BBB 26: Juliette deixa de seguir Sarah e atitude reacende rixa de 2021

Heider Sacramento
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 21:53
O unfollow de Juliette Freire em Sarah Andrade no Instagram virou assunto nas redes sociais e reacendeu uma rivalidade antiga que marcou o BBB 21. O movimento chamou atenção dos fãs do reality justamente no momento em que Sarah volta ao jogo como veterana no BBB 26 e passa a adotar posturas que vêm sendo consideradas questionáveis pelo público.
Durante a edição de 2021, Juliette e Sarah chegaram a integrar o grupo G3 ao lado de Gil do Vigor, mas a relação entre as duas se desgastou ao longo do jogo. Desconfianças, falas atravessadas e situações de isolamento transformaram a antiga parceria em uma rixa que foi amplamente debatida fora da casa e seguiu repercutindo mesmo após o fim do programa.
Agora, dentro do BBB 26, Sarah voltou a citar Juliette em conversas com outros participantes, incluindo a retomada de polêmicas antigas da edição de 2021. As falas não passaram despercebidas pelo público e foram vistas como uma tentativa de revisitar conflitos já superados, o que aumentou a rejeição de parte da torcida da campeã.
Nas redes sociais, muitos internautas interpretaram o unfollow como uma resposta direta de Juliette aos comentários feitos por Sarah no confinamento e aos posicionamentos recentes da sister, que vêm dividindo opiniões. Sem se pronunciar oficialmente, Juliette manteve o silêncio enquanto o assunto se espalhava em forma de memes, teorias e críticas.
Com quase 30 milhões de seguidores, Juliette segue sendo uma das figuras mais influentes da história do BBB, e qualquer movimento seu nas redes costuma gerar grande repercussão. Já Sarah, apesar de experiente no jogo, enfrenta resistência de parte do público justamente pela forma como tem se colocado dentro da casa.