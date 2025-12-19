Acesse sua conta
Suzane von Richthofen é flagrada curtindo praia paradisíaca e de alto padrão em SP; FOTO

Internautas reagiram ao flagra da ex-detenta de Tremembé

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 10:52

O nome de Suzane Von Richthofen voltou a movimentar as redes graças à série Tremembé
O nome de Suzane Von Richthofen voltou a movimentar as redes graças à série Tremembé Crédito: Reprodução

Um novo flagra de Suzane Von Richthofen tem movimentado as redes sociais desde a última quinta-feira (18). A ex-detenta de Tremembé, condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais, em 2002, foi fotografada curtindo a Riviera de São Lourenço, no litoral de São Paulo. O local, na cidade de Bertioga, é conhecido pela praia de águas calmas, extensa faixa de areia e ótima infraestrutura, incluindo shopping e restaurantes.

O clique foi divulgado pela página Crimes do Brasil – Tremembé, no Instagram. Nele, Suzane aparece perto de um carrinho de milho, usando uma blusa branca de manga comprida e óculos de sol. 

Nos comentários, os seguidores reagiram. Muitos lembraram o irmão de Suzane, Andreas von Richthofen, que vive recluso longe da internet. Ele tinha 15 anos quando os pais foram assassinados. "Ela na praia curtindo com a nova família e o Andreas em um sítio praticamente abandonado, sem energia, com roupas velhas… Andreas está enterrado vivo, não tem vida", disse uma pessoa. "Ela na praia e o irmão em um luto eterno", escreveu outra. "O irmão que vive a cadeia ao se reclusar em um sítio. A irmã aproveitando a vida sem culpa, constituindo família e sem remorso nenhum!", falou uma terceira.

Outras, por outro lado, elogiaram a aparência de Suzane e até fizeram graça com a atriz Larissa Manoela, que já expôs que precisava pedir dinheiro aos pais para coisas simples, como comprar um milho na praia. "Tá melhor que Larissa Manoela que nem isso podia fazer", falou uma internauta. "Diferente da Larissa Manoela que precisava do dinheiro dos pais pro milho, a Su já tem o dela… foda é lembrar como conseguiu", comentou mais uma. "Essa mulher não envelhece não?", escreveu outra. "Vive melhor que muita gente!", opinou uma quarta.

Tags:

