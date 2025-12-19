REALITY SHOW

Do pacto de sangue à invasão nua ao vivo: oito vezes em que o BBB passou dos limites

Invasão ao vivo, declarações chocantes e castigos improváveis marcaram a história do reality

Heider Sacramento

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 08:31

Tadeu Schmidt no Big Fone do BBB 24 Crédito: Divulgação/Globo/Manoella Mello

Entre AVC dentro da casa, pacto de sangue, invasão ao vivo e declarações que chocaram o país, o Big Brother Brasil já protagonizou situações que ultrapassaram qualquer roteiro de entretenimento. Com o BBB 26 batendo à porta, vale revisitar episódios estranhos, polêmicos e até difíceis de acreditar que aconteceram diante das câmeras da Globo.

Ao longo das décadas, o reality não entregou apenas memes e campeões populares. Também deixou registros de momentos que viraram assunto nacional e até caso de Justiça.

Confira oito situações bizarras que entraram para a história do BBB.

A pergunta que virou piada nacional

No BBB 11, Adriana e Talula cumpriam um Castigo do Monstro vestidas de mico quando uma conversa improvável aconteceu. Em meio ao papo sobre evolução humana, surgiu a dúvida que viralizou nas redes. Adriana questionou se ainda existiam macacos no mundo. A frase virou um dos momentos mais lembrados daquela edição e até hoje é citada como símbolo de ingenuidade extrema no reality.

Pacto de sangue no confinamento

Logo no início do BBB 7, três participantes decidiram selar uma aliança de forma nada convencional. Alberto Cowboy, Daniel e Felipe Cobra fizeram um pacto de sangue para se protegerem até a final. A cena causou tanta repercussão que Pedro Bial precisou intervir ao vivo, classificando o ato como irresponsável. Anos depois, Cowboy alegou exagero da edição e disse que tudo não passou de um arranhão.

AVC dentro da casa

Um dos episódios mais delicados da história do programa aconteceu no BBB 5. Marielza, participante que entrou por sorteio, passou mal enquanto estava na banheira e acabou sofrendo um Acidente Vascular Cerebral. Ela precisou ser retirada às pressas do jogo e internada em estado grave. O caso marcou definitivamente os limites entre entretenimento e saúde no reality.

Relato chocante sobre maus-tratos a animal

No BBB 13, Dhomini causou revolta ao contar uma história envolvendo um cachorro. Em conversa com outros brothers, afirmou ter arrancado os dentes do animal após uma mordida. A declaração gerou indignação imediata do público e abriu investigação. Posteriormente, a polícia concluiu que o relato era tecnicamente impossível, mas o estrago na imagem já estava feito.

Tentativa frustrada na academia

No BBB 10, Eliéser tentou impressionar uma affair levantando peso além do que conseguia. O resultado foi um momento constrangedor em que precisou ser socorrido por outro participante. A cena virou meme e até hoje é lembrada como um dos micos clássicos do programa.

Declaração equivocada sobre HIV

Também no BBB 10, Marcelo Dourado fez uma fala considerada grave ao afirmar que homens heterossexuais não pegariam HIV. A repercussão foi imediata e o caso chegou ao Ministério Público Federal. A Justiça determinou que a Globo exibisse um esclarecimento oficial com informações corretas sobre a transmissão do vírus, reforçando a responsabilidade social do programa.

Bronca histórica de Boninho

Um áudio vazado do BBB 9 mostrou Boninho perdendo a paciência com duas participantes durante um procedimento de manicure. O diretor fez uma ameaça verbal que chocou o público. Anos depois, a sister envolvida afirmou que seguia orientações médicas da própria produção e criticou a forma como foi exposta.

Invasão nua ao vivo