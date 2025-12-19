ASTROLOGIA

Uma fase difícil que parecia interminável finalmente chega ao fim para estes 3 signos hoje (19 de dezembro)

O passado começa a ficar no lugar certo e o futuro ganha mais leveza

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 07:00

Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock/Reprodução

Esta sexta-feira, dia 19 de dezembro, marca um ponto de encerramento emocional importante. Não é um fim abrupto, mas uma compreensão profunda de que certas lutas já cumpriram seu papel. O que antes parecia pesado começa a perder força, trazendo alívio, clareza e uma sensação real de avanço. Para alguns signos, é o momento de finalmente seguir em frente sem carregar o passado. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Hoje fica claro quais batalhas realmente valiam seu esforço e quais só prolongaram o cansaço. Uma preocupação ligada à estabilidade começa a se resolver internamente, trazendo alívio e mais confiança para seguir adiante. Você sente que recupera o controle da própria vida.

Dica cósmica: Reconheça o quanto você já sustentou. Honrar sua força ajuda a encerrar esse ciclo.

Gêmeos: Um peso mental começa a se dissolver hoje. Você entende que insistir em certas questões só mantinha a tensão ativa. O passado perde força e dá lugar a mais leveza emocional e clareza no presente.

Dica cósmica: Não volte ao que já foi entendido. Seu próximo passo pede presença, não revisão.

Sagitário: Hoje traz uma forte sensação de fechamento emocional. Você reconhece que já aprendeu tudo o que precisava com determinadas experiências e se sente pronto para deixar isso para trás. O futuro passa a parecer mais leve e possível.

Dica cósmica: Encerrar também é maturidade. Confie no alívio que vem junto.