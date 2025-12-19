ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (19 de dezembro): algo começa a mudar nas finanças

Uma energia discreta, mas poderosa, que ajuda a enxergar oportunidades onde antes parecia não haver nada

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 09:00

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O dia nesta sexta-feira, 19 de dezembro, traz uma energia voltada para ajustes inteligentes, novas possibilidades financeiras e mais clareza sobre prioridades. É um momento favorável para organizar planos, observar oportunidades discretas e fortalecer relações por meio de atitudes práticas. A cor e o número da sorte de cada signo ajudam a direcionar escolhas e atrair mais equilíbrio ao longo do dia. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Hoje é dia de crescimento profissional e fortalecimento da autoconfiança. Organizar o ambiente e respeitar seus limites físicos traz mais equilíbrio.

Cor da sorte: Vermelho claro

Número da sorte: 1

Touro: Hoje é dia de ampliar fontes de renda e valorizar trocas afetivas simples. A gratidão fortalece vínculos e atrai estabilidade.

Cor da sorte: Azul claro

Número da sorte: 11

Gêmeos: Hoje é dia de cuidar da energia e comunicar-se com clareza. Planejamento financeiro traz segurança para você e para a família.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 17

Câncer: Hoje é dia de reconhecimento profissional e fortalecimento emocional. Movimento e novas experiências renovam seu ânimo.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 2

Leão: Hoje é dia de alinhar saúde, finanças e relações. Planejar em conjunto fortalece laços e evita desgastes desnecessários.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 8

Virgem: Hoje é dia de organização e cooperação. Cuidar das finanças e da saúde emocional traz sensação de controle e paz.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 6

Libra: Hoje é dia de conversas mais calmas e escolhas conscientes. Revisar detalhes evita desgastes futuros.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 2

Escorpião: Hoje é dia de reconhecimento em equipe e fortalecimento dos vínculos familiares. Pequenas pausas melhoram o foco.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 11

Sagitário: Hoje é dia de progresso constante e decisões maduras. Conversas sobre futuro fortalecem o senso de pertencimento.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 9

Capricórnio: Hoje é dia de transformar desafios em aprendizado. Persistência e autocuidado trazem resultados sólidos.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 5

Aquário: Hoje é dia de assumir liderança com mais segurança. Organização financeira e flexibilidade em casa fazem diferença.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 18

Peixes: Hoje é dia de equilibrar expectativas e realidade. Atenção aos gastos e clareza em acordos evitam problemas.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 7