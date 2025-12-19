RIVIERA

Suzane von Richthofen é flagrada curtindo praia paradisíaca e de alto padrão em SP; FOTO

Internautas reagiram ao flagra da ex-detenta de Tremembé

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 10:52

O nome de Suzane Von Richthofen voltou a movimentar as redes graças à série Tremembé Crédito: Reprodução

Um novo flagra de Suzane Von Richthofen tem movimentado as redes sociais desde a última quinta-feira (18). A ex-detenta de Tremembé, condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais, em 2002, foi fotografada curtindo a Riviera de São Lourenço, no litoral de São Paulo. O local, na cidade de Bertioga, é conhecido pela praia de águas calmas, extensa faixa de areia e ótima infraestrutura, incluindo shopping e restaurantes.

O clique foi divulgado pela página Crimes do Brasil – Tremembé, no Instagram. Nele, Suzane aparece perto de um carrinho de milho, usando uma blusa branca de manga comprida e óculos de sol.

Nos comentários, os seguidores reagiram. Muitos lembraram o irmão de Suzane, Andreas von Richthofen, que vive recluso longe da internet. Ele tinha 15 anos quando os pais foram assassinados. "Ela na praia curtindo com a nova família e o Andreas em um sítio praticamente abandonado, sem energia, com roupas velhas… Andreas está enterrado vivo, não tem vida", disse uma pessoa. "Ela na praia e o irmão em um luto eterno", escreveu outra. "O irmão que vive a cadeia ao se reclusar em um sítio. A irmã aproveitando a vida sem culpa, constituindo família e sem remorso nenhum!", falou uma terceira.