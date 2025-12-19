Chefe do RH quebra silêncio e revela detalhes sobre flagra com CEO em show do Coldplay

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 10:08
Kristin Cabot enfim quebrou o silêncio sobre o infame flagra com seu chefe casado durante um show do Coldplay, em julho deste ano. A executiva de recursos humanos deu detalhes sobre o momento que viralizou no mundo inteiro, em que aparecia abraçada com Andy Byron, então CEO da empresa de tecnologia Astronomer. E garantiu: eles não mantinham um relacionamento sexual
O famoso episódio aconteceu em 16 de julho, quando Cabot e Byron apareceram abraçados no telão do estádio em Boston durante a passagem da 'câmera do beijo'. Ao perceberem que estavam sendo filmados, os dois se separaram rapidamente e tentaram se esconder. A reação acabou chamando ainda mais atenção do público e até do vocalista do Coldplay, Chris Martin, que ironizou a cena diante da plateia. O momento todo foi gravado, postado na internet e viralizou pelo mundo.
Kristin Cabot
Cabot ficou em silêncio durante meses, mas enfim decidiu se pronunciar. Em entrevista ao jornal New York Times, ela disse que a situação envolveu alguns drinques de tequila, dança e um comportamento inadequado com o chefe. Também assumiu as consequências do episódio, que culminaram em sua saída da empresa. "Assumi a responsabilidade e abri mão da minha carreira por isso".
A executiva ainda admitiu que tinha uma queda por Andy Byron, mas assegurou que, antes daquela noite, os dois sequer haviam se beijado. Ela garantiu que o contato no show foi a primeira e única vez entre os dois.
A mulher também afirmou ter sido humilhada online, ridicularizada por celebridades e rotulada de 'adúltera' por desconhecidos, além de receber mais de 60 ameaças de morte. Ela contou ainda que se sentiu imediatamente "envergonhada e horrorizada" ao se ver no telão, e falou que ela e Byron voltaram rapidamente ao bar após o flagra.
Andy Byron
Cabot disse que sua preocupação era com a própria carreira e com o ex-marido, Andrew, que também estava no show, acompanhado. O casal já estava separado à época, mas a executiva comentou que não queria expô-lo publicamente.
No dia seguinte ao show, Cabot e Byron decidiram informar o conselho da Astronomer sobre o que tinha acontecido. Mas, quando o e-mail foi enviado, o vídeo já havia se espalhado pelo TikTok. Ambos foram afastados enquanto a empresa conduzia uma investigação interna. Pouco depois, o homem renunciou ao cargo de CEO, seguido pela saída da então chefe do RH.
Cabot entrou com o pedido de divórcio em agosto e afirmou ao Times que o ex-marido tem agido com discrição e apoio. Já os filhos do casal, que são adolescentes, estão em terapia e foram recebidos com solidariedade na escola.
A mulher ainda assegurou que encerrou definitivamente o contato com Byron em setembro. Ela disse esperar que sua história sirva de alerta sobre os efeitos desproporcionais da exposição online. "Quero que meus filhos saibam que é possível errar feio. Mas ninguém deveria ser ameaçado de morte por causa disso".