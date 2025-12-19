Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carta O Eremita indica pausa estratégica e reflexão profunda para os signos nesta sexta (19 de dezembro)

Tarot aponta dia de silêncio, análise e escolhas feitas com mais consciência e menos pressa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 06:30

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A carta O Eremita rege a energia desta sexta-feira e traz um convite direto à introspecção. O tarot mostra que o dia pede desaceleração, distanciamento de ruídos externos e decisões tomadas com base na própria verdade, sem interferências ou pressões de fora.

Não é um momento favorável para exposição, cobranças ou movimentos impulsivos. A leitura destaca que respostas importantes surgem no recolhimento, quando há espaço para observar, repensar caminhos e entender o que faz sentido levar adiante no próximo ciclo. O silêncio pode ser mais produtivo do que qualquer explicação.

Tarot

Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
A Estrela no Tarot por Reprodução
Tarot: carta A Temperança por Reprodução
Tarot: carta da Justiça por Reprodução
Tarot: O Eremita por Divulgação
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
1 de 24
Tarot por Shutterstock

Entre os signos, a energia se manifesta de forma prática. Áries aprende a diminuir o ritmo. Touro reflete sobre valores e escolhas. Gêmeos organiza ideias antes de se posicionar. Câncer busca conforto no recolhimento. Leão observa mais do que age. Virgem planeja com cautela. Libra pondera relações e limites. Escorpião aprofunda sentimentos. Sagitário revê direções. Capricórnio reavalia metas com realismo. Aquário se afasta do excesso de opiniões externas. Peixes encontra respostas dentro de si.

Tags:

Signos Tarot Astrologia

Mais recentes

Imagem - Uma fase difícil que parecia interminável finalmente chega ao fim para estes 3 signos hoje (19 de dezembro)

Uma fase difícil que parecia interminável finalmente chega ao fim para estes 3 signos hoje (19 de dezembro)
Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (19) podem trazer grandes surpresas

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (19) podem trazer grandes surpresas
Imagem - Hora de fechar a boca: tire a sua sorte do dia para esta sexta (19)

Hora de fechar a boca: tire a sua sorte do dia para esta sexta (19)

MAIS LIDAS

Imagem - Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto
01

Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto

Imagem - Governo da Bahia firma acordo sobre piso do magistério após decisão judicial; veja o que muda
02

Governo da Bahia firma acordo sobre piso do magistério após decisão judicial; veja o que muda

Imagem - 4 signos terão um empurrãozinho do Anjo da Guarda para conquistar os sonhos em 2026
03

4 signos terão um empurrãozinho do Anjo da Guarda para conquistar os sonhos em 2026

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (19 de dezembro) dá ultimato a 3 signos: os ciclos acabam agora; fantasmas do passado vão embora de uma vez por todas
04

Anjo da Guarda desta sexta (19 de dezembro) dá ultimato a 3 signos: os ciclos acabam agora; fantasmas do passado vão embora de uma vez por todas