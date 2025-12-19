Carta O Eremita indica pausa estratégica e reflexão profunda para os signos nesta sexta (19 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 06:30
A carta O Eremita rege a energia desta sexta-feira e traz um convite direto à introspecção. O tarot mostra que o dia pede desaceleração, distanciamento de ruídos externos e decisões tomadas com base na própria verdade, sem interferências ou pressões de fora.
Não é um momento favorável para exposição, cobranças ou movimentos impulsivos. A leitura destaca que respostas importantes surgem no recolhimento, quando há espaço para observar, repensar caminhos e entender o que faz sentido levar adiante no próximo ciclo. O silêncio pode ser mais produtivo do que qualquer explicação.
Tarot
Entre os signos, a energia se manifesta de forma prática. Áries aprende a diminuir o ritmo. Touro reflete sobre valores e escolhas. Gêmeos organiza ideias antes de se posicionar. Câncer busca conforto no recolhimento. Leão observa mais do que age. Virgem planeja com cautela. Libra pondera relações e limites. Escorpião aprofunda sentimentos. Sagitário revê direções. Capricórnio reavalia metas com realismo. Aquário se afasta do excesso de opiniões externas. Peixes encontra respostas dentro de si.