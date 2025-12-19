FOI TRAIÇÃO OU NÃO?

Chefe do RH quebra silêncio e revela detalhes sobre flagra com CEO em show do Coldplay

Kristin Cabot disse ter recebido ameaças de morte após infame episódio

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 10:08

Kristin Cabot viralizou ao aparecer abraçadinha com o então CEO da Astronomer, Andy Byron Crédito: Reprodução

Kristin Cabot enfim quebrou o silêncio sobre o infame flagra com seu chefe casado durante um show do Coldplay, em julho deste ano. A executiva de recursos humanos deu detalhes sobre o momento que viralizou no mundo inteiro, em que aparecia abraçada com Andy Byron, então CEO da empresa de tecnologia Astronomer. E garantiu: eles não mantinham um relacionamento sexual

O famoso episódio aconteceu em 16 de julho, quando Cabot e Byron apareceram abraçados no telão do estádio em Boston durante a passagem da 'câmera do beijo'. Ao perceberem que estavam sendo filmados, os dois se separaram rapidamente e tentaram se esconder. A reação acabou chamando ainda mais atenção do público e até do vocalista do Coldplay, Chris Martin, que ironizou a cena diante da plateia. O momento todo foi gravado, postado na internet e viralizou pelo mundo.

Kristin Cabot 1 de 7

Cabot ficou em silêncio durante meses, mas enfim decidiu se pronunciar. Em entrevista ao jornal New York Times, ela disse que a situação envolveu alguns drinques de tequila, dança e um comportamento inadequado com o chefe. Também assumiu as consequências do episódio, que culminaram em sua saída da empresa. "Assumi a responsabilidade e abri mão da minha carreira por isso".

A executiva ainda admitiu que tinha uma queda por Andy Byron, mas assegurou que, antes daquela noite, os dois sequer haviam se beijado. Ela garantiu que o contato no show foi a primeira e única vez entre os dois.

A mulher também afirmou ter sido humilhada online, ridicularizada por celebridades e rotulada de 'adúltera' por desconhecidos, além de receber mais de 60 ameaças de morte. Ela contou ainda que se sentiu imediatamente "envergonhada e horrorizada" ao se ver no telão, e falou que ela e Byron voltaram rapidamente ao bar após o flagra.

Andy Byron 1 de 7

Cabot disse que sua preocupação era com a própria carreira e com o ex-marido, Andrew, que também estava no show, acompanhado. O casal já estava separado à época, mas a executiva comentou que não queria expô-lo publicamente.

No dia seguinte ao show, Cabot e Byron decidiram informar o conselho da Astronomer sobre o que tinha acontecido. Mas, quando o e-mail foi enviado, o vídeo já havia se espalhado pelo TikTok. Ambos foram afastados enquanto a empresa conduzia uma investigação interna. Pouco depois, o homem renunciou ao cargo de CEO, seguido pela saída da então chefe do RH.

Cabot entrou com o pedido de divórcio em agosto e afirmou ao Times que o ex-marido tem agido com discrição e apoio. Já os filhos do casal, que são adolescentes, estão em terapia e foram recebidos com solidariedade na escola.