalistas de A Fazenda 17

Dudu Camargo por Reprodução
Duda Wendling por Divulgação
Fabiano Moraes por Reprodução
Saory Cardoso por Reprodução
1 de 4
Dudu Camargo por Reprodução

O quarto finalista, apesar de alcançar a decisão, não recebeu prêmio em dinheiro. A ausência de recompensa para quem termina fora do pódio é uma característica mantida pela Record e costuma aumentar a competitividade nas últimas semanas do confinamento.

Mesmo sem levar o título, os finalistas saem do programa com ganhos indiretos importantes. A visibilidade nacional abre portas para contratos publicitários, presença em eventos, projetos na TV e crescimento nas redes sociais, fatores que podem render cifras ainda maiores fora da sede.

