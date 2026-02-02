Acesse sua conta
BBB 26: Juliette deixa de seguir Sarah e atitude reacende rixa de 2021

Atitude da campeã do BBB 21 surge em meio a posicionamentos controversos de Sarah e comentários feitos dentro da casa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 21:53

Unfollow de Juliette reacende rivalidade com Sarah Andrade e movimenta torcidas do BBB 26
Unfollow de Juliette reacende rivalidade com Sarah e movimenta torcidas do BBB 26 Crédito: Reprodução/Instagram

O unfollow de Juliette Freire em Sarah Andrade no Instagram virou assunto nas redes sociais e reacendeu uma rivalidade antiga que marcou o BBB 21. O movimento chamou atenção dos fãs do reality justamente no momento em que Sarah volta ao jogo como veterana no BBB 26 e passa a adotar posturas que vêm sendo consideradas questionáveis pelo público.

Durante a edição de 2021, Juliette e Sarah chegaram a integrar o grupo G3 ao lado de Gil do Vigor, mas a relação entre as duas se desgastou ao longo do jogo. Desconfianças, falas atravessadas e situações de isolamento transformaram a antiga parceria em uma rixa que foi amplamente debatida fora da casa e seguiu repercutindo mesmo após o fim do programa.

Juliette desabafa após morte de amiga por Reprodução
Juliette assume posto fixo no tradicional programa do GNT por Divulgação
Juliette mostra machucado no rosto após bater na porta por Reprodução
Juliette em novo projeto por Reprodução / Redes Sociais
Juliette no AcessívelCast por Reprodução
Juliette conta sobre congelamento de óvulos por Reprodução
Juliette por Igor Melo/Divulgação
Juliette por João Cotta/Globo/Divulgação
Juliette conta situação complicada com fã por YouTube
Juliette por Reprodução/Instagram

Agora, dentro do BBB 26, Sarah voltou a citar Juliette em conversas com outros participantes, incluindo a retomada de polêmicas antigas da edição de 2021. As falas não passaram despercebidas pelo público e foram vistas como uma tentativa de revisitar conflitos já superados, o que aumentou a rejeição de parte da torcida da campeã.

Juliette deixou de seguir Sarah Crédito: Reprodução/Instagram

Nas redes sociais, muitos internautas interpretaram o unfollow como uma resposta direta de Juliette aos comentários feitos por Sarah no confinamento e aos posicionamentos recentes da sister, que vêm dividindo opiniões. Sem se pronunciar oficialmente, Juliette manteve o silêncio enquanto o assunto se espalhava em forma de memes, teorias e críticas.

Com quase 30 milhões de seguidores, Juliette segue sendo uma das figuras mais influentes da história do BBB, e qualquer movimento seu nas redes costuma gerar grande repercussão. Já Sarah, apesar de experiente no jogo, enfrenta resistência de parte do público justamente pela forma como tem se colocado dentro da casa.

