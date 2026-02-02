Acesse sua conta
Clima esquenta no BBB 26 e discussão entre Babu e Jonas após o Sincerão vira ameaça de agressão

Jonas, Babu, Juliano e Leandro trocam acusações em briga intensa depois da dinâmica da semana

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 23:41

Discussão após o Sincerão esquenta o clima no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globoplay

A noite foi de tensão no BBB 26 após o fim do Sincerão exibido nesta segunda-feira (2). Jonas Sulzbach e Babu Santana protagonizaram uma discussão acalorada que rapidamente tomou grandes proporções e envolveu também Juliano Floss e Leandro.

Logo após a dinâmica, os ânimos se exaltaram e os dois passaram a trocar ofensas em voz alta. Aos gritos, Babu confrontou o modelo e disparou “Playboy não é dinheiro não, meu irmão... é atitude. Não é dinheiro não”. Jonas reagiu com provocações e gestos, enquanto o ator seguiu rebatendo “Carisma não é rostinho e corpinho bonito, não! É sabe argumentar”.

A confusão chamou a atenção dos demais participantes e não demorou para que Juliano Floss e Leandro entrassem no embate. Os dois passaram a provocar Jonas, que foi chamado de “valentão” e alvo de críticas como “soberbo, criança, infantil, falso moralista”, em meio ao bate-boca generalizado.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
1 de 23
Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

Segundo relatos de Juliano e Leandro dentro da casa, Jonas teria feito ameaças durante a discussão, o que elevou ainda mais o clima de alerta entre os brothers. A produção precisou acompanhar de perto a situação, que se tornou um dos assuntos mais comentados da noite entre os confinados.

A briga teria começado após Jonas afirmar que Babu foi uma decepção no jogo e classificá-lo como um “poço de incoerência”, comentário que inflamou o confronto. Mesmo sem agressão física, o episódio marcou um dos momentos mais tensos da temporada até agora.

Com o Paredão se aproximando e as alianças cada vez mais fragilizadas, o BBB 26 segue em ritmo acelerado de conflitos, deixando claro que o pós-Sincerão ainda deve render novos desdobramentos dentro da casa.

Tags:

bbb 26

