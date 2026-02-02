VEJA VÍDEO

Clima esquenta no BBB 26 e discussão entre Babu e Jonas após o Sincerão vira ameaça de agressão

Jonas, Babu, Juliano e Leandro trocam acusações em briga intensa depois da dinâmica da semana

Heider Sacramento

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 23:41

Discussão após o Sincerão esquenta o clima no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globoplay

A noite foi de tensão no BBB 26 após o fim do Sincerão exibido nesta segunda-feira (2). Jonas Sulzbach e Babu Santana protagonizaram uma discussão acalorada que rapidamente tomou grandes proporções e envolveu também Juliano Floss e Leandro.

Logo após a dinâmica, os ânimos se exaltaram e os dois passaram a trocar ofensas em voz alta. Aos gritos, Babu confrontou o modelo e disparou “Playboy não é dinheiro não, meu irmão... é atitude. Não é dinheiro não”. Jonas reagiu com provocações e gestos, enquanto o ator seguiu rebatendo “Carisma não é rostinho e corpinho bonito, não! É sabe argumentar”.

BABU GRANDÃO DEMAIS

É O PAIZÃO #BBB26 pic.twitter.com/JtmDKha8rp — Bic Müller  (@bicmuller) February 3, 2026

A confusão chamou a atenção dos demais participantes e não demorou para que Juliano Floss e Leandro entrassem no embate. Os dois passaram a provocar Jonas, que foi chamado de “valentão” e alvo de críticas como “soberbo, criança, infantil, falso moralista”, em meio ao bate-boca generalizado.

Segundo relatos de Juliano e Leandro dentro da casa, Jonas teria feito ameaças durante a discussão, o que elevou ainda mais o clima de alerta entre os brothers. A produção precisou acompanhar de perto a situação, que se tornou um dos assuntos mais comentados da noite entre os confinados.

A briga teria começado após Jonas afirmar que Babu foi uma decepção no jogo e classificá-lo como um “poço de incoerência”, comentário que inflamou o confronto. Mesmo sem agressão física, o episódio marcou um dos momentos mais tensos da temporada até agora.