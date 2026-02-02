POLÊMICA

BBB 26: Juliette deixa de seguir Sarah e atitude reacende rixa de 2021

Atitude da campeã do BBB 21 surge em meio a posicionamentos controversos de Sarah e comentários feitos dentro da casa

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 21:53

O unfollow de Juliette Freire em Sarah Andrade no Instagram virou assunto nas redes sociais e reacendeu uma rivalidade antiga que marcou o BBB 21. O movimento chamou atenção dos fãs do reality justamente no momento em que Sarah volta ao jogo como veterana no BBB 26 e passa a adotar posturas que vêm sendo consideradas questionáveis pelo público.

Durante a edição de 2021, Juliette e Sarah chegaram a integrar o grupo G3 ao lado de Gil do Vigor, mas a relação entre as duas se desgastou ao longo do jogo. Desconfianças, falas atravessadas e situações de isolamento transformaram a antiga parceria em uma rixa que foi amplamente debatida fora da casa e seguiu repercutindo mesmo após o fim do programa.

Agora, dentro do BBB 26, Sarah voltou a citar Juliette em conversas com outros participantes, incluindo a retomada de polêmicas antigas da edição de 2021. As falas não passaram despercebidas pelo público e foram vistas como uma tentativa de revisitar conflitos já superados, o que aumentou a rejeição de parte da torcida da campeã.

Nas redes sociais, muitos internautas interpretaram o unfollow como uma resposta direta de Juliette aos comentários feitos por Sarah no confinamento e aos posicionamentos recentes da sister, que vêm dividindo opiniões. Sem se pronunciar oficialmente, Juliette manteve o silêncio enquanto o assunto se espalhava em forma de memes, teorias e críticas.